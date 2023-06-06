«Лига цифровой экономики» будет внедрять EPM-систему «Турбо бюджетирование»

«Лига цифровой экономики» и компания «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство открывает сторонам возможности для совместных проектов по внедрению российского программного обеспечения в области автоматизации процессов бюджетирования, финансовой консолидации и управленческой отчетности.

«Турбо бюджетирование» – отечественный продукт, разработанный компанией «Консист бизнес групп». Является универсальным решением класса Enterprise Performance Management (EPM) для прогнозирования, планирования, бюджетирования и контроля эффективности работы предприятия. Система повышает прозрачность и доступность бюджетных данных, упрощает формирование отчетности, а также позволяет контролировать работу подразделений и сотрудников, ответственных за результаты планирования. Решение помогает управлять бизнесом любого масштаба, в том числе территориально распределенными холдингами и региональными офисами крупных компаний.

EPM является одним из ключевых направлений в работе «Лиги цифровой экономики». Партнерство с «Консист бизнес групп» позволит компании расширить предложение для клиентов в части замены иностранного ПО на решения российской разработки в этом сегменте.

Юлия Захарова, директор направления EPM и ESG «Лиги цифровой экономики», сказала: «Мы рады сотрудничеству с перспективной российской компанией. Планируем предлагать Турбо бюджетирование широкому кругу наших заказчиков. Это многофункциональный импортонезависимый продукт, который является полноценной альтернативой зарубежным аналогам. В условиях возросшей потребности в отечественных разработках наше партнерство особенно актуально».

Андрей Врацкий, eXpress – как построить корпоративный суперапп Бизнес

Алексей Каминский, директор по корпоративным продажам «Консист бизнес групп», сказал: «Мы рассчитываем на увеличение числа пользователей платформы и повышение ее узнаваемости на рынке. Партнерство с «Лигой цифровой экономики», безусловно, поможет в этом. Мы прорабатываем возможности совместного развития продукта и реализации больших проектов единой командой».