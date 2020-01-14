«Долгопрудненский исследовательский центр» расширил линейку бизнес-приложений «Турбо»

«Долгопрудненский исследовательский центр», российский разработчик ИТ-систем «Турбо», входящий в «Консист бизнес групп», выпустил на рынок четыре новых бизнес-приложения ― «Турбо ТОРО», «Турбо Бюджетирование», «Турбо Документооборот» и TURBO Management. Расширение линейки является следующим шагом после выпуска в мае 2019 года нового поколения платформы «Турбо» Х.

Решения построены на этой платформе и используют все ее преимущества ― высокую скорость расчетов, передовую эргономику и веб-интерфейс для работы с различных устройств. Новые продукты «Турбо» решают актуальные задачи бизнеса, связанные с управлением ремонтами оборудования, бюджетированием, документооборотом, а также поддержкой зарубежных офисов российских компаний.

Владимир Егоров, генеральный директор «Долгопрудненского исследовательского центра», разработчика «Турбо», отметил: «Над десятым поколением наших продуктов мы начали активно работать еще в ноябре 2017 года. За это время мы не только приумножили возможности наших решений ― мы привнесли в них передовую эргономику поколения Z, что является их отличительной чертой. В рамках стратегии развития компании мы сделали следующий шаг, расширив линейку вендорских бизнес-приложений».

Увеличение количества оборудования и роста связанных с его эксплуатацией данных, техническое переоснащение и неготовность оплачивать высокую стоимость остановки оборудования ― все эти факторы, наряду с импортозамещением, приводят современный бизнес к необходимости внедрения современной системы управления ремонтами. Такой системой является «Турбо» ТОРО, которая предназначена для автоматизации энергетических, металлургических, транспортных компаний, нефтегазового сектора и др.

Решение «Турбо» ТОРО поддерживает полный контур учета ремонтов и легко расширяется технологиями IoT, Machine Learning и облачными сервисами. Система позволяет оптимизировать загрузку оборудования и сократить его простои из-за поломки, продлить срок эксплуатации оборудования, повысить прозрачность инвестиций и сократить расходы на ремонты в целом.

Другой важнейшей задачей современных компаний различных отраслей является формирование и корректировка бюджетной модели и обеспечение совместимости бюджетных показателей. Возможность четко сформировать бюджет и спланировать операционную, инвестиционную и финансовую деятельность, исходя из различных сценариев развития компании, позволяет информационная система «Турбо Бюджетирование».

Использование решения «Турбо Бюджетирование» повышает прозрачность и доступность бюджетных данных, снижает трудоемкость подготовки, согласования и утверждения бюджетов и формирования отчетности, а также увеличивает контроль над работой подразделений и сотрудников, ответственных за результаты планирования. «Турбо Бюджетирование» дает возможность быстро и обоснованно реагировать на изменения и в целом принимать более взвешенные управленческие решения.

Успешная поддержка процессов каждой современной компании невозможна без электронного документооборота. Значительное сокращение движения бумажных документов, повышение эффективности взаимодействия между компанией и ее контрагентами, поддержка передачи документов между ответственными лицами по маршрутам согласования ― эти эффекты достигаются с решением «Турбо Документооборот».

Система выполняет все функции делопроизводства, согласования и хранения документов, ведения электронного архива и электронно-цифровой подписи. «Турбо Документооборот» является полностью «коробочным» продуктом и изначально содержит все необходимые справочные данные, структуру папок, методы регистрации и наборы прав доступа. Для начала работы достаточно ввести наименование организации и заполнить номенклатуру дел.

«Турбо» предлагает поддержку ключевых бизнес-процессов не только предприятиям, работающим в России, но и зарубежным компаниям, а также российским организациям, ведущим деятельность за рубежом. Теперь российскому бизнесу при открытии европейских офисов больше не нужно осваивать локальный ИТ-продукт с иностранным интерфейсом, преодолевать трудности интеграции и сведения отчетности по группе из отчетов на разных языках ― TURBO Management значительно упрощает ведение бизнеса в новом регионе.

Решение TURBO Management предназначено для автоматизации управленческого учета и проектно-закупочной деятельности компаний, ведущих бизнес в Европе. Система работает одновременно на нескольких языках и поддерживает процессы управления проектами и контрактами, закупками и поставками, финансовыми потоками и затратами на проекты, выставлением и оплатой счетов.