Navicon расширяет линейку EPM-систем решением «Турбо бюджетирование» от «Консист бизнес групп»

«Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), разработчик платформы «Турбо», и системный интегратор и разработчик Navicon объявили о стратегическом партнерстве. В рамках соглашения планируется расширить предложение для финансового сектора, FMCG, фармацевтики и других отраслей на основе решений «Турбо». Уже сейчас клиенты Navicon могут полноценно управлять эффективностью в EPM-системе «Турбо бюджетирование». Об этом CNews сообщили представители Navicon.

Платформа «Турбо» — полностью отечественный продукт, предназначенный для создания высоконагруженных многопользовательских систем управления и поддержки критически важных процессов. Платформа с поддержкой технологии low-code предназначена для быстрой разработки приложений любой сложности, не имеет ограничений по отраслям и функциональным задачам и является основой решений партнеров и линейки готовых решений «Турбо».

К таким решениям относится российская EPM-система (Enterprise Performance Management) «Турбо бюджетирование», входящая в реестр российского ПО. Система предназначена для решения задач прогнозирования, планирования, бюджетирования и контроля эффективности. Поддерживает работу свыше тысячи рабочих мест — ее может использовать большое количество сотрудников одновременно.

Navicon планирует предлагать решения «Турбо» для корпоративного бизнеса в ключевых отраслях. Встроенные инструменты ETL позволяют «Турбо» легко интегрироваться в корпоративную инфраструктуру любой сложности, а открытый код дает возможность кастомизировать решение на платформе под специфические задачи и наращивать его функциональность без конфликта с обновлениями платформы.

Решения на платформе «Турбо» легко и бесшовно встраиваются в любую инфраструктуру. Благодаря линейке готовых систем «Турбо» клиенты Navicon смогут выстроить на платформе единую экосистему, объединяющую в себе инструменты бюджетирования, казначейства, анализа данных и другие.

Мария Аверина, партнер по управлению департаментом бизнес-аналитики компании Navicon: «Расширение портфеля Navicon решениями «Турбо» позволит клиентам получить доступ к современной технологической платформе и линейке современных бизнес-приложений. Спрос на российские информационные системы, способные работать с большими объёмами данных, растет, и решения «Турбо» являются отличным предложением для корпоративного рынка».

Владимир Тарасенко, коммерческий директор «Консист бизнес групп»: «Мы видим большие перспективы в сотрудничестве с компанией Navicon, обладающей огромным опытом реализации сложных проектов в компаниях различных отраслей. Мы уверены, что наша платформа позволит решать задачи нашего нового партнера в корпоративном сегменте».

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Navicon оказывает услуги по комплексной автоматизации предприятий и внедрению бизнес-решений на базе самых современных технологий.

«Консист бизнес групп» — российская консалтинговая группа, образованная в 2015 г., входит в группу «Ланит». Группа работает на рынке ИТ-консалтинга и заказной разработки. Является разработчиком отечественной программной платформы «Турбо». Офисы группы расположены в 10 городах России, штат превышает 600 человек. «Турбо» — это линейка отечественных программных продуктов из Реестра российского ПО для разработки бизнес-приложений и комплексной автоматизации деятельности предприятий. Основу линейки составляет платформа «Турбо Х». Это 100% отечественный продукт, предназначенный для создания высоконагруженных многопользовательских систем управления и поддержки критически важных процессов. «Турбо Х» работает на Windows и Astra Linux, совместима с многопроцессорными серверами «Эльбрус» и поддерживает все известные СУБД. На платформе созданы и успешно работают готовые корпоративные информационные системы управления в категориях ERP, EAM, EPM и других, а также более 30 отраслевых партнерских разработок.

«Ланит»– «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.