«Консист бизнес групп» получил грант РФРИТ на ИТ-разработку в сфере гостиничной индустрии

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) и «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), правообладатель платформы и прикладных решений семейства «Турбо», подписали соглашение о предоставлении гранта на разработку отраслевого решения «Турбо отель». Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

«Консист бизнес групп» специализируется на разработке и внедрении тиражных систем управления предприятиями во многих отраслях, включая индустрию гостеприимства. Ключевым направлением деятельности является разработка отечественной программной платформы «Турбо» и решений на ее основе – «Турбо ERP», «Турбо ТОРО, «Турбо бюджетирование», «Турбо трекинг», входящих в Реестр российского программного обеспечения.

Заказчиками являются около пятидесяти гостиниц разных форматов размещения, начиная от сетевых отелей известных международных брендов и заканчивая знаковыми историческими отелями. На сегодняшний день практически все отельеры столкнулись с необходимостью перехода на отечественное ПО. Для полноценной работы нужна комплексная производственная система управления объектом размещения, способная обрабатывать все операционные ситуации отеля.

Получивший поддержку РФРИТ проект разработки отраслевого решения «Турбо отель» для комплексной автоматизации деятельности гостиниц предполагает разработку на программной платформе «Турбо Х». В состав войдут десять функциональных модулей, автоматизирующих все основные процессы гостиницы любого формата: управление бронированием и размещением, ценообразованием и продажами, взаимоотношением с клиентами и другие. Также оно будет включать функционал интеграции с внешними системами и современным гостиничным оборудованием. «Турбо отель» будет иметь современный интерфейс, возможность работы через web-браузер, а также с мобильных устройств и расширенный функционал аналитической отчетности.

Решение может быть интегрировано с системами линейки «Турбо», в том числе с системой «Турбо бюджетирование», что позволит автоматизировать процессы планирования и бюджетирования, а также формирования управленческой отчетности по стандартам USALI.

В планы «Консист бизнес групп» входит разработка функционала быстрой миграции, который позволит легко осуществить переход на «Турбо отель». Для ускорения процесса вывода решения на рынок компания подписала соглашение с одним из действующих объектов гостиничной индустрии, на котором будет реализовано пилотное внедрение и отработан упрощенный переход с замещаемых систем.

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Турбо — это линейка отечественных программных продуктов из реестра российского ПО для разработки бизнес-приложений и комплексной автоматизации деятельности предприятий. Основу линейки составляет платформа «Турбо Х», которая развивается российскими разработчиками с 1991 г. Это 100% отечественный продукт, предназначенный для создания высоконагруженных многопользовательских систем управления и поддержки критически важных процессов. На платформе созданы и работают готовые корпоративные информационные системы управления в категориях ERP, EAM, EPM и др., а также более 30 отраслевых партнерских разработок.

«Консист бизнес групп» — российская консалтинговая группа, образованная в 2015 г., входит в группу «Ланит». Группа работает на рынке ИТ-консалтинга и заказной разработки. Является разработчиком отечественной программной платформы «Турбо». Офисы группы расположены в 10 городах России, штат превышает 600 человек.

«Ланит» - «Лаборатория новых информационных технологий» - многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – более 12 тыс. человек.