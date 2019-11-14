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ТУРБО представил бизнес-систему поколения Z на CNews Forum 2019

Интеграция Бизнес-приложения

Генеральный директор «Долгопрудненского исследовательского центра» (входит в «Консист бизнес групп») Владимир Егоров представил концепцию бизнес-системы поколения Z, реализованную в линейке ИТ-решений собственной разработки центра — ТУРБО. Презентация прошла на одном из главных ИТ-событий года — «CNews Forum 2019: Информационные технологии завтра». «Долгопрудненский исследовательский центр» выступил генеральным партнером конференции.

Форум открылся пленарным заседанием, на котором выступил генеральный директор «Долгопрудненского исследовательского центра» Владимир Егоров: «Решения ТУРБО объединены концепцией мобильности, быстродействия и передовой эргономики поколения Z. Мы перенесли ключевые техники современного пользовательского опыта в глобальных интернет-сервисах в новую линейку наших бизнес-решений, чтобы сделать их удобными и понятными новому поколению пользователей».

Концепция бизнес-системы объединяет современную линейку решений ТУРБО, которая включает платформу разработки бизнес-приложений «ТУРБО Х», комплексную информационную систему «ТУРБО ERP», решение для малого бизнеса и стартапов «ТУРБО бизнес», собственные клиентские продукты на платформе ТУРБО, многочисленные отраслевые разработки партнеров.

В рамках выступления Владимир Егоров проанонсировал готовящиеся к выходу решения для управления ремонтами оборудования «ТУРБО ТОРО» и для управления бюджетированием и формирования управленческой отчетности «ТУРБО бюджетирование». Более подробно с продуктовой линейкой вендора участники CNews Forum 2019 смогли познакомиться на стенде ТУРБО.

CNews Forum 2019 традиционно собрал сотни ИТ-директоров, представителей бизнес и госсектора. Цель мероприятия — предоставить независимую площадку для обсуждения ключевых вопросов и актуальных проблем рынка ИКТ, инновационных технологий, подходов к реализации ИТ-проектов с участием трех сторон — бизнеса, ИТ-поставщиков и государства.



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