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«Корус консалтинг» предложит клиентам отечественное ПО для автоматизации бюджетирования «Турбо»

ГК «Корус консалтинг» подписала соглашение о партнерстве и сотрудничестве с «Консист бизнес групп» (входит в ГК «Ланит»), разработчиком платформы «Турбо». Партнерский статус позволяет расширить портфель компании и предложить клиентам новое российское решение для автоматизации процессов финансового планирования и анализа.

«Турбо» — одно из ключевых направлений бизнеса «Консист бизнес групп», разработчика российского программного обеспечения для управления предприятиями. Решения «Турбо» представлены на российском рынке с 1991 г.

«Турбо бюджетирование» позволяет оперативно пересчитывать и консолидировать бюджетные модели, перераспределять ресурсы, моделировать сценарии и изменять бизнес-планы, корректировать прогнозы. Расчеты в «Турбо бюджетировании» проводятся по модели отчетности компании и предоставляют информацию в виде таблиц, графиков и отчетов. Загружать данные можно из любых источников — архитектура решения обеспечивает совместимость и непротиворечивость бюджетных показателей на всех уровнях модели.

Решение пополнит портфель «Корус консалтинг» в направлении автоматизации процессов бюджетирования и консолидации. «Турбо бюджетирование» подходит для задач импортозамещения систем класса EPM (Enterprise Performance Management, управление эффективностью предприятия). Синергия консалтингового опыта и современного программного продукта позволит создать уникальное предложение для корпоративных клиентов.

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«Для нас крайне важно реагировать на потребности рынка и предлагать клиентам актуальные инструменты в области финансового планирования и бюджетирования. Платформа нашего нового партнера является достойным решением в области импортозамещения и отвечает требованиям ГК «Корус консалтинг» автоматизации бюджетирования. «Турбо бюджетирование» — это специализированное решение, обеспечивающее интеграцию процессов финансового и операционного планирования в рамках единой системы. Мы уверены, что платформа будет полезна многим российским компаниям», — сказал Сергей Сафронов, директор департамента CPM, ГК «Корус консалтинг».

«Партнерство с ГК «Корус консалтинг» — стратегический шаг в развитии партнерской сети «Турбо». Наши программные продукты включены в Единый реестр российского ПО и обладают огромным потенциалом в рамках импортозамещения. Уверен, что партнерство с ГК «Корус консалтинг» приведет к увеличению числа проектов в сфере управления финансами», — сказал Владимир Тарасенко, коммерческий директор «Консист бизнес групп».

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