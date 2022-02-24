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Ланит Lansoft Консист Бизнес Групп Sciener Сайнер Файномика
Sciener - российская компания, обладающая опытом создания информационных систем управления предприятиями различных отраслей. Основана в 2002 году, входит в «Консист Бизнес Групп» (ГК ЛАНИТ). Создает высокотехнологичные решения на российских и зарубежных программных платформах. Партнер российского вендора программного обеспечения для бизнеса ТУРБО.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 35 дел, на cумму 150 599 996 ₽*
СОБЫТИЯ
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Ланит и организации, системы, технологии, персоны:
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
|Лесниченко Максим 11 5
|Горянский Павел 31 3
|Дятлов Сергей 18 3
|Генс Георгий 79 3
|Гольденберг Леонид 63 2
|Лачков Евгений 40 2
|Куропатов Леонид 4 2
|Грязнов Валентин 5 2
|Гришин Николай 2 2
|Кривоносов Евгений 21 2
|Эйгес Павел 108 2
|Серебряникова Анна 77 2
|Калинин Александр 189 2
|Богуславский Леонид 38 2
|Генс Филипп 54 2
|Нейман Алексей 8 2
|Попова Мария 141 2
|Ершова Элеонора 67 2
|Моничев Андрей 2 1
|Цветков Александр 14 1
|Бобрецов Сергей 13 1
|Кантаровский Юрий 9 1
|Гревцев Владимир 22 1
|Стрелкова Елена 5 1
|Митрейкин Александр 20 1
|Скрипников Сергей 7 1
|Монахова Елена 6 1
|Цыценко Антон 8 1
|Меркушенков Евгений 8 1
|Лагунин Дмитрий 7 1
|Конаныхин Александр 2 1
|Рязанов Михаил 4 1
|Шамшурин Андрей 3 1
|Голышкин Андрей 5 1
|Карбуков Андрей 1 1
|Ушаков Сергей 4 1
|Балашов Сергей 3 1
|Новиков Юлий 1 1
|Юдицкий Евгений 4 1
|Ровных Евгений 3 1
|ЭнергоРынок 11 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
|Ведомости 1466 1
|N+1 - Издание 188 1
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