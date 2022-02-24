Ланит Lansoft Консист Бизнес Групп Sciener Сайнер Файномика

Sciener - российская компания, обладающая опытом создания информационных систем управления предприятиями различных отраслей. Основана в 2002 году, входит в «Консист Бизнес Групп» (ГК ЛАНИТ). Создает высокотехнологичные решения на российских и зарубежных программных платформах. Партнер российского вендора программного обеспечения для бизнеса ТУРБО.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 35 дел, на cумму 150 599 996 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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Публикаций - 32, упоминаний - 45