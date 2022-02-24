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Ланит Lansoft Консист Бизнес Групп Sciener Сайнер Файномика

Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер - Файномика

Sciener - российская компания, обладающая опытом создания информационных систем управления предприятиями различных отраслей. Основана в 2002 году, входит в «Консист Бизнес Групп» (ГК ЛАНИТ). Создает высокотехнологичные решения на российских и зарубежных программных платформах. Партнер российского вендора программного обеспечения для бизнеса ТУРБО.

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в качестве истца (16) на сумму 72 409 374 ₽*
в качестве ответчика (10) на сумму 29 901 534 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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Как вывести сложный продукт на перенасыщенный рынок: опыт ТУРБО ERP 1
24.02.2022 Sciener и «Турбо» расширяют линейку решений для промышленности 1
13.09.2021 Sciener и #CloudMTS расскажут об управлении жизненным циклом активов предприятия 2
17.11.2020 Владелец «Ланита» выкупил у «Систематики» крупную консалтинговую компанию 1
02.09.2020 Sciener расскажет о новых возможностях ИТ в управлении ремонтами 1
15.04.2019 Ассоциация участников рынка больших данных назначила исполнительного директора 1
18.03.2019 Алексей Нейман назначен исполнительным директором Ассоциации участников рынка больших данных 1
20.08.2018 Компания Филиппа Генса и «Систематики» поставит «Россетям» SAP на полмиллиарда 2
11.08.2015 «Ланит» и «Систематика» создали объединенную ИТ-компанию с 2-миллиардным оборотом 1
30.01.2015 «Ланит» и «Систематика» объединяют свои «дочки» 1
27.02.2014 «Систематика» переезжает к «Ростелекому» в Новую Москву 1
22.01.2013 Владельцы «Систематики» и «Стэп Лоджик» обменялись акциями 1
16.02.2012 В AT Consulting назначен директор блока ТЭК 1
08.12.2011 SAP потратит 45 млн евро на центр разработок в «Сколково» 1
01.12.2011 Председателем совета директоров «Систематики» избран Александр Калинин 2
03.08.2011 Ericsson займется в Сколково “умными” энергосетями 1
20.07.2011 “Систематика” завершила поглощение SAP-интегратора 6
01.03.2011 «Систематика» покупает одного из крупнейших SAP-интеграторов России 3
14.10.2010 ИТ в ТЭК: энергетики требуют гарантий эффективности и безопасности 1
20.01.2010 «МРСК Центра» строит единое хранилище финансовой документации 1
26.02.2009 Энергетики делают выбор между ИТ-аутсорсингом и инсорсингом 1
04.12.2008 Круглый стол «ИКТ в энергетике: пути после РАО ЕЭС» 1
06.08.2008 SAP HCM поможет «МРСК Центра» рассчитывать зарплату сотрудников 1
07.07.2008 ERP-проекты в энергетике и ЖКХ: определена карта лидеров 1
27.12.2007 «МРСК Центра» запустила в эксплуатацию ERP-систему в «Брянскэнерго» 1
25.09.2007 IDS Scheer построила систему процессного контроллинга для МРСК-1 2
07.08.2007 «Тамбовэнерго» строит КИСУР на базе решения SAP 3
24.04.2007 Управление ЖКХ Белгородской области внедряет SAP Waste and Recycling 1
05.12.2006 В Москве прошла конференция IT Team Energy 1
17.11.2005 "МРСК Центра и Северного Кавказа" внедряет платформу ARIS 1
11.02.2005 «Мотив» для руководства 1

Публикаций - 32, упоминаний - 45

Ланит и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 20
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 11
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 9
Microsoft Corporation 25775 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 7
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 180 7
9594 6
Oracle Corporation 7074 6
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 5
Ланит Консалтинг 14 4
Software AG & IDS Scheer 209 4
КорСсис - Корпоративные сервисные системы 7 4
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 4
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 110 3
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 68 3
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 107 3
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес - ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 23 2
Ortems 17 2
SAP EMEA 12 2
ПМСофт 60 2
СО ЕЭС ОДУ - Объединенное диспетчерское управление энергосистемы - СО ЕЭС ЦДУ - Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы 29 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Dell EMC 5180 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
Галактика - Корпорация 1545 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 2
Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 101 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 2
Unicon - Юникон 22 2
Микротест 284 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - LC Europe 3 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 1
BMC Software 97 1
Роскосмос - ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 16 1
Fibrum 9 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 93 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 15
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 12
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 6
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 4
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 3
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Газпром ПАО 1493 2
Альфа-Банк 1979 2
Русагро Группа Компаний 379 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Мосэнерго ПАО 132 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 2
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 59 1
JLL - Jones Lang LaSalle 17 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Ланит - Ланит Венчурс - Lanit Ventures 16 1
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 21 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 63 1
Будущее НПФ - Благосостояние ОПС - Уралсиб НПФ - Наше Будущее НПФ - Стальфонд НПФ 26 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 27 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
Северсталь ПАО - Nordgold - Нордголд 18 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 1
Сафмар - РуссНефть НК - Ульяновскнефть - Нафта-Ульяновск - Белкамнефть 34 1
Газпром энергосбыт 13 1
BBDO Group - BBDO Instinсt 36 1
PPF Real Estate - ППФ Риэл Истейт Раша 6 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 43 1
Самараэнерго 19 1
Лукойл - ЭЛ5-Энерго - Энел Россия - Конаковская ГРЭС - Невинномысская ГРЭС - Среднеуральская ГРЭС - Азовская ВЭС - Кольская ВЭС - ОГК-5 33 1
SLG Holdings Finance - СЛГ Холдингз Файнанс 2 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
Минэнерго РФ - Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ 12 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 14
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 8
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 5
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 4
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
Стандартизация - Standardization 2339 3
Контроллинг 105 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 3
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 951 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 800 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Управляемость - Manageability 2271 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 2
AMI - Advanced Metering Infrastructure - инфраструктура интеллектуального учета 5 2
Платформы для проведения вебинаров - Webinar platforms 376 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 7
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 91 4
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 20 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 4
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бухгалтер 23 3
Software AG - ARIS Platform 180 2
Software AG - ARIS BPM Portal 11 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо BI 4 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 1
Мобильный обходчик 26 1
SAP for Utilities - SAP IS-U - SAP Industry-Specific Solution for the Utilities Industry - SAP Cloud for Utilities 13 1
SAP PI - SAP Process Integration - SAP NetWeaver PI - SAP NetWeaver Process Integration 29 1
Fujitsu FlexFrame 21 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Казначейство 1 1
Software AG - ARIS Business Architect - ARIS IT Architect 20 1
Software AG - ARIS PPM - ARIS Process Performance Manager 21 1
Software AG - ARIS Toolset 6 1
Software AG - ARIS Audit Manager 2 1
Software AG - ARIS BSC - ARIS Balanced Scorecard 8 1
Software AG - ARIS Connectivity 1 1
Software AG - ARIS Process Risk Scout 3 1
Software AG - ARIS QMS - ARIS Quality Management Scout 3 1
Software AG - ARIS Simulation 1 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 195 1
BMC Atrium CMDB - BMC Atrium Dashboards and Analytics - Atrium Configuration Management Database 8 1
РИС ЖКХ - Региональная информационная система ЖКХ - ЖКХ Регион Информационная система 2 1
Google Android 15244 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бюджетирование 26 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
Microsoft Outlook 1506 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 1
Лесниченко Максим 11 5
Горянский Павел 31 3
Дятлов Сергей 18 3
Генс Георгий 79 3
Гольденберг Леонид 63 2
Лачков Евгений 40 2
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Кривоносов Евгений 21 2
Эйгес Павел 108 2
Серебряникова Анна 77 2
Калинин Александр 189 2
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Нейман Алексей 8 2
Попова Мария 141 2
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Моничев Андрей 2 1
Цветков Александр 14 1
Бобрецов Сергей 13 1
Кантаровский Юрий 9 1
Гревцев Владимир 22 1
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Митрейкин Александр 20 1
Скрипников Сергей 7 1
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Цыценко Антон 8 1
Меркушенков Евгений 8 1
Лагунин Дмитрий 7 1
Конаныхин Александр 2 1
Рязанов Михаил 4 1
Шамшурин Андрей 3 1
Голышкин Андрей 5 1
Карбуков Андрей 1 1
Ушаков Сергей 4 1
Балашов Сергей 3 1
Новиков Юлий 1 1
Юдицкий Евгений 4 1
Ровных Евгений 3 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Европа 24964 5
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 412 5
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 404 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
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Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 451 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Швеция - Королевство 3782 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Венгрия 855 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Украина 7928 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
Россия - УФО - Челябинская область 1512 1
Кипр - Республика 636 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 316 1
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Энергетика - Energy - Energetically 5855 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 9
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