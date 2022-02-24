Sciener и «Турбо» расширяют линейку решений для промышленности

Компания Sciener, входящая в «Консист бизнес групп» (входит в группу ЛАНИТ), расширяет набор предложений на платформе «Турбо» для производств и капиталоемких отраслей. Новые возможности появились в управлении ремонтами оборудования, использовании мобильного обходчика и внутрицеховом управлении запасами.

Одним из направлений специализации Sciener является создание информационных систем управления активами предприятий (Enterprise Asset Management, EAM). В эту категорию, в том числе, входит управление техническим обслуживанием и ремонтами оборудования (ТОРО, ТОиР). Sciener помогает заказчикам как выстраивать методологии управления активами и оборудованием, так и реализовывать или модернизировать существующие методологии на продуктах SAP и «Турбо Торо».

В 2021 г. Sciener расширил функциональные рамки «Турбо Торо» для адаптации решения к управлению линейными структурам объектов - трубопроводами, линиями электропередач и др. Это существенно повысит эффективность работы с объектами такого типа в энергетических, транспортных и эксплуатационных сервисных организациях, так как даст возможность прогнозировать, планировать и фиксировать техническое состояние, работы и ресурсы для обслуживания конкретных участков.

В «Турбо Торо» также существенно расширены возможности геолокации, привязки объектов к картографическим данным. Эта функция необходима для более наглядного фиксирования состояния не только линейных, но и площадных объектов и будет особенно интересна для предприятий сельского хозяйства и компаний с территориально распределенными активами.

Еще одним решением, нацеленным на повышение эффективности мониторинга и обслуживания оборудования, является Мобильный обходчик «Турбо торо», построенный на мобильном решении «Турбо». Это приложение для полевых инженеров, которое функционирует на любых мобильных устройствах под управлением Android и позволяет выполнять весь комплекс задач на выездах. Сервисный инженер управляет списком заданий, получает информацию об объектах, подлежащих мониторингу, профилактике или ремонту, фиксирует изменения в состоянии и выполняет необходимые задачи в рамках обслуживания или ремонта.

Sciener также расширил функциональные возможности адресного хранения запасов в прикладных решениях «Турбо». В рамках сотрудничества с компанией «Фуд-тех» Sciener последовательно реализует для нее решение для автоматизации внутрицехового учета птицефабрик. На первом этапе реализованы возможности оприходования промаркированной продукции на склад, ячеистое хранение, перемещение продукции на складе, отгрузка, интеграция с федеральной системой «Меркурий».

Функционал адресного хранения создается на платформе «Турбо X», функционал которой открывает возможности по адаптации и применению этих наработок для широкого спектра задач в решениях категории WMS.

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«Мы начинаем 2022 г. с собственным мощным пакетом отечественных российских технологий, который позволяет уверенно решать широкий спектр задач в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве. Мы активно расширяем портфель наших решений и услуг в зависимости от требований наших заказчиков. Мы усилили команду и повысили ее компетенцию в части “Турбо”, что гарантирует успешную реализацию текущих проектов и их тиражирование», - сказала Алена Красикова, исполнительный директор Sciener.

О компании Sciener

Sciener - российская компания, обладающая богатым опытом создания информационных систем управления предприятиями различных отраслей. Основана в 2002 г., входит в «Консист бизнес групп» (ГК ЛАНИТ). Создает высокотехнологичные решения на российских и зарубежных программных платформах. Партнер российского вендора программного обеспечения для бизнеса «Турбо».

О группе компаний ЛАНИТ

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ЛАНИТ – «ЛАборатория Новых Информационных Технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг, число которых неуклонно увеличивается за счет освоения передовых и наиболее востребованных технологий и решений. ЛАНИТ является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда ЛАНИТ – 14,1 тыс. человек.