Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ушаков Сергей
УПОМИНАНИЯ
Ушаков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|СофтБаланс - ДАЛИОН 7 1
|Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 19 1
|АТОЛ Frontol 55 1
|МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 1
|CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 93 1
|Егоров Владимир 85 1
|Булычев Илья 1 1
|Мусич Екатерина 1 1
|Новиков Юлий 1 1
|Бобрецов Сергей 13 1
|Россия - РФ - Российская федерация 153075 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14367 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383879, в очереди разбора - 732650.
Создано именных указателей - 182949.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.