Lamoda изменила процесс выхода на маркетплейс

Lamoda ведет работу над обновлением операционного и технического взаимодействия с площадкой. Один из ключевых фокусов компании — развитие маркетплейса. Ранее продавцы брендов на маркетплейсе использовали несколько платформ, и, чтобы сделать их работу более простой и удобной, а также предложить новые инструменты для продвижения, аналитики, работы с товарами и поставками, был разработан единый личный кабинет Lamoda Seller. Об этом CNews сообщили представители Lamoda.

С сентября 2025 г. процесс онбординга новых продавцов полностью перенесен в личный кабинет Lamoda Seller. Для регистрации аккаунта в личном кабинете потенциальному продавцу необходимо перейти на новый лендинг, либо по прямой ссылке и заполнить анкету-заявку на сотрудничество.

Ключевые изменения

Анкета-заявка: этапы заполнения анкеты стали более прозрачными – продавец видит все шаги и может отслеживать текущий статус; в процессе заполнения анкеты-заявки на сотрудничество продавец может также подать заявку на размещение в разделе «Дизайнеры».

Личный кабинет Lamoda Seller: с разделами личного кабинета продавца теперь можно ознакомиться еще до момента подписания документов о выходе на маркетплейс; подключение к новой модели сотрудничества (FBS или FBO) с Lamoda также происходит через процесс онбординга в личном кабинете (для действующих партнеров).

Лендинг: на новом лендинге можно найти всю необходимую информацию об условиях сотрудничества, моделях работы и логистике, продвижении, маркетинговых инструментах и ответы на часто задаваемые вопросы. А также «Истории успеха» брендов ключевых категорий Lamoda: «Одежда», «Обувь», «Дом», «Красота», «Дети».

Уже доступны для прочтения интервью Ильи Булычева, основателя бренда BLCV, Екатерины Мусич, руководителя группы по работе с маркетплейсами бренда ЕССO «ЭККО-РОС», Сергея Ушакова, коммерческого директора бренда Sofi de Marko, Вильфредо Перес де Кеведо, советника президента Sesderma S.L. и главы представительства в России и странах СНГ, Ольги Лисиной, руководителя отдела по работе с маркетплейсами бренда Acoola.

Герои интервью рассказывают о начале пути на Lamoda, ключевых особенностях селективной площадки Lamoda, стратегиях продвижения, которые действительно работают для их брендов, лайфхаках ведения бизнеса и эффективных маркетинговых инструментах.

«Мы системно работаем над тем, чтобы путь брендов к выходу на Lamoda был более комфортным: за последний год процесс онбординга стал быстрее и удобнее. Онбординг — ключевая точка в опыте продавца, поэтому этот фокус останется с нами и дальше. Но важно отметить, что при всех технологических и операционных изменениях процесс выхода на маркетплейс Lamoda не стал self-service регистрацией: новые продавцы продолжают проходить тщательную проверку на соответствие критериям Lamoda (ассортимент, регистрация, наличие товарного знака, соответствие требованиям маркировки, наличие документов, подтверждающих качество товаров)», — сказала Анастасия Уткина, директор B2B продукта.