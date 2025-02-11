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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бобрецов Сергей



11.02.2025 На Wildberries заработал сервис страхования для продавцов 1
18.11.2022 Как убедить бизнес в преимуществах Low-code платформ 1
09.11.2022 Low-code платформа ТУРБО Х была представлена на CNews FORUM 2022 1
07.11.2022 Эксперты обсудили новую реальность ИТ-рынка на CNews FORUM 2022 1
20.10.2022 Эксперты «Ланит» выступят на CNews FORUM 2022 1
24.06.2022 Как движется процесс импортозамещения в сфере ИТ 2
21.02.2022 Новая версия платформы «Турбо» открывает больше возможностей для импортозамещения 1
20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 1
30.09.2021 Конференция CNews «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
20.09.2021 Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
13.09.2021 Sciener и #CloudMTS расскажут об управлении жизненным циклом активов предприятия 1
08.09.2021 Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1
27.08.2021 Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Бобрецов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 6
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 5
Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 30 5
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 493 4
Oracle Corporation 6703 3
Хост ГК - HostVM 48 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12700 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1906 2
Telegram Group 2013 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 269 2
Ланит - Норбит - Norbit 370 2
SAP SE 5280 2
Microsoft Corporation 24652 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер 29 1
Red Hat 1314 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3935 1
Газинформсервис - ГИС 278 1
ММК Информсервис 51 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 177 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4898 1
Intel Corporation 12211 1
AMD - Advanced Micro Devices 4240 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1467 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 97 1
МегаФон 8901 1
OpenText 209 1
8254 1
Информзащита 762 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 505 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
Realtek Semiconductor 62 1
Qualcomm Technologies 1827 1
Directum - Директум 1098 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 36 1
GreenData - Гриндата 31 1
Gelarm - Геларм 36 1
InfoWatch - Инфовотч 1016 1
Adobe Systems 1550 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 5
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 4
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 83 3
Казахмыс - Kazakhmys 51 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 465 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 2
Ренессанс Страхование 160 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Лента - Сеть розничной торговли 2090 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2809 1
РЖД - Российские железные дороги 1907 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 172 1
ГПБ - Газпромбанк 1086 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 234 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7350 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 1
Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 63 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 204 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 492 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 339 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 122 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 1
LEGO 244 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 1
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 15 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 239 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11696 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2857 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4135 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1395 1
Правительство Челябинской области 63 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4766 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3145 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Федеральное казначейство России 1781 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5942 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 310 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19493 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66446 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50770 9
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1188 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15777 5
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 781 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11413 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12787 4
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 291 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10137 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4705 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29806 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27634 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6690 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5289 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1154 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11035 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13958 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30859 3
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 514 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5671 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9418 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8044 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7025 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14420 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2779 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9207 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11095 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20697 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13579 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4418 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6811 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24222 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25453 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21220 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2218 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12565 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2825 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1249 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1037 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 81 11
Linux OS 9995 2
Microsoft Windows 15705 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 924 2
Microsoft Office 3739 2
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1587 2
Unlimited Production - eXpress.ms 20 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 701 1
Apple - App Store 2897 1
WhatsApp Messenger 1089 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 18 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 865 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 162 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1267 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 108 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 241 1
НКТ - Р7-Офис 381 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 226 1
Terrasoft Creatio 96 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 525 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Трекинг 13 1
UseTech - UseBus 29 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2282 1
Microsoft Dynamics 365 132 1
Информзащита IZ:SOC - центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам 36 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 1
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 38 1
MinIO 9 1
Asana - приложение для управления проектами в командах 23 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
SAP PI - SAP Process Integration - SAP NetWeaver PI - SAP NetWeaver Process Integration 27 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 153 1
1С:Аналитика 18 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 1
Oracle ESB - Oracle Enterprise Service Bus 24 1
МВД РФ - ФМС РФ - ГИСМУ - Государственная информационная система миграционного учета - ГС Мир - Государственная система миграционного и регистрационного учёта - Единый информационный ресурс регистрационного и миграционного учета 38 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 472 1
Шальнов Олег 20 5
Ежов Василий 42 5
Окунь Дмитрий 17 5
Анасенко Ирина 10 5
Заянц Илья 46 4
Климов Иван 24 3
Шикин Евгений 3 3
Солопов Вячеслав 37 3
Бойцов Василий 3 3
Гревцев Александр 31 2
Груздев Антон 15 2
Меденцев Константин 98 2
Натрусов Артем 284 2
Шадаев Максут 1013 2
Сотин Денис 205 2
Савельев Николай 8 2
Егоров Владимир 82 1
Чистяков Александр 8 1
Фомичев Андрей 71 1
Макаров Владимир 73 1
Врацкий Андрей 135 1
Александров Александр 70 1
Теплицкий Дмитрий 73 1
Пустарнаков Роман 45 1
Харитонов Дмитрий 51 1
Свиридов Владимир 28 1
Слесаренко Марина 23 1
Трофимов Дмитрий 41 1
Феоктистов Вадим 35 1
Абакумов Евгений 206 1
Чаркин Владимир 16 1
Богданов Андрей 41 1
Чурсин Дмитрий 61 1
Свинцов Андрей 45 1
Сергеев Сергей 138 1
Чаркин Евгений 296 1
Бабкин Николай 24 1
Ильина Наталья 18 1
Верисов Михаил 22 1
Тятюшев Максим 99 1
Россия - РФ - Российская федерация 144973 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43330 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 909 5
Россия - УФО - Челябинская область 1218 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14214 2
Казахстан - Республика 5546 1
Земля - планета Солнечной системы 10390 1
Европа 21791 1
Азия - Азиатский регион 5547 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52180 1
Куба - Республика 363 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51257 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2931 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5779 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48179 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8494 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14415 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13581 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24191 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18599 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29198 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2821 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5850 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5441 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3169 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5387 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7631 2
Энергетика - Energy - Energetically 5100 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7862 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1220 1
Импортозамещение - параллельный импорт 487 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4837 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10979 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5787 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6157 1
Аренда 2432 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10975 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3120 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1580 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5990 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7007 1
Аудит - аудиторский услуги 2675 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16350 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8654 1
Экономический эффект 1069 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1086 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5671 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 711 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5545 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 449 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2418 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8141 4
IDC - International Data Corporation 4911 1
Gartner - Гартнер 3560 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3215 1
Forrester Wave 45 1
CNews Инновация года - награда 111 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 5
CNews AWARDS - награда 521 2
CNews FORUM Кейсы 225 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2435 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339803, в очереди разбора - 769438.
Создано именных указателей - 168302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
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