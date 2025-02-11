Бобрецов Сергей
Бобрецов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Шальнов Олег 20 5
|Ежов Василий 42 5
|Окунь Дмитрий 17 5
|Анасенко Ирина 10 5
|Заянц Илья 46 4
|Климов Иван 24 3
|Шикин Евгений 3 3
|Солопов Вячеслав 37 3
|Бойцов Василий 3 3
|Гревцев Александр 31 2
|Груздев Антон 15 2
|Меденцев Константин 98 2
|Натрусов Артем 284 2
|Шадаев Максут 1013 2
|Сотин Денис 205 2
|Савельев Николай 8 2
|Егоров Владимир 82 1
|Чистяков Александр 8 1
|Фомичев Андрей 71 1
|Макаров Владимир 73 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Александров Александр 70 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Пустарнаков Роман 45 1
|Харитонов Дмитрий 51 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Слесаренко Марина 23 1
|Трофимов Дмитрий 41 1
|Феоктистов Вадим 35 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Чаркин Владимир 16 1
|Богданов Андрей 41 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Свинцов Андрей 45 1
|Сергеев Сергей 138 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Бабкин Николай 24 1
|Ильина Наталья 18 1
|Верисов Михаил 22 1
|Тятюшев Максим 99 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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