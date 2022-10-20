Эксперты «Ланит» выступят на CNews FORUM 2022

1 ноября 2022 г. пройдет «CNews FORUM 2022: Информационные технологии завтра». Стратегическим партнером мероприятия в очередной раз выступит «Ланит».

Представители ИТ-компаний, бизнеса, государственных структур, независимые аналитики и эксперты подискутируют на тему цифровой трансформации экономики в ближайшее время. CNews FORUM 2022 традиционно выступит площадкой, где участники обсудят основные вопросы и проблемы инновационных технологий и подходы к реализации ИТ-проектов.

На пленарной сессии директор по консалтингу «Ланит» Вячеслав Солопов расскажет об острых вызовах современности и о том, как рынок должен реагировать на них.

Эксперты группы также выступят в трех секциях: «ИТ в финансовом секторе», Low-code и «Информационная безопасность». Николай Савельев, заместитель коммерческого директора НОРБИТ (входит в группу «Ланит»), расскажет об отечественных FinTech-решениях и самых востребованных инструментах в портфолио компании, а также сосредоточится на задачах, которые сейчас стоят перед интегратором, и самых острых проблемах клиентов.

Во второй секции группу «Ланит» представит Сергей Бобрецов, директор по платформе ТУРБО Х, «Консист бизнес групп». Он расскажет о Low-code платформе ТУРБО Х, предназначенной для разработки высоконагруженных многопользовательских систем управления и поддержки критически важных процессов.

В секции «Информационная безопасность» выступит Иван Мелехин, директор центра мониторинга и противодействия кибератакам IZ:SOC компании «Информзащита». В своем докладе он объяснит, как функционирует центр противодействия кибератакам «Информзащиты» и в чем преимущества работы с IZ:SOC. Кроме того, он расскажет о наиболее важных аспектах построения успешного SOC, в частности, о контенте, персонале, инфраструктуре и рабочих процессах.

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CNews FORUM будет состоять из двух частей. В первой пройдет общая пленарная сессия, а во второй – сессионные заседания по разным темам.

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«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.