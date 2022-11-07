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Эксперты обсудили новую реальность ИТ-рынка на CNews FORUM 2022

1 ноября 2022 года прошло одно из важнейших мероприятий ИТ-отрасли «CNews FORUM 2022: Информационные технологии завтра». ЛАНИТ традиционно выступил его стратегическим партнером. В рамках мероприятия представители разных сфер бизнеса и госструктур рассказали об особенностях трансформации нынешнего ИТ-ландшафта.

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Эксперты ЛАНИТ выступили на пленарной сессии и в двух секциях: «ИТ в финансовом секторе» и “Low-code”.

Директор департамента консалтинга «Консист Бизнес Групп» (входит в группу ЛАНИТ) Вячеслав Солопов представил пленарный доклад на тему «Идти, нельзя остановиться». «Сейчас сложилась уникальная ситуация, и впервые возник явный запрос рынка на собственные перспективные технологии. Это требует существенных инвестиций, формирования новых компетенций и развития института коммерциализации прав на ИТ-продукты и технологии, – говорит эксперт, – но позволит сформировать сильный внутренний рынок отечественных ИТ-решений и подготовить базу для выхода на международные рынки с апробированными уникальными и интеллектуально-защищенными ноу-хау. Для устойчивого роста ИТ-рынка мало обеспечить внутренний спрос, направленный на замещение ушедших западных продуктов отечественными разработками, но пока на прежних доступных западных технологиях. С учетом сокращения срока жизни информационных технологий важно обеспечивать гарантированный спрос на отечественные ИТ-продукты на 3-5 лет вперед и максимально сосредоточиться на создании именно перспективных российских технологий, на базе которых такие продукты будут развиваться».

Николай Савельев, заместитель коммерческого директора НОРБИТ (входит в группу ЛАНИТ), отметил, что новый порядок вещей сильно усложнил цифровизацию финансового сектора, но при этом дал дорогу новым технологиям. «Нынешние условия стали катализатором глобальной перестройки процессов в российских компаниях. Учитывая, что финансовый сектор последние несколько лет был среди лидеров цифровизации, ситуация в отрасли была близка к критической, - подчеркнул он. - Нужно отметить, что сложившиеся обстоятельства – хорошая возможность перейти со старых и не всегда удобных решений на более гибкие с использованием микросервисной архитектуры, подходов low-code и open source-компонентов».

Сергей Бобрецов, директор по платформе ТУРБО Х, «Консист Бизнес Групп» (входит в группу ЛАНИТ), представил возможности российской low-code платформы ТУРБО Х для высоконагруженных бизнес-систем и поддержки критически важных процессов. «Возможности платформы шире, чем у конструкторов бизнес-процессов. ТУРБО Х позволяет не только смоделировать группу процессов, но и сформировать общую структуру будущей корпоративной информационной системы».

В рамках форума все участники могли получить консультацию по решениям группы компаний ЛАНИТ на фирменных стендах. Организаторы мероприятия также разыграли ценные технологичные призы от ЛАНИТ.

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