Oracle ESB Oracle Enterprise Service Bus

Oracle ESB - Oracle Enterprise Service Bus

22.12.2025 «Диасофт» предложил альтернативу проприетарным интеграционным шинам — платформу Digital Q.Integration 1
22.12.2025 Как повысить качество взаимодействия между системами и избавиться от ручного переноса данных 1
05.05.2025 Возможна ли цифровизация без программирования 1
18.12.2024 Подтверждена полная совместимость решения по управлению данными «Юниверс MDM» с интеграционной платформой FESB 1
20.12.2022 Cервисные шины могут сэкономить свыше 900 млн рублей: как выбрать отечественную ESB 1
24.06.2022 Как движется процесс импортозамещения в сфере ИТ 1
14.03.2019 Власти ДНР вложат 350 миллионов в СМЭВ и электронную подпись 1
13.09.2016 «Неофлекс» и «банк Раунд» обеспечили работу платежной карты для «Мегафона» 1
08.08.2016 Oracle вычищают из электронного правительства 1
21.07.2016 «Корус Консалтинг» внедрил Microsoft Dynamics CRM в «Национальном расчетном депозитарии» 1
25.02.2016 R-Style Softlab интегрировала ИТ-системы «Земского банка» через шину 1
29.10.2015 «Ликард» совместно с «Инфосистемами Джет» совершенствует предоставление B2B и B2C-сервисов 1
22.10.2015 «Лукойл-Интер-Кард» оптимизировала обслуживание клиентов «Лукойл» на базе решений Oracle 1
10.09.2015 Банк «Глобэкс» внедрил систему ДБО для физических лиц на базе решений R-Style Softlab 1
07.07.2014 Обновленный Oracle Mobile Suite ускоряет разработку мобильных приложений 1
02.07.2014 Новая версия Oracle SOA Suite упрощает интеграцию приложений в различных экосистемах 1
11.11.2013 «Неофлекс» повысил скорость обработки кредитных заявок «Бинбанка» 1
21.09.2012 В России стартовал «крупнейший CRM-проект» 1
27.04.2011 МТС выбрал полный портфель программных продуктов Oracle для поддержки и развития бизнеса 1
04.08.2010 Oracle Service Bus 11g оптимизирует производительность и масштабируемость решений на основе SOA 2
02.08.2010 «Тройка Диалог» создала интеграционную платформу на базе Oracle SOA Suite 1
14.09.2009 «Ай-Теко» интегрировала ИТ-системы ItellaNLC и ее клиента 1
30.06.2009 Oracle: новые средства управления производительностью приложений в SOA-средах 1
27.03.2009 Oracle Enterprise Manager 10g Release 5 расширяет поддержку Oracle Fusion Middleware 1
04.09.2008 «Национальная логистическая компания» внедрила интеграционную платформу на базе Oracle Fusion Middleware 1
27.10.2006 Oracle начала поставки Oracle SOA Suite 10g Release 3 1
14.12.2005 ПО PeopleSoft совместили с Fusion Middleware 10g R2 1

Публикаций - 27, упоминаний - 28

Oracle ESB и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6879 19
Oracle Siebel Systems 515 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14302 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 2
Pentaho 62 2
Ростелеком 10330 2
SAP SE 5439 2
IBM - International Business Machines Corp 9556 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1039 2
МегаФон 9940 2
Microsoft Corporation 25256 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1219 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 679 2
Neoflex - Неофлекс 245 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 368 2
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 259 2
Комтел 17 1
Открытые технологии 716 1
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 57 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 161 1
Неолант - Neolant 43 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 110 1
Углетелеком ГПС ГУП ДНР 8 1
Softline - Develonica - Девелоника 153 1
Gelarm - Геларм 38 1
MuleSoft 7 1
Юниверс дата - ЮД Капитал УК 29 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 197 1
Неолант Тенакс 7 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9205 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 801 1
Киевстар - Kyivstar 557 1
Укртелеком 242 1
9025 1
Ростелеком - РТЛабс 182 1
Nginx - Энджайникс 189 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5289 1
Qualcomm Technologies 1913 1
Intel Corporation 12547 1
InfoWatch - Инфовотч 1092 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 2
Лукойл ПАО - Лукойл Интер Кард - Ликард - Лукойл АЗС 21 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 85 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 84 1
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 34 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 1
Глобэкс банк 47 1
РосЕвроГрупп - Национальная Логистическая Компания - НЛК 7 1
Земский банк 3 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1491 1
МегаФон - Банк Раунд - Ферробанк - Северо-Восточный инвестиционный банк 20 1
Bork - Борк-Ритейл 45 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1029 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
ГПБ - Газпромбанк 1181 1
NanduQ - Qiwi 1005 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1123 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 203 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 247 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 198 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1909 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 211 1
Сургутнефтегаз - СНГ 278 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 388 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 199 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 178 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2704 1
Альфа-Банк 1872 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12889 3
ДНР - Правительство Донецкой Народной Республики - органы государственной власти 11 1
ДНР - Почта Донбасса 9 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2172 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3373 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5254 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4924 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3455 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6288 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4802 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3256 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73425 19
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 691 11
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 353 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11477 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34055 7
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7632 6
Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 188 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17173 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4297 4
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 415 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4147 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2113 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10137 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4681 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12016 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9879 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5279 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2860 2
OpenLDAP - open-source implementation of the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 43 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1044 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4495 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6022 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2282 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1566 2
Нагрузочное тестирование - Load testing 685 2
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 8
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 213 7
Oeacle SOA Suite - Oracle SOA Cloud 55 5
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 4
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 151 4
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 185 4
Oracle Java - язык программирования 3335 4
Oracle JDeveloper 35 3
Oracle Business Activity Monitoring 9 3
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 607 3
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 145 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1123 3
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 294 3
Apache ActiveMQ 32 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 140 2
SAP PI - SAP Process Integration - SAP NetWeaver PI - SAP NetWeaver Process Integration 28 2
Oracle Coherence 19 2
Oracle AS - Oracle Application Server 94 2
Oracle AIA - Oracle Application Integration Architecture - Oracle PIP - Oracle Process Integration Pack 17 2
MuleSoft - Mule ESB 7 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1049 2
Oracle Java Message Service - JMS 14 2
Oracle LDAP ODSEE - Oracle Lightweight Directory Access Protocol Directory Server Enterprise Edition 2 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5856 2
Oracle Active Data Guard 26 1
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 79 1
Oracle PeopleSoft 418 1
Oracle UCM - Oracle Universal Content Management - Oracle Web Center Content - Oracle Content Cloud 25 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss Fuse - Red Hat Fuse Online 13 1
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 220 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
MinIO 17 1
HAProxy - сервис балансировки трафика 16 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 346 1
Asana - приложение для управления проектами в командах 27 1
OmniNet - Omnitracker 64 1
Oracle Procurement and Spend Analytics - Oracle Procurement Cloud - Oracle iProcurement - Oracle Project Procurement - Oracle Advanced Procurement - Oracle Self Service Procurement Cloud 17 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 86 1
InterSystems Cache 138 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 168 1
Кошкина Юлия 13 2
Воронин Павел 181 1
Борисов Алексей 33 1
Кондратенко Кирилл 19 1
Френкель Лев 51 1
Тараторин Александр 58 1
Пшиченко Дмитрий 46 1
Журихин Павел 16 1
Каменский Владислав 22 1
Макеев Алексей 19 1
Шинкарев Александр 33 1
Юргелас Мария 41 1
Лановенко Валерий 46 1
Истомин Константин 58 1
Бобрецов Сергей 13 1
Грязнов Дмитрий 12 1
Амалицкая Маргарита 31 1
Штенцов Максим 1 1
Чернышев Андрей 70 1
Токарев Олег 9 1
Шкурпела Полина 12 1
Дроздов Константин 6 1
Заплаткин Дмитрий 2 1
Качура Сергей 4 1
Ерошкин Павел 35 1
Приданов Дмитрий 1 1
Рахматуллина Алия 1 1
Микрюков Валерий 28 1
Лессар Георгий 8 1
Максудов Юрий 1 1
Пузына Руслан 2 1
Врублевский Денис 1 1
Сазонов Артем 1 1
Яшин Николай 3 1
Тимаев Роман 4 1
Sarwal Richard - Сарвал Ричард 8 1
Фогельсон Виктор 47 1
Tonas Chris - Тонас Крис 5 1
Чистяков Владислав 4 1
Бардаш Александр 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 157276 12
Донбасс 62 1
Украина 7799 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 207 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45819 1
Земля - планета Солнечной системы 10665 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14503 1
Россия - ПФО - Самарская область 1457 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10339 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 3
Аудит - аудиторский услуги 3115 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2319 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 3
Экономический эффект 1219 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15175 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 2
Энергетика - Energy - Energetically 5531 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5870 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6253 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 620 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1552 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1728 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 429 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 233 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 995 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 119 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 1
CNews Инновация года - награда 133 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 22 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
CNews AWARDS - награда 556 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2139 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409442, в очереди разбора - 730911.
Создано именных указателей - 187910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

