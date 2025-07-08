Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178226
ИКТ 13855
Организации 10783
Ведомства 1470
Ассоциации 1006
Технологии 3476
Системы 25861
Персоны 76543
География 2888
Статьи 1534
Пресса 1228
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2659
Мероприятия 858

MuleSoft Mule ESB

MuleSoft - Mule ESB

УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Александр Мартынов -

Александр Мартынов, «Севен Груп»: «Фантомные боли» по западным вендорам прекрасно лечатся российским софтом

 1
20.12.2022 Cервисные шины могут сэкономить свыше 900 млн рублей: как выбрать отечественную ESB 1
14.03.2019 Власти ДНР вложат 350 миллионов в СМЭВ и электронную подпись 1
08.12.2015 В «Тойота Мотор» внедрена корпоративная интеграционная шина на платформе Mule ESB 1
23.09.2015 Pony Express внедрила интеграционную шину на базе решений Tibco 1
20.11.2012 «Русский Стандарт Страхование» внедряет Mule ESB 2
25.03.2010 «Глобус-Телеком» внедрил новый программный комплекс на базе СПО 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

MuleSoft и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6767 3
Microsoft Corporation 24917 2
IBM - International Business Machines Corp 9482 2
Ростелеком 10004 1
Softline - Софтлайн 3027 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8959 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 777 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 1
Software AG 198 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
Киевстар - Kyivstar 545 1
Укртелеком 241 1
Pentaho 60 1
Ростелеком - Глобус-телеком 226 1
Tibco Software 84 1
Комтел 16 1
EGAR Technology - ЕГАР Текнолоджи 21 1
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 28 1
Углетелеком ГПС ГУП ДНР 7 1
Softline - Develonica - Девелоника 139 1
MuleSoft 6 1
WSO2 16 1
8548 1
Pony Express - Фрейт линк 70 1
Русский стандарт Банк 455 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 103 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 476 1
Русский Стандарт Страхование 10 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1188 1
Toyota - Lexus 81 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12182 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2058 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4654 1
ДНР - Почта Донбасса 9 1
ДНР - Правительство Донецкой Народной Республики - органы государственной власти 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69051 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7800 5
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 313 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6956 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3871 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10811 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53751 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32281 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21176 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25059 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 682 2
Нагрузочное тестирование - Load testing 623 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 807 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4250 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11844 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16363 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4005 1
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 200 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12940 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 419 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4151 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3016 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2289 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1993 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28387 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2662 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 446 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 286 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 350 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 380 1
OpenLDAP - open-source implementation of the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 41 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3767 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12456 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 508 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 545 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13975 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21270 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4252 1
Oracle ESB - Oracle Enterprise Service Bus 25 2
Apache ServiceMix 2 1
Microsoft BizTalk Server 106 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1028 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 150 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5512 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1685 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 558 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 966 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 184 1
Oracle Java Message Service - JMS 14 1
Oracle LDAP ODSEE - Oracle Lightweight Directory Access Protocol Directory Server Enterprise Edition 2 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss Fuse - Red Hat Fuse Online 13 1
Apache ActiveMQ 31 1
Tibco EMS - Tibco Enterprise Message Service 2 1
Tibco ActiveMatrix BusinessWorks 3 1
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 1
WSO2 ESB - WSO2 Enterprise Service Bus 4 1
Яценко Виктор 21 1
Ахметов Ринат 55 1
Рыбаков Сергей 29 1
Матукин Алексей 4 1
Бочурин Ярослав 1 1
Тарасенко Эдуард 1 1
Сазонов Артем 1 1
Мартынов Александр 48 1
Россия - РФ - Российская федерация 150443 5
Беларусь - Белоруссия 5887 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 1
Украина 7687 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 187 1
Донбасс 61 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6038 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53056 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14305 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6195 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9303 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5990 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7080 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2411 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24994 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5142 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 714 1
Экономический эффект 1126 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1425 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 411 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 917 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11185 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4555 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 218 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3218 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 111 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8019 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7479 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8285 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3020 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49616 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369623, в очереди разбора - 748174.
Создано именных указателей - 178226.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Z20 AquaCycle Station: настоящий комплекс для влажной и сухой уборки

Умные кондиционеры с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы
Показать еще