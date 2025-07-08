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Севен Груп Seven Group 7Tech СевенПро 7тек 7Pro Севентек Регионком
«СевенПро» — российская ИТ-компания, на рынке с 2000 года. Выполняет весь комплекс работ по созданию и развитию ИТ-ландшафта. Реализует интеграционные решения, включая ИТ и инженерную инфраструктуру, корпоративные мультимедиа, ИБ и др. Имеет партнерские статусы российских и дружественных ИТ-производителей, необходимые лицензии и сертификаты (ФСБ, ФСТЭК и др.).
СОБЫТИЯ
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|08.07.2025
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Александр Мартынов -
Александр Мартынов, «Севен Груп»: «Фантомные боли» по западным вендорам прекрасно лечатся российским софтом
се сложилось идеально: и отрасль была готова, и государство поддержало, и предприятия поняли — отечественные технологии не прихоть, а необходимость. Вот и получился такой прорыв. Александр Мартынов, «Севен Груп»: все наконец осознали: цифровой суверенитет — не модное словечко, а вопрос государственной безопасности CNews: Однако многие все еще продолжают пользоваться зарубежным софтом, несмо
|27.01.2025
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«ИндигоСофт ЦТ» и «Севентек» подписали соглашение о партнерстве
Компания «Севентек» (часть бренда «Севен Груп») подписала партнерское соглашение с «ИндигоСофт ЦТ». Об
|24.06.2014
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Минздрав выставил новой «дочке» «Ростеха» многомиллионный штраф за некачественную техподдержку
, февраль, март и апрель были приняты и оплачены без единой претензии», - заявил CNews гендиректор «Регионком» Александр Мартынов. Альтернативная версия заключается в том, что назначение исполн
|02.06.2014
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Переворот: «Ростех» избавился от «Регионкома» и создал новую ИТ-компанию с гендиректором из Татарстана
Госкорпорация «Ростех» объявила о решении выйти из уставного капитала компании «Регионком». Сделка по продаже доли «Ростеха» в «Регионкоме» была закрыта 23 мая 2014 г. Комме
|02.06.2014
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Ростех выходит из «Регионкома» и создает дочернюю ИТ-компанию
Госкорпорация Ростех приняла решение выйти из уставного капитала компании «Регионком». При этом корпорация не планирует сокращать свое участие в проектах, имеющих страт
|04.04.2014
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Сергей Асланян покинул пост гендиректора «Регионком»
стало известно CNews, 31 марта 2014 г. Сергей Асланян покинул пост генерального директора компании «Регионком». На этой позиции он проработал менее полугода. «Регионком» - это системный
|13.12.2013
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ИТ-«дочка» «Ростеха»: В 2014 г. мы заработаем 10 млрд руб. за счет 2-3 сделок
Как стало известно CNews, совет директоров ИТ-компании «Регионком», контроль в которой недавно получила родственная «Ростехнологиям» группа «РТ-Инвес
|17.11.2013
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Экс-президент «Ситроникса» и «Ростехнологии» создают нового ИТ-гиганта
Холдинг «РТ-Инвест» выбрал гендиректора своего нового ИТ-актива - компании «Регионком». Им стал экс-президент «Ситроникса» Сергей Асланян, заявили CNews в «РТ-Инвест». С
|31.10.2013
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Загадочный системный интегратор перешел под крыло «Ростехнологий»
Контроль над ИТ-компанией «Регионком» перешел к холдингу «РТ-Инвест», сообщил CNews его представитель. Сумму сделки в «Р
|23.10.2007
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«АйТи» на «ИнфоКом 2007»: новые решения для социальной сферы
Компания «АйТи» совместно с партнерами, системным интегратором «РегионКом» и производителем компьютерного оборудования Kraftway, представит на выставке «ИнфоКом 2007» новые высокотехнологичные решения для здравоохранения и образования. На стенде Kraftway по
|20.08.2007
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«РегионКом» реализует масштабный проект в Пензенской области
Компания «РегионКом», российский поставщик ИТ-услуг и системный интегратор, объявила о победе в открытом конкурсе Управления информатизации Пензенской области на поставку аппаратно-программного комплекса
|15.08.2007
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«РегионКом» и «Ростелеком» подписали агентское соглашение
Компании «РегионКом», системный интегратор и поставщик ИТ-решений для государственных и коммерческих компаний, и «Ростелеком», национальный оператор дальней связи Российской Федерации, объявили о подписа
|09.07.2007
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«РегионКом» информатизирует пензенскую областную клиническую больницу
Компания «РегионКом» объявил о победе в открытом конкурсе министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области по комплексной информатизации областной клинической больницы им. Н.Н. Бурд
|28.06.2007
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В «РегионКом» новые кадровые назначения
Компания «РегионКом», российский поставщик ИТ-услуг и системный интегратор, объявила о новых кадровых назначениях. Андрей Третьяк, ранее занимавший должность заместителя технического директора «Регион
|13.02.2007
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«РегионКом» заключила соглашение с Tandberg
Компания «РегионКом», поставщик информационных решений для государственных и коммерческих организаций, объявила о подписании дистрибьюторского соглашения с компанией Tandberg, одним из лидеров бурно разв
Севен Груп и организации, системы, технологии, персоны:
|ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 794 1
|Никифоров Николай 1143 14
|Мартынов Александр 63 11
|Путин Владимир 3494 10
|Свердлов Денис 201 8
|Газизов Камиль 68 7
|Ахмеров Тимур 92 6
|Асланян Сергей 104 6
|Чемезов Сергей 147 5
|Нащекин Алексей 118 5
|Тараба Дмитрий 27 5
|Сивидов Алексей 40 4
|Якубов Тимур 19 4
|Белоусов Сергей 256 4
|Бойко Елена 152 4
|Кочаров Армен 26 4
|Сушкевич Антон 67 4
|Гаттаров Руслан 144 3
|Ивакин Роман 57 3
|Скворцова Вероника 69 3
|Глотов Алексей 25 3
|Медведев Дмитрий 1667 3
|Шмулевич Марк 90 2
|Кондратьев Дмитрий 45 2
|Калмык Сергей 9 2
|Юртаев Дмитрий 7 2
|Мостинская Вера 4 2
|Рейман Леонид 1066 2
|Кравцов Роман 89 2
|Шилов Сергей 102 2
|Евраев Михаил 266 2
|Семенов Александр 170 2
|Козырев Алексей 329 2
|Шайхутдинов Роман 116 2
|Бородинов Леонид 14 1
|Лобейко Леонид 2 1
|Королев Игорь 65 1
|Субботин Александр 11 1
|Пружинин Александр 6 1
|Сапельников Сергей 109 1
|Мякишева Марина 84 1
|Ведомости 1573 2
|РОИ - Российская общественная инициатива 86 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 495 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 330 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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