Александр Мартынов - Александр Мартынов, «Севен Груп»: «Фантомные боли» по западным вендорам прекрасно лечатся российским софтом се сложилось идеально: и отрасль была готова, и государство поддержало, и предприятия поняли — отечественные технологии не прихоть, а необходимость. Вот и получился такой прорыв. Александр Мартынов, «Севен Груп»: все наконец осознали: цифровой суверенитет — не модное словечко, а вопрос государственной безопасности CNews: Однако многие все еще продолжают пользоваться зарубежным софтом, несмо