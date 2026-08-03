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ИТ-интегратор Globus и «Емдев» начали сотрудничество в сфере разработки цифровых сервисов на базе «Энтакси»

Российский ИТ-интегратор Globus и компания «Емдев», поставщик решений для создания корпоративных цифровых пространств, заключили соглашение о реализации совместных проектов по разработке цифровых сервисов и проектов импортозамещения для крупного бизнеса. В качестве базового решения был выбран флагманский продукт «Емдев» – интеграционная платформа «Энтакси», которая замещает зарубежные решения корпоративного уровня SAP PI, WebMethods, IBM ESB, Oracle ESB, Mule ESB, Talend, Red Hat Fuse и др. Об этом CNews сообщили представители «Емдев».

«Энтакси» (Entaxy) — российская low-code платформа для интеграции информационных систем, включенная в реестр Минцифры России и входящая в топ-5 российских ESB-платформ по версии CNews. Благодаря библиотеке готовых типовых элементов настройка платформы выполняется в сжатые сроки силами одного аналитика на стороне заказчика.

Российские компании продолжают перестраивать ИТ-инфраструктуру после ухода западных поставщиков. В этих условиях спрос на локальные интеграционные решения и партнеров с практическим опытом их внедрения остается высоким. В планах компаний — расширять применение интеграционной платформы в задачах цифровой трансформации, импортозамещения и модернизации корпоративных ИТ-ландшафтов под практические задачи российского бизнеса. Этот процесс также включает создание надежного контура обмена данными, снижение зависимости от иностранных вендоров и поддержку локальных требований к ИТ-ландшафту.

Опыт проектов «Емдев» показывает, что «Энтакси» позволяет повысить эффективность и прозрачность корпоративной ИТ-среды. Решение помогает до 25% снизить расходы на поддержку ИТ-систем и повысить управляемость, а также до 40% сократить срок ввода новых ИТ-продуктов в производство и получить контроль над импортозамещением.

«Российский бизнес сегодня заинтересован в надежных интеграционных решениях, которые можно быстро адаптировать под существующий разнородный ИТ-ландшафт и требования конкретной отрасли. Партнерство с «Емдев» расширяет наши возможности по реализации таких проектов и усиливает предложение для крупных корпоративных заказчиков», — отметил Павел Короткий, генеральный директор Globus.

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«Развитие экосистемы и партнерской экспертизы — это важная часть стратегии «Емдев» по расширению присутствия платформы «Энтакси» на российском рынке. Сотрудничество с крупным российским интегратором Globus позволит предложить заказчикам не только зрелый интеграционный продукт, но и сильную проектную экспертизу для реализации комплексных задач цифровой трансформации», — отметил Андрей Филиппов, директор по развитию интеграционных и инфраструктурных решений «Емдев» (EmDev).

Сотрудничество Globus и «Емдев» будет стимулировать запуск новых трансформационных проектов в финансовом секторе, промышленности, телекоме, ритейле и других отраслях, где особенно важны бесперебойный обмен данными, масштабируемость и технологическая независимость.

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