Индексная книга (каталог) CNews*
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Salesforce MuleSoft Mule ESB
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 8, упоминаний - 9
Salesforce и организации, системы, технологии, персоны:
|Яценко Виктор 22 1
|Рыбаков Сергей 30 1
|Матукин Алексей 4 1
|Бочурин Ярослав 1 1
|Мартынов Александр 59 1
|Тарасенко Эдуард 1 1
|Сазонов Артем 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165938 6
|Беларусь - Белоруссия 6283 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14807 1
|Украина 7925 1
|ДНР - Донецкая Народная Республика 230 1
|Донбасс 68 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462017, в очереди разбора - 726979.
Создано именных указателей - 198792.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462017, в очереди разбора - 726979.
Создано именных указателей - 198792.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.