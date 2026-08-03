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Salesforce MuleSoft Mule ESB

Salesforce - MuleSoft - Mule ESB

СОБЫТИЯ

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03.08.2026 ИТ-интегратор Globus и «Емдев» начали сотрудничество в сфере разработки цифровых сервисов на базе «Энтакси» 1
08.07.2025 Александр Мартынов -

Александр Мартынов, «Севен Груп»: «Фантомные боли» по западным вендорам прекрасно лечатся российским софтом

 1
20.12.2022 Cервисные шины могут сэкономить свыше 900 млн рублей: как выбрать отечественную ESB 1
14.03.2019 Власти ДНР вложат 350 миллионов в СМЭВ и электронную подпись 1
08.12.2015 В «Тойота Мотор» внедрена корпоративная интеграционная шина на платформе Mule ESB 1
23.09.2015 Pony Express внедрила интеграционную шину на базе решений Tibco 1
20.11.2012 «Русский Стандарт Страхование» внедряет Mule ESB 2
25.03.2010 «Глобус-Телеком» внедрил новый программный комплекс на базе СПО 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Salesforce и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9697 3
Oracle Corporation 7070 3
Microsoft Corporation 25767 2
WSO2 20 1
Севен Груп - Seven Group 5 1
Ростелеком 10938 1
SAP SE 5598 1
Softline - Софтлайн 3740 1
9587 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9505 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 1
Software AG 203 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 1
Киевстар - Kyivstar 569 1
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Tibco Software 94 1
Комтел 17 1
EGAR Technology - ЕГАР Текнолоджи - ЕГАР Технологии 22 1
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 41 1
Углетелеком ГПС ГУП ДНР 8 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 1
Salesforce - MuleSoft 10 1
Pony Express - Фрейт линк 73 1
Русский стандарт Банк 509 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 503 1
Toyota - Lexus 83 1
Русский Стандарт Страхование 11 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1750 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13845 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2333 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4948 1
ДНР - Почта Донбасса 9 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8635 6
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 395 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53777 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25666 4
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MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1029 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1601 1
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QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3367 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2697 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1918 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2149 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6278 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29672 1
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СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1101 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6261 1
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Oracle Java Message Service - Oracle JMS 14 1
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Tibco EMS - Tibco Enterprise Message Service 3 1
Tibco ActiveMatrix BusinessWorks 4 1
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