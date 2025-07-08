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Севен Груп Seven Group


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Александр Мартынов -

Александр Мартынов, «Севен Груп»: «Фантомные боли» по западным вендорам прекрасно лечатся российским софтом

 1
27.01.2025 «ИндигоСофт ЦТ» и «Севентек» подписали соглашение о партнерстве 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Севен Груп и организации, системы, технологии, персоны:

8548 1
ИндигоСофт ЦТ - ИндигоСофт цифровые технологии 1 1
Севен Груп - 7Tech - СевенПро - 7тек - 7Pro - Севентек - Регионком 44 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69051 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3767 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 506 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32281 1
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Севен Груп - 7Tech MDM 2 1
Мартынов Александр 48 2
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14305 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369554, в очереди разбора - 748649.
Создано именных указателей - 178141.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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