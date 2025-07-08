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Севен Груп Seven Group
УПОМИНАНИЯ
|08.07.2025
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Александр Мартынов -
Александр Мартынов, «Севен Груп»: «Фантомные боли» по западным вендорам прекрасно лечатся российским софтом1
|27.01.2025
|«ИндигоСофт ЦТ» и «Севентек» подписали соглашение о партнерстве 1
Севен Груп и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8548 1
|ИндигоСофт ЦТ - ИндигоСофт цифровые технологии 1 1
|Севен Груп - 7Tech - СевенПро - 7тек - 7Pro - Севентек - Регионком 44 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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