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Севен Груп 7Tech MDM



27.01.2025 «ИндигоСофт ЦТ» и «Севентек» подписали соглашение о партнерстве 1
02.04.2024 Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Севен Груп и организации, системы, технологии, персоны:

Globus IT - Compo Soft - Компо Софт 10 1
ИндигоСофт ЦТ - ИндигоСофт цифровые технологии 1 1
Севен Груп - 7Tech - СевенПро - 7тек - 7Pro - Севентек - Регионком 44 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50505 2
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19339 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4680 1
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6959 1
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6673 1
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Юнидата MDM - Юнидата Платформа управления данными - Юнидата Community Edition 10 1
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 37 1
Navicon - Гармония MDM - Navicon MDM - Navicon Master Data Management 19 1
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 27 1
Globus IT - Compo Soft - Compo Platform 12 1
1С:ERP Управление предприятием 551 1
Щукин Виталий 1 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14118 1
Россия - РФ - Российская федерация 144407 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1287 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14341 1
Аудит - аудиторский услуги 2663 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6949 1
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2765 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2166 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4148 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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