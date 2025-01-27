Севен Груп 7Tech MDM
|27.01.2025
|«ИндигоСофт ЦТ» и «Севентек» подписали соглашение о партнерстве 1
|02.04.2024
|Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM 1
Севен Груп и организации, системы, технологии, персоны:
|Globus IT - Compo Soft - Компо Софт 10 1
|ИндигоСофт ЦТ - ИндигоСофт цифровые технологии 1 1
|Севен Груп - 7Tech - СевенПро - 7тек - 7Pro - Севентек - Регионком 44 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14118 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144407 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
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