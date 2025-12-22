Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 195999
ИКТ 15099
Организации 11630
Ведомства 1501
Ассоциации 1100
Технологии 3568
Системы 26868
Персоны 85520
География 3087
Статьи 1576
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2805
Мероприятия 894

Salesforce MuleSoft

Salesforce - MuleSoft

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


22.12.2025 Как повысить качество взаимодействия между системами и избавиться от ручного переноса данных 1
10.04.2023 «Олли ИТ» пополнила дистрибьюторский портфель программными продуктами EmDev 1
20.12.2022 Cервисные шины могут сэкономить свыше 900 млн рублей: как выбрать отечественную ESB 1
16.07.2021 EPAM потратил $10 млн на покупку мальтийской ИТ-компании 1
02.12.2020 Знаменитый корпоративный мессенджер Slack продан за $28 млрд 1
02.03.2016 Пять главных тенденций облачной интеграции данных в 2016 году 1
01.10.2014 Аналитики: открытое ПО начинает теснить проприетарное 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Salesforce и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25651 5
Oracle Corporation 7037 4
Salesforce 484 4
IBM - International Business Machines Corp 9662 3
Adobe Systems 1591 2
Salesforce - Tableau Software 121 2
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 46 1
Talend 14 1
МегаФон 10523 1
SAP SE 5557 1
X Corp - Twitter 2929 1
Meta Platforms - Facebook 4601 1
Dell Technologies - Dell Computer 2190 1
Softline - Софтлайн 3604 1
9420 1
Microsoft Corporation - GitHub 1039 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2892 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9417 1
Diasoft - Диасофт 1107 1
Red Hat 1367 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1570 1
UIPath 112 1
Dropbox 525 1
Deutsche Telekom 952 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 496 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 425 1
Teradata - Терадата 223 1
Salesforce - Informatica 138 1
Zendesk 37 1
Cloudera 63 1
Ланит Интеграция 218 1
Сател 183 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 761 1
Tibco Software 93 1
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 63 1
Google LLC 12566 1
Runscope 7 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 76 1
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 145 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1673 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1971 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 102 1
Anytime - Оператор каршеринга 16 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13512 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5554 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5440 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2292 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4916 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 326 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 775 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17828 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63642 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5013 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11993 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8515 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7749 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60560 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23963 3
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1825 3
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 375 3
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 599 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6997 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35486 2
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 521 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24895 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32950 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8089 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7683 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27006 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11621 2
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 443 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4239 2
OASIS - OData - Open Data Protocol 13 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 797 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21258 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 994 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12843 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6393 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1230 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17742 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27886 1
CaaS - Collaboration as a Service - Совместная работа как услуга 24 1
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 241 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 355 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6386 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 331 1
DevOps - Development и Operations 1185 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9130 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5539 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3311 1
EmDev - Entaxy 12 2
Red Hat OpenShift 141 2
Dell Boomi 5 1
Salesforce - MuleSoft - Mule ESB 7 1
ГенАйТи - RedMule 1 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1094 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1553 1
Microsoft Azure 1507 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1274 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6139 1
Google Cloud Platform - GCP 367 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 742 1
Microsoft Teams - MS Teams 658 1
Microsoft Office 365 1032 1
Apache Hadoop 468 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 240 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 382 1
Docker - Платформа распределённых приложений 516 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 248 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1503 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 438 1
Drupal - CMS-система 82 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 105 1
Oracle ESB - Oracle Enterprise Service Bus 27 1
Salesforce Heroku 23 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss Fuse - Red Hat Fuse Online 13 1
Crashlytics 8 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 290 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 104 1
Software AG Digital Business Platform 11 1
SugarCRM 36 1
Tibco ActiveMatrix BusinessWorks 4 1
Tibco Cloud 2 1
Microsoft BizTalk Server 107 1
EmDev - Incomand - Инкоманд - кроссплатформенный инструмент создания корпоративных порталов 24 1
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 1
Сазонов Артем 1 1
Атоян Антон 34 1
Размахаев Сергей 48 1
Butterfield Stewart - Баттерфилд Стюарт 13 1
Смирнов Денис 25 1
Какунин Алексей 25 1
Дворкин Виктор 3 1
Чистяков Алексей 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 163708 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54246 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4175 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13718 1
Беларусь - Белоруссия 6224 1
Индия - Bharat 5816 1
Германия - Федеративная Республика 13098 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14734 1
Испания - Королевство 3813 1
Мальта - Республика 136 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6489 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26881 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56802 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15762 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4769 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52763 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4383 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11248 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7653 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3809 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12121 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2435 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10115 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2118 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 744 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1086 1
Экономический эффект 1300 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6419 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2088 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3352 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 272 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5071 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8722 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2139 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6504 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3260 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6641 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1333 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 237 1
Gartner - Гартнер 3647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448329, в очереди разбора - 727300.
Создано именных указателей - 195999.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Показать еще

Наука

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений
Показать еще