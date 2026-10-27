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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 203549
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Дворкин Виктор

СОБЫТИЯ


27.10.2026 EPAM нашел способ удержать старейшего топ-менеджера. Это обошлось в $3 миллиона 1
16.07.2021 EPAM потратил $10 млн на покупку мальтийской ИТ-компании 1
02.12.2019 EPAM поразила директора ИТ-компании и купила ее за $17 млн 1
26.10.2018 Чтобы привлечь программистов, EPAM открыл офис на испанском курорте 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Дворкин Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 431 3
TH_NK - Think limited - британское агентство по цифровой трансформации 3 1
Empathy Lab 13 1
EPAM Solutions - Jointech - Joint Technology Development 14 1
NavigationArts 6 1
Alliance Global Services 8 1
EPAM Systems - Test IO 2 1
EPAM Deltix 2 1
Salesforce - MuleSoft 10 1
Рексофт - Reksoft 496 1
Salesforce 503 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Anytime - Оператор каршеринга 16 1
Turn/River Capital 1 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2676 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8457 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6375 1
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Россия - РФ - Российская федерация 169397 2
Германия - Берлин 740 1
Мальта - Республика 137 1
Болгария - Республика 802 1
Испания - Андалусия - Малага 14 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1837 1
Европа 25059 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48302 1
Земля - планета Солнечной системы 10930 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19867 1
Польша - Республика 2046 1
Индия - Bharat 5929 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1839 1
Германия - Федеративная Республика 13321 1
Венгрия 858 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14892 1
Чехия - Чешская Республика 1353 1
Украина 7982 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3424 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1951 1
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Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2161 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 2
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18506 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 753 1
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6765 1
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Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3851 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2088 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3344 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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