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OMA LwM2M Open Mobile Alliance Lightweight M2M

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


22.02.2018 Software AG представила новую версию платформы Cumulocity с расширенными возможностями IoT 2
20.06.2016 Nokia представила новую платформу IMPACT для быстрой и безопасной доставки IoT-сервисов 2
09.11.2015 Alcatel-Lucent расширяет совместимость устройств в рамках программы MotiveSmart, включая в программу устройства ARM mbed 1
02.10.2014 Главный разработчик процессоров для смартфонов выпустил собственную ОС 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

OMA LwM2M и организации, системы, технологии, персоны:

Deutsche Telekom 954 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Software AG 203 1
Nokia Alcatel-Lucent - Mformation Software Technologies 4 1
Salesforce - MuleSoft 10 1
NTT Com - NTT Communications 91 1
ARM Holdings 95 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
Microsoft Corporation 25775 1
SAP SE 5601 1
Withings 18 1
Salesforce 498 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 1
Adobe Systems 1597 1
UIPath 119 1
Carl Zeiss AG 307 1
Reliance Group - Reliance ADA Group - Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group - Reliance Electric - Reliance Energy 8 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
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M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 2
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CoAP - Constrained Application Protocol - протокол прикладного уровня межмашинного взаимодействия (Machine-to-Machine) 6 1
BaaS - Backend as a service 159 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 1
IP-сеть - MQTT - Message Queuing Telemetry Transport - Сетевой протокол поверх TCP/IP для обмена сообщениями между устройствами 54 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 319 1
Кибербезопасность - DTLS - Datagram Transport Layer Security - Протокол датаграмм безопасности транспортного уровня 21 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 1
Транспорт - C-V2X, V2X - (Cellular) Vehicle-to-Everything communications - V2V - Vehicle-to-Vehicle - V2I - Vehicle-to-Infrastructure - Connected Car (Vehicles) - Подключенный транспорт - IoV - Internet of Vehicles - Интернет транспортных средств 269 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
Оконечное оборудование линии связи - DCE, Data Circuit-terminating Equipment, Data Communication Equipment, Data Carrier Equipment - Оконечное оборудование данных - Терминальное оборудование - DTE, Data Terminal Equipment 141 1
Встраиваемые системы - Embedded system 106 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 619 1
SAM Cloud-Ready - подготовка ИТ-инфраструктуры к миграции в облако 84 1
Thread - OpenThread - протокол среднего уровня интернета вещей, основанный на энергоэффективном беспроводном стандарте 6LoWPAN 49 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 771 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
Умные платформы 1988 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 1
PnP - Plug&Play 326 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
Nokia Alcatel-Lucent MotiveSmart 2 2
Nokia IMPACT IoT 8 1
Software AG Cumulocity IoT 8 1
Nokia Alcatel-Lucent Motive Customer Experience Management 2 1
Software AG Digital Business Platform 11 1
Docker - Платформа распределённых приложений 543 1
Google Cloud Platform - GCP 383 1
Gorti Bhaskar - Горти Бхаскар 11 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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