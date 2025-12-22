Разделы

ГенАйТи GenIT ГИТ

ГенАйТи - GenIT - ГИТ

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 7 500 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 7 500 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 7 500 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


22.12.2025 Как повысить качество взаимодействия между системами и избавиться от ручного переноса данных 1
29.03.2023 Ассоциация «Руссофт» подписала соглашение о сотрудничестве с российско-индийской ИТ-ассоциацией RISING 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

ГенАйТи и организации, системы, технологии, персоны:

Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 88 1
VideoMost - ВидеоМост 280 1
Вестлинк - Westlink 24 1
CDO Global - ЦДО Глобал 4 1
Opendev - Опендэв 3 1
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 57 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 163 1
Bee Pitron - Би Питрон - Тринитум 8 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 146 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 793 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 6 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 386 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18304 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 571 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73425 1
Россия - РФ - Российская федерация 157276 1
Индия - Нью-Дели 87 1
Индия - Bharat 5708 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409442, в очереди разбора - 730911.
Создано именных указателей - 187910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

