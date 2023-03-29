Ассоциация «Руссофт» подписала соглашение о сотрудничестве с российско-индийской ИТ-ассоциацией RISING

Некоммерческое партнерство разработчиков программного обеспечения «Руссофт» и Ассоциация экспорта технологического суверенитета подписали Меморандум о взаимопонимании с российско-индийской ассоциацией RISING, направленный на развитие двусторонних связей между Индией и Россией в сфере информационных технологий.

Согласно меморандуму, НП «Руссофт» станет ведущей отраслевой организацией в области информационных технологий в России, занимающейся продвижением сотрудничества с Индией в области разработки и производства ИТ-решений, расширения занятости и роста человеческого капитала, а также будет консультировать российские государственные органы по вопросам регулирования отношений между Россией и Индией в области ИТ, способствовать двусторонней торговле, проведению отраслевых мероприятий и исследований.

Подписание меморандума состоялось в Нью-Дели в рамках бизнес-миссии российских технологических компаний в Индию, организованной НП «Руссофт» и АРПЭ 27–30 марта 2023 г. Цель поездки – установление связей через встречи российских софтверных компаний, а также разработчиков электроники с индийскими потенциальными партнерами.

Целесообразность и важность проведения бизнес-миссии были обусловлены тем, что благодаря активной позиции руководства страны за последние годы Индия стала одним из самых быстро развивающихся и привлекательных рынков для ИТ-решений. А после введения антироссийских санкций западными странами стало понятно, что сотрудничество между Россией и Индией, как стратегическим партнером нашей страны, способно обеспечить обеим странам место среди технологических лидеров стран БРИКС, отмечают в ассоциации «Руссофт».

Участниками бизнес-миссии стали члены «Руссофт»: CDO Global, HRlink, ICL Services, Medialooks, Opendev, Spirit | VideoMost, Westlink, Yard, «Базальт СПО», «Би питрон», «Генайти» / Voltah, ГК «Геоскан», а также компании из ассоциации АРПЭ – Kobak Lab, MЦСТ, ГК «Информтехника».