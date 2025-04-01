Интеграционная платформа ЭНЕРБАС, разработанная САТЕЛ, является инновационной системой для синхронизации и управления данными. Платформа унифицирует информацию, получаемую из различных систем предприятия, а также гарантирует ее непрерывную доставку, повышая прозрачность и контроль всех этапов внутреннего обмена данными. Решение улучшает взаимодействие между подразделениями компании, позволяет оптимизировать рабочие процессы и ускорить принятие решений, что критически важно для успешной цифровой трансформации любого предприятия.