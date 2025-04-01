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Сател Энербас

Интеграционная платформа ЭНЕРБАС, разработанная САТЕЛ, является инновационной системой для синхронизации и управления данными. Платформа унифицирует информацию, получаемую из различных систем предприятия, а также гарантирует ее непрерывную доставку, повышая прозрачность и контроль всех этапов внутреннего обмена данными. Решение улучшает взаимодействие между подразделениями компании, позволяет оптимизировать рабочие процессы и ускорить принятие решений, что критически важно для успешной цифровой трансформации любого предприятия.


01.04.2025 Как оптимизировать работу операторов контакт-центра и улучшить клиентский опыт 1
05.04.2021 «Сател» открывает собственный центр разработки программных решений в Ярославле 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сател и организации, системы, технологии, персоны:

Сател 137 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 863 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3081 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3617 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 679 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4063 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2554 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19999 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8690 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51672 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 1
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Россия - РФ - Российская федерация 146658 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43675 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8744 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1100 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51822 1
Золотое кольцо России 45 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3683 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5865 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3998 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13805 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349494, в очереди разбора - 761995.
Создано именных указателей - 171810.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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