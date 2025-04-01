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Сател Энербас
Интеграционная платформа ЭНЕРБАС, разработанная САТЕЛ, является инновационной системой для синхронизации и управления данными. Платформа унифицирует информацию, получаемую из различных систем предприятия, а также гарантирует ее непрерывную доставку, повышая прозрачность и контроль всех этапов внутреннего обмена данными. Решение улучшает взаимодействие между подразделениями компании, позволяет оптимизировать рабочие процессы и ускорить принятие решений, что критически важно для успешной цифровой трансформации любого предприятия.
|01.04.2025
|Как оптимизировать работу операторов контакт-центра и улучшить клиентский опыт 1
|05.04.2021
|«Сател» открывает собственный центр разработки программных решений в Ярославле 1
Сател и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3081 1
|Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 132 1
|Романов Роман 36 1
|Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 723 1
|Россия - ЦФО - Ярославская область 865 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146658 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43675 1
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