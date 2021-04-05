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«Сател» открывает собственный центр разработки программных решений в Ярославле

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

«Сател» открывает собственный центр разработки программных решений в Ярославле. В задачи нового подразделения компании войдет разработка и кастомизация программных решений, разрабатываемых «Сател» для различных отраслей бизнеса.

Создание объединенного центра разработки в Ярославле обусловлено рядом факторов: необходимостью формирования единого центра компетенций и перспективных разработок, важностью организации комфортной рабочей и повседневной среды для экспертов компании и развитием региональной программы присутствия «Сател».

В новом центре начнут работу около 30 высококвалифицированных специалистов с большим опытом работы в области создания и развития специализированного программного обеспечения. В рамках единого центра компетенций в задачи новой команды войдет разработка и внедрение цифровых платформ и интеллектуальных систем управления, создание инновационных продуктов и сервисов для решения актуальных задач импортозамещения, реализация программы «Цифровая экономика» и ее проектов в формате ЧГП, формирование центра компетенций по отдельным видам цифровых технологий, участие в выполнении НИОКР в рамках федеральных и ведомственных мероприятий.

В активе центра программных разработок компании «Сател» уже есть ряд успешно реализованных проектов, таких как платформа унифицированных коммуникаций РТУ (Российский телефонный узел), система интерактивного контакт-центра Атмосфера, интеграционная шина Энербас, Цифровая платформа для промышленности СМАРТ и другие. Новая команда присоединится к работе и продолжит разработку кастомизированных программных решений для осуществления цифровых преобразований и трансформации технологической инфраструктуры компаний.

«Пандемия коронавируса наглядно показала, что не только для IT-отрасли, но и для любой другой присутствие рабочей команды в офисе, рядом с управляющими менеджерами – необязательно. «Сател» давно планировал создать собственный центр компетенций, где молодые и талантливые специалисты могли бы комфортно работать, совмещая креативный процесс и интересную насыщенную жизнь вне офиса – необязательно в условиях стремительного ритма мегаполиса. Ярославль стал оптимальной локацией для нас – прекрасный старинный город, недалеко от Москвы, с насыщенной культурной жизнью и живописной природой, он стал лидером в списке городов, в которых наши сотрудники хотели бы работать. – отметил Роман Романов, руководитель центра программных разработок компании «Сател». – Причем столица «Золотого кольца» стала центром притяжения и других российских IT-компаний: часть старинных особняков, принадлежавших именитым ярославским предпринимателям и промышленникам, в одном из которых будет расположен наш центр компетенций, реконструируют и восстанавливают при участии наших коллег по отрасли. А значит скоро – с учетом того, что в городе будет создано несколько высокотехнологичных площадок с командами квалифицированных программистов – Ярославль вполне сможет стать новым Сколково».

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