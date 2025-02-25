Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169707
ИКТ 13222
Организации 10367
Ведомства 1447
Ассоциации 974
Технологии 3393
Системы 25160
Персоны 72628
География 2751
Статьи 1509
Пресса 1192
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2580
Мероприятия 842

Чистяков Алексей



25.02.2025 Bercut выводит на рынок корпоративную шину данных ESB Bercut 1
05.02.2024 На площадке АФТ ВСК провела испытания решения для обучения нейросетей и ML-моделей на оборудовании Yadro 1
21.02.2012 Партия «Яблоко» выпустила мобильное приложение для наблюдателей на выборах 1
23.06.2010 Сеть фирменных салонов Nokia выбрала защиту Kerio 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Чистяков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Kerio Technologies 64 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 496 1
Apple Inc 12154 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5682 1
Inventive Retail Group - Носимо 8 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 199 1
АФТ - Ассоциация Финтех 170 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29887 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66768 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3438 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1834 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13753 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19641 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5314 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20885 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10164 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5084 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 436 1
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1705 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 969 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 758 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27965 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11224 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 867 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24292 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8216 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9395 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12716 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3214 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2079 1
Kerio Connect 12 1
Kerio WinRoute Firewall 20 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1602 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 64 1
ИКС - Yadro Vegman - Сервер 26 1
Kerio Mail Server - Kerio IMAP Migration Tool 18 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7111 1
Google Android 14072 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4989 1
Левушкина Александра 1 1
Митрохин Сергей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 145478 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13647 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5871 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48332 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 626 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1265 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1254 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7655 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8092 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2200 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11011 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14486 1
Единый день голосования 129 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2444 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342779, в очереди разбора - 765928.
Создано именных указателей - 169707.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Аудиогид прямо в смартфоне: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен
Показать еще