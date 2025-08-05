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Т2 Т2 Мобайл Bercut TCO-калькулятор
УПОМИНАНИЯ
|05.08.2025
|Bercut разработал открытый TCO-калькулятор для расчета стоимости интеграционных решений 1
Т2 и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 10064 1
|Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 186 1
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