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Т2 Т2 Мобайл Bercut TCO-калькулятор


УПОМИНАНИЯ


05.08.2025 Bercut разработал открытый TCO-калькулятор для расчета стоимости интеграционных решений 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Т2 и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10064 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376108, в очереди разбора - 747053.
Создано именных указателей - 179699.
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