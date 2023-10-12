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Kerio Connect

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


12.10.2023 Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства перевел свою почтовую службу на RuPost 1
04.04.2018 GFI Software представила новый пополняемый портфель ПО для малого и среднего бизнеса 1
26.04.2017 Axoft стал единственным дистрибутором Kerio в России 1
25.02.2015 Eset Security для Kerio доступен в России 2
30.01.2013 В SecureTower расширен список контролируемых каналов передачи данных 1
05.12.2012 Kerio запустила облачный сервис электронной почты на базе Kerio Connect 8 3
10.11.2011 Вышел кроссплатформенный почтовый сервер Kerio Connect 7.3 с поддержкой устройств на базе iOS 5 3
09.11.2011 Kerio выпустила новый почтовый сервер для СМБ 2
21.01.2011 Kerio выходит на рынок IP PBX с новым продуктом Kerio Operator 1
23.06.2010 Сеть фирменных салонов Nokia выбрала защиту Kerio 1
11.03.2010 «Доктор Веб» выпустил обновленные плагины Dr.Web для Kerio MailServer и Kerio WinRoute под Windows 2
10.02.2010 Kerio представила новый сервер рабочих групп Kerio Connect 7 2

Публикаций - 13, упоминаний - 21

Kerio Connect и организации, системы, технологии, персоны:

Kerio Technologies 66 10
Broadcom - VMware 2610 3
Microsoft Corporation 25775 3
Google LLC 12690 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 2
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 274 1
Snom Technology 16 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 313 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 157 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 143 1
СБК - Система безопасных коммуникаций 39 1
Open-Xchange - Netline Internet Service 16 1
Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
Cisco Systems 5372 1
Apple Inc 13156 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
ALMI partner - АЛМИ партнер - Алми прайм - Алми трейд 198 1
ESET - ESET Software 1161 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
Falcongaze - Фалконгейз 77 1
Foxconn - Linksys 109 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 223 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 1
Ланит - Онланта - Onlanta 135 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 1
GFI Software 209 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 1
ВМДПНИ - Всероссийский музей декоративного искусства - Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства 7 1
Inventive Retail Group - Носимо 8 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 3
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1013 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 2
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 483 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 2
Email - IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 250 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 2
Email - POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 246 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 2
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 185 1
OSCAR - Open System for CommunicAtion in Realtime - открытая система для общения в реальном времени 33 1
ISDN - Integrated Services Digital Network - технология передачи цифрового сигнала по телефонным каналам - ISDN PRI - ISDN Primary Rate Interface - ISDN BRI - ISDN Basic Rate Interface 402 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 634 1
Rootkit - Руткит - набор программных средств 392 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1124 1
Bootkit - Буткит - вредоносное ПО 44 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Content-control software - web filtering software - контентная фильтрация - программа ограничения веб-контента 120 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 557 1
IETF - CardDAV - VCard расширение для WebDAV - клиент/серверный протокол адресной книги для предоставления пользователям доступа к общим данным на сервере 13 1
Файловое хранилище - File storage - Файловая сеть - File Area Network - Файловый сервер - File server 235 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Kerio Mail Server - Kerio IMAP Migration Tool - Kerio WebMail - Kerio Outlook Connector - Kerio Exchange Migration Tool 21 5
Linux OS 11533 5
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 5
Microsoft Windows 16882 4
Kerio Operator 7 3
Microsoft Office 4170 3
Microsoft Outlook 1506 3
Google - Gmail 1021 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 3
Kerio Control 9 3
Kerio Cloud 2 2
Kerio WinRoute Firewall - Kerio StaR - Kerio Web Filter - Kerio Administration Console - Kerio VPN Client 21 2
Apple iPad 4012 2
Apple iOS 8583 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
Microsoft Office 365 1042 2
Apple iPhone 4 800 2
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 299 2
Apple macOS Snow Leopard 152 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 1
Thoma Bravo - Proofpoint - Sendmail - Sentrion 64 1
Yahoo! IM - Yahoo! Instant Messenger - Yahoo! Messenger - YMSG - Y!M 123 1
Microsoft Office Communications Server - Microsoft Office Communicator 113 1
Dr.Web Virus-Finding Engine 4 1
Dr.Web Scanner 7 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 360 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 323 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 1
ESET NOD32 Remote Administrator Console 60 1
Apple Address Book 5 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 352 1
Parallels Virtual Appliance 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 1
Miranda NG Project - Miranda IM 47 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 218 1
Microsoft Entourage 29 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem Clouden - ISPsystem BILLmanager 253 1
Ред Софт - Ред ОС М - RedOS M 137 1
Schreiman Scott - Шрайман Скотт 9 3
Vitek Dusan - Витек Душан 3 2
Klein Kevin - Кляйн Кевин 2 2
Чистяков Алексей 14 1
Геллерман Михаил 77 1
Huff Walter - Хафф Вальтер 2 1
Акимов Максим 192 1
Бутенко Владимир 28 1
Бутенко Анна 19 1
Куртуков Евгений 11 1
Тришина Мария 5 1
Терехов Андрей 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
США - Калифорния - Санта-Моника 42 2
США - Калифорния 4829 2
США - Флорида - Джексонвилль 9 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
США - Флорида 786 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 1
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Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 268 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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