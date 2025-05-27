Получите все материалы CNews по ключевому слову
Stape международная платформа для выплаты фрилансерам и сотрудникам со всего мира
УПОМИНАНИЯ
|27.05.2025
|Всех заменит ИИ? Главные страхи российских удаленщиков 1
|15.04.2025
|Кто получает миллион на удаленке: портрет современного фрилансера 1
|14.04.2025
|Сервис для оплаты услуг фрилансеров по всему миру Stape привлек $1 млн 1
Stape и организации, системы, технологии, персоны:
|Игровые решения Playkey - Облачная игровая платформа 10 1
|VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 74 1
|Гурьев Егор 13 1
|Чистяков Алексей 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364166, в очереди разбора - 752764.
Создано именных указателей - 176244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.