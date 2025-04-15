Кто получает миллион на удаленке: портрет современного фрилансера

Платформа глобальных выплат для удаленных команд и фрилансеров Stape представила портрет фрилансера в 2025 г. Аналитики компании определили, чем занимаются и сколько зарабатывают удаленные сотрудники. Об этом CNews сообщили представители Stape.

Кто работает удаленно

В основном удаленную работу себе могут позволить управленцы, ИТ и маркетинговые специалисты. Исследование показало, что большинство фрилансеров находятся в возрасте 28-39 лет – значительная доля специалистов уже опытные, но все еще молодые. Пик приходится на 30-летних профессионалов (7,28%).

Пользователи платформы работают по всему миру – большинство из них проживают в России и Восточной Европе, в частности в Сербии (22,61%) и Грузии (7,13%).

Тотальное большинство среди фрилансеров составляют мужчины.

Самые популярные профессии фрилансеров

Почти четверть всех специалистов-фрилансеров занимаются разработкой программного обеспечения — их число составило 23%. Кроме того, в топ самых популярных профессий среди фрилансеров вошли консультанты, продакт-менеджеры, веб-разработчики и маркетологи — на эти категории приходится от 5 до 7% от общего числа пользователей.

Также среди фрилансеров есть значительное число контент-менеджеров, UI/UX-дизайнеров, бэкенд-разработчиков и тестировщиков— от 3 до 4%.

Сколько стоит «удаленщик»

Аналитики сервиса выяснили, сколько получает фрилансер в каждой специальности — минимальное, максимальное и среднее вознаграждение в месяц.

Выяснилось, что больше всего зарабатывают удаленные технические руководители — CTO (Chief technology officer), отвечающие за весь цикл разработки новых сервисов или управление текущими решениями, а также за оптимизацию производительности производства. Их средняя зарплата составила почти $10 тыс. в месяц. Вторая «дорогая» профессия в топе — аналитик данных. Средняя зарплата такого специалиста на удаленке — чуть больше $7 тыс.

Следующие самые высокооплачиваемые специалисты на «удаленке» —бэкенд-разработчики и видеомейкеры : они зарабатывают в среднем $6,7 тыс. в месяц.

При этом 90,3% специалистов получают выплаты раз в месяц, а остальным заказчики переводят вознаграждение по два-три раза в месяц, либо напротив, один раз в квартал и реже.

Как платят фрилансерам

Фрилансеры, живущие в России, получают через платформу выплаты от компаний в рублях, фрилансеры за рубежом — в долларах и евро.

При этом всего у четверти зарубежных фрилансеров сумма контракта с заказчиком выражена в рублях (25,77%) и далее они конвертируют их в евро или доллары на платформе самостоятельно. У остальных контракты номинированы сразу в иностранной валюте.