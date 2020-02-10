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Укртелеком Ukrtelecom
Укртелеком представляет собой основного оператора фиксированной связи на Украине. Компания имеет сложную историю приватизации и перепродаж, начиная с 2011 года, когда контрольный пакет акций был приобретен австрийской консалтинговой компанией EPIC. Впоследствии активы перешли под контроль группы System Capital Management (SCM) Рината Ахметова.
Компания предоставляет услуги фиксированной связи и доступа в интернет. До 2015 года через свою дочернюю компанию «Тримоб» являлась единственным оператором 3G-сети на Украине. В инфраструктуре используются решения от ведущих производителей телекоммуникационного оборудования, таких как Juniper, Huawei и Cisco.
В 2017 году произошли значительные изменения в управлении активами компании в Донецкой и Луганской народных республиках, где местные власти взяли под контроль имущество «Укртелекома». На базе этих активов в ДНР был создан оператор фиксированной связи «Комтел».
В судебной сфере стоит отметить несколько важных моментов:
- Арест акций компании по иску Генпрокуратуры в рамках расследования обстоятельств приватизации
- Разбирательства между SCM и кипрским офшором Raga Establishment относительно невыполнения условий сделки 2013 года
- Судебные споры с государственными банками Украины по поводу задолженностей
Укртелеком использует традиционные технологии фиксированной связи, включая медные кабели и оптоволоконные линии. Компания также внедряла современные системы, например, развернула систему видеоконференцсвязи HD-качества с оборудованием Polycom.
Важным этапом стало прекращение работы таксофонной сети в 2018 году из-за морального и физического устаревания оборудования.
Среди конкурентов на украинском рынке можно выделить:
Стоит отметить, что в Крыму после 2014 года на базе национализированных активов «Укртелекома» были созданы новые операторы связи: «Крымтелеком» и «Севастополь-Телеком».
СОБЫТИЯ
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|10.02.2020
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Украина осталась без таксофонов
«Укртелеком» отключил таксофоны Основной оператор фиксированной связи на Украине «Укртелеко
|29.01.2020
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На Украине стало одним сотовым оператором меньше
«Укртелеком» попрощался с 3G Крупнейший на Украине оператор фиксированной связи «Укртелеком
|22.08.2019
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Госбанки отбирают «Укртелеком» у главного донбасского олигарха
льная служба Украины (ГИС) арестовала 93% акций крупнейшего в стране оператора фиксированной связи «Укртелеком». Об этом сообщила пресс-служба государственного Ощадбанка, инициировавшего данный
|26.11.2018
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Власти не смогли отобрать «Укртелеком» у главного донбасского олигарха
l Management (SCM) Рината Ахметова контролирует крупнейшего в стране оператора фиксированной связи «Укртелеком». Ринат Ахметов – один из богатейших предпринимателей Украины, чьи основные активы
|23.01.2018
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Расследование: Как глава украинских спецслужб и экс-партнер «Газпрома» приватизировали «Укртелеком»
орые стали известны в ходе процесса. Почему приватизация «Укртелекома» вызывала вопросы? Напомним, «Укртелеком» был приватизирован в начале 2011 г: малоизвестная австрийская консалтинговая комп
|11.01.2018
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У главного донбасского олигарха арестовали активы из-за сделки с «Укртелекомом»
решение о национализации предприятий Ахметова. Сложная цепочка перепродажи «Укртелекома» Напомним, «Укртелеком» был приватизирован в 2011 г. Покупателем стала малоизвестная австрийская консалти
|20.10.2017
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У главного донбасского олигарха отбирают «Укртелеком»
Ахметов теряет «Укртелеком» Хозяйственный суд Киева принял решение о расторжении заключенного в 2011 г. догов
|14.04.2017
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Власти отбирают «Укртелеком» у его владельца из-за дел Януковича
лавы Администрации Президента, и бывшего партнера «Газпрома» на Украине Дмитрия Фирташа. В 2013 г. «Укртелеком» вновь сменил владельца: SCM приобрел ЕСУ вместе с контрольным пакетом акций опера
|02.03.2017
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Украина вывела из строя оборудование Huawei и Juniper в ДНР и ЛНР
украинского магната Рината Ахметова, включая крупнейшего на Украине оператора фиксированной связи «Укртелеком». В ответ «Укртелеком» заявил, что ввиду потери контроля над своими узлами,
|08.02.2017
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Ринат Ахметов не заплатил $760 млн за «Укртелеком»
12 млн евро. Других подробностей In Cyprus не приводит. «Тайные» сделки с «Укртелекомом» Напомним, «Укртелеком» был приватизирован в 2011 г. 92% его акций было выкуплено австрийской консалтинго
|28.10.2016
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Власти смогут национализировать «Укртелеком»
ании ЕСУ, владеющей контрольным пакетом акций крупнейшего на Украине оператора фиксированной связи «Укртелеком». Речь идет о взыскании задолженности на сумму 670 млн гривен ($26,3 млн), с учето
|15.01.2016
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МТС собралась купить украинского 3G-оператора
покупке 3G-оператора «Тримоб», принадлежащего крупнейшему на Украине оператору фиксированной связи «Укртелеком». Об этом сообщает украинское издание «Лига.Нет». Сумма возможной сделки составит
|27.07.2015
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В приватизации «Укретелекома» участвовал экс-глава Администрации президента
президента Украины Виктора Януковича, и предприниматели Дмитрий Фирташ и Ринат Ахметов. Напомним, «Укртелеком» был приватизирован в начале 2011 г.: за 92% его акций австрийская консалтинговая
|31.03.2015
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Дело о хищениях в «Укртелекоме» разваливается
льно выполнения условий приватизации «Укртелекома». Об этом сообщает украинское издание «Главком». «Укртелеком» — крупнейший на Украине оператор фиксированной связи. В начале 2011 г. оператор б
|11.02.2015
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Крым национализировал сеть «Укртелекома» после обнаружения компьютерного вируса
кам платили, исходя из курса украинской гривны, а платежи с абонентов вообще не взымались (так как «Укртелеком» может их брать только в гривнах). Крымские власти национализировали «Укртелеко
|10.02.2015
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«Укртелеком» отключил Крым
В ночь с 9 на 10 февраля «Укртелеком» — крупнейший оператор фиксированной связи на Украине — прекратил обслуживание або
|26.09.2014
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Власти Севастополя обвинили «Укртелеком» в кибертерроризме
ля (УИТС), действия «Укртелекома» власти города квалифицируют как «кибертерроризм». Оказалось, что «Укртелеком» вечером в среду, 24 сентября, не просто выключил «рубильник» на своем севастополь
|25.09.2014
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Севастополь остался без телефонной связи
спорядился ввести режим чрезвычайной ситуации для органов госвласти. Это случилось после того, как «Укртелеком» - основной оператор фиксированной телефонной связи на Украине – отключил в городе
|26.08.2014
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Жителей Севастополя отключат от «Укртелекома»
ударственную структуру - «Севастополь Телеком». Принадлежащий украинскому олигарху Ринату Ахметову «Укртелеком» - крупнейший на Украине оператором фиксированной связи. В Севастополе он обслужив
|09.07.2014
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Севастополь пытается изгнать «Укртелеком». ФОТО
нализации и недискриминационного доступа к ней операторов связи. Сейчас канализацией распоряжается «Укртелеком», крупнейший оператор фиксированной связи на Украине. В 2011 г. он был приватизиро
|27.06.2014
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«Астерос» развернул систему видеоконференцсвязи для «Укртелекома»
в группу «Астерос», развернула систему видеоконференцсвязи (ВКС) для национального оператора связи «Укртелеком». Обновленная система базируется на инфраструктуре Polycom RealPresence, которая о
|11.02.2014
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Гендиректором крупнейшего оператора Украины стал россиянин
Крупнейший оператор фиксированной связи на Украине - «Укртелеком» - сообщил о назначении нового гендиректора компании. Им стал россиянин Александр
|05.06.2013
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«Укртелеком» продан самому богатому предпринимателю Украины
принадлежат корпоративные права украинской компании ЕСУ. В свою очередь, ЕСУ владеет 92,79% акций «Укртелеком», крупнейшего украинского игрока фиксированной связи. Также оператор владеет единс
|18.01.2013
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«Укртелеком» продан неизвестному офшору
Основной оператор фиксированной связи Украины - «Укртелеком» - сменил владельца. Как сообщает «РБК-Украина», австрийская EPIC продала компанию
|24.10.2012
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«Астерос» модернизирует контакт-центр «Укртелекома»
Группа «Астерос» объявила о реализации проекта по модернизации контакт-центра для крупнейшей в Украине телекоммуникационной компании «Укртелеком». Новые функциональные возможности помогут ускорить обработку входящих сообщений и, как результат, повысить стандарты обслуживания клиентов. «Укртелеком» — крупнейшая в Украин
|20.04.2012
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«Сбербанк» заставляет «Укртелеком» продать 3G россиянам
сылкой на отчетность «Укртелекома». Кредит был предоставлен в октябре прошлого года, с его помощью «Укртелеком» досрочно погасил кредит на $111 млн, выданный в 2005 г. Credit Suisse Internation
|15.06.2011
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Украина: МТС и “Билайн” получили шанс на 3G
иев. По данным IKS-Consulting, «Утел» обслуживает 674 тыс. абонентов. По числу мобильных абонентов «Укртелеком» отстает от любого из трех GSM-операторов, но зато опережает всех трех украинских
|21.02.2011
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«Укртелеком» уходит неизвестно кому
. - Есть и дополнение к этой версии, согласно которому что Левочкин и Дзекон, получив контроль над «Укртелеком», перепродадут миноритарные пакеты акций сотовым операторам в обмен на доступ к ин
|23.12.2010
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«Укртелеком» оказался никому не нужен
Фонд госимущества Украины (ФГИ) объявил о проведении конкурса по выбору оценщика госпакета акций «Укртелеком» - крупнейшего в стране оператора фиксированной связи и владельца единственной укр
|13.10.2010
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Россиян не подпустили к «Укртелекому»
украинской газете «Ведомости приватизации» будет опубликовано объявлено о продаже госпакета акций «Укртелеком». Об этом сообщил глава Фонда госимущества Украины Александр Рябченко. На продажу
|28.09.2010
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Правительство Украины решило выставить на продажу весь госпакет акций «Укртелекома»
рства по-прежнему остается 92,79% акций предприятия. Правительство Юлии Тимошенко пыталось продать «Укртелеком» в 2008 г., закрепив в госсобственности 25%+1 акция. Тогда цена одной акции на рын
|02.12.2009
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«Укртелеком» режет сети конкурентов
ы с отсутствием договора между компаниями» - заявил CNews заместитель директора винницкого филиала «Укртелеком» Владимир Лосенко. «Отсутствие договора еще не повод отключать абонентов, тем самы
|07.09.2009
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Телеком-монополист занялся демпингом
там не превзойти по дешевизне тариф «Укртелекома» Игорь Кравец, заместитель председателя правления «Укртелеком» по вопросам маркетинга и продаже услуг, сообщил о планах оператора по привлечению
|01.09.2009
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Дивиденды «Укртелекома» заберут на предвыборную кампанию
ии) приходится 74 млн гривен ($9,25 млн). Но решение до сих пор не исполнено – как пояснили в ФГИ, «Укртелеком» неоднократно обращалась в фонд с просьбой об отсрочке проведения выплат. Финансов
|24.07.2009
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Канализация поссорила операторов
о повышении тарифов было принято «Укртелекомом» единолично. «В заключенном договоре прописано, что «Укртелеком» имеет полное право изменять его условия, то есть повышать тарифы в одностороннем
|20.04.2008
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Общежития мешают продаже «Укртелекома»
жденной Кабинетом министров страны продажи 67,8% из принадлежащих государству 92,8% акций компании «Укртелеком». По ее словам, перед осуществлением продажи необходимо вывести из предприятия все
|10.04.2008
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«Укртелеком» будет продан летом
Кабинет министров Украины утвердил конкурсные условия продажи национального оператора «Укртелеком», сообщил заместитель председателя Фонда государственного имущества (ФГИУ) Дмитрий
|03.03.2008
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АФК "Система" заинтересована в покупке "Укртелекома"
АФК "Система" заинтересована в покупке ведущего оператора фиксированной связи Украины "Укртелеком". Об этом заявил президент компании "Мобильные ТелеСистемы" (входит в АФК "Система
|26.02.2008
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"Система" заинтересована участвовать в приватизации "Укртелекома"
Российский холдинг АФК "Система" заинтересован принять участие в приватизации ОАО "Укртелеком", крупнейшей телекоммуникационной компании в сегменте фиксированной связи Украины,
|07.02.2008
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Украина продает контроль над мобильной связью
овий самого конкурса. Оценка выставляемых государством на продажу акций состоится в феврале-марте. «Укртелеком» - стратегически важный актив, за который развернется серьезная борьба между прете
Укртелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Янукович Виктор 57 20
|Химич Роман 44 18
|Ющенко Виктор 39 18
|Дзекон Георгий 16 16
|Тимошенко Юлия 31 15
|Семенюк Валентина 11 11
|Фирташ Дмитрий 9 9
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 17 9
|Левочкин Сергей 9 9
|Яценко Виктор 22 8
|Азаров Николай 15 8
|Аксенов Сергей 30 8
|Меняйло Сергей 22 8
|Никифоров Николай 1138 8
|Ройтман Евгений 44 7
|Зарицкий Владимир 8 7
|Полонский Дмитрий 15 7
|Ротенберг Борис 9 7
|Баринов Александр 44 6
|Проживальский Олег 11 6
|Литовченко Игорь 23 6
|Хорошковский Валерий 6 5
|Goldscheider Peter - Гольдшейдер Петер 5 5
|Горбуненко Денис 5 5
|Кучма Леонид 29 5
|Каткова Светлана 9 5
|Рябченко Александр 8 5
|Парфененко Дмитрий 5 5
|Порошенко Петр 27 4
|Чечетов Михаил 4 4
|Гайдук Олег 5 4
|Червоненко Евгений 5 4
|Путин Владимир 3454 4
|Евтушенков Владимир 217 3
|Меламед Леонид 150 3
|Брюквин Юрий 300 3
|Зверев Владимир 5 3
|Чернышов Петр 14 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Громов Ростислав 13 3
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