Укртелеком - Ukrtelecom

Укртелеком представляет собой основного оператора фиксированной связи на Украине. Компания имеет сложную историю приватизации и перепродаж, начиная с 2011 года, когда контрольный пакет акций был приобретен австрийской консалтинговой компанией EPIC. Впоследствии активы перешли под контроль группы System Capital Management (SCM) Рината Ахметова.

Компания предоставляет услуги фиксированной связи и доступа в интернет. До 2015 года через свою дочернюю компанию «Тримоб» являлась единственным оператором 3G-сети на Украине. В инфраструктуре используются решения от ведущих производителей телекоммуникационного оборудования, таких как Juniper, Huawei и Cisco.

В 2017 году произошли значительные изменения в управлении активами компании в Донецкой и Луганской народных республиках, где местные власти взяли под контроль имущество «Укртелекома». На базе этих активов в ДНР был создан оператор фиксированной связи «Комтел».

В судебной сфере стоит отметить несколько важных моментов:

Арест акций компании по иску Генпрокуратуры в рамках расследования обстоятельств приватизации

Разбирательства между SCM и кипрским офшором Raga Establishment относительно невыполнения условий сделки 2013 года

Судебные споры с государственными банками Украины по поводу задолженностей

Укртелеком использует традиционные технологии фиксированной связи, включая медные кабели и оптоволоконные линии. Компания также внедряла современные системы, например, развернула систему видеоконференцсвязи HD-качества с оборудованием Polycom.

Важным этапом стало прекращение работы таксофонной сети в 2018 году из-за морального и физического устаревания оборудования.

Среди конкурентов на украинском рынке можно выделить:

Стоит отметить, что в Крыму после 2014 года на базе национализированных активов «Укртелекома» были созданы новые операторы связи: «Крымтелеком» и «Севастополь-Телеком».