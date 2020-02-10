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Укртелеком Ukrtelecom

Укртелеком - Ukrtelecom

Укртелеком представляет собой основного оператора фиксированной связи на Украине. Компания имеет сложную историю приватизации и перепродаж, начиная с 2011 года, когда контрольный пакет акций был приобретен австрийской консалтинговой компанией EPIC. Впоследствии активы перешли под контроль группы System Capital Management (SCM) Рината Ахметова.

Компания предоставляет услуги фиксированной связи и доступа в интернет. До 2015 года через свою дочернюю компанию «Тримоб» являлась единственным оператором 3G-сети на Украине. В инфраструктуре используются решения от ведущих производителей телекоммуникационного оборудования, таких как Juniper, Huawei и Cisco.

В 2017 году произошли значительные изменения в управлении активами компании в Донецкой и Луганской народных республиках, где местные власти взяли под контроль имущество «Укртелекома». На базе этих активов в ДНР был создан оператор фиксированной связи «Комтел».

В судебной сфере стоит отметить несколько важных моментов:

Укртелеком использует традиционные технологии фиксированной связи, включая медные кабели и оптоволоконные линии. Компания также внедряла современные системы, например, развернула систему видеоконференцсвязи HD-качества с оборудованием Polycom.

Важным этапом стало прекращение работы таксофонной сети в 2018 году из-за морального и физического устаревания оборудования.

Среди конкурентов на украинском рынке можно выделить:

Стоит отметить, что в Крыму после 2014 года на базе национализированных активов «Укртелекома» были созданы новые операторы связи: «Крымтелеком» и «Севастополь-Телеком».

СОБЫТИЯ

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10.02.2020 Украина осталась без таксофонов

«Укртелеком» отключил таксофоны Основной оператор фиксированной связи на Украине «Укртелеко
29.01.2020 На Украине стало одним сотовым оператором меньше

«Укртелеком» попрощался с 3G Крупнейший на Украине оператор фиксированной связи «Укртелеком
22.08.2019 Госбанки отбирают «Укртелеком» у главного донбасского олигарха

льная служба Украины (ГИС) арестовала 93% акций крупнейшего в стране оператора фиксированной связи «Укртелеком». Об этом сообщила пресс-служба государственного Ощадбанка, инициировавшего данный
26.11.2018 Власти не смогли отобрать «Укртелеком» у главного донбасского олигарха

l Management (SCM) Рината Ахметова контролирует крупнейшего в стране оператора фиксированной связи «Укртелеком». Ринат Ахметов – один из богатейших предпринимателей Украины, чьи основные активы
23.01.2018 Расследование: Как глава украинских спецслужб и экс-партнер «Газпрома» приватизировали «Укртелеком»

орые стали известны в ходе процесса. Почему приватизация «Укртелекома» вызывала вопросы? Напомним, «Укртелеком» был приватизирован в начале 2011 г: малоизвестная австрийская консалтинговая комп
11.01.2018 У главного донбасского олигарха арестовали активы из-за сделки с «Укртелекомом»

решение о национализации предприятий Ахметова. Сложная цепочка перепродажи «Укртелекома» Напомним, «Укртелеком» был приватизирован в 2011 г. Покупателем стала малоизвестная австрийская консалти
20.10.2017 У главного донбасского олигарха отбирают «Укртелеком»

Ахметов теряет «Укртелеком» Хозяйственный суд Киева принял решение о расторжении заключенного в 2011 г. догов
14.04.2017 Власти отбирают «Укртелеком» у его владельца из-за дел Януковича

лавы Администрации Президента, и бывшего партнера «Газпрома» на Украине Дмитрия Фирташа. В 2013 г. «Укртелеком» вновь сменил владельца: SCM приобрел ЕСУ вместе с контрольным пакетом акций опера
02.03.2017 Украина вывела из строя оборудование Huawei и Juniper в ДНР и ЛНР

украинского магната Рината Ахметова, включая крупнейшего на Украине оператора фиксированной связи «Укртелеком». В ответ «Укртелеком» заявил, что ввиду потери контроля над своими узлами,
08.02.2017 Ринат Ахметов не заплатил $760 млн за «Укртелеком»

12 млн евро. Других подробностей In Cyprus не приводит. «Тайные» сделки с «Укртелекомом» Напомним, «Укртелеком» был приватизирован в 2011 г. 92% его акций было выкуплено австрийской консалтинго
28.10.2016 Власти смогут национализировать «Укртелеком»

ании ЕСУ, владеющей контрольным пакетом акций крупнейшего на Украине оператора фиксированной связи «Укртелеком». Речь идет о взыскании задолженности на сумму 670 млн гривен ($26,3 млн), с учето
15.01.2016 МТС собралась купить украинского 3G-оператора

покупке 3G-оператора «Тримоб», принадлежащего крупнейшему на Украине оператору фиксированной связи «Укртелеком». Об этом сообщает украинское издание «Лига.Нет». Сумма возможной сделки составит

27.07.2015 В приватизации «Укретелекома» участвовал экс-глава Администрации президента

президента Украины Виктора Януковича, и предприниматели Дмитрий Фирташ и Ринат Ахметов. Напомним, «Укртелеком» был приватизирован в начале 2011 г.: за 92% его акций австрийская консалтинговая

31.03.2015 Дело о хищениях в «Укртелекоме» разваливается

льно выполнения условий приватизации «Укртелекома». Об этом сообщает украинское издание «Главком». «Укртелеком» — крупнейший на Украине оператор фиксированной связи. В начале 2011 г. оператор б
11.02.2015 Крым национализировал сеть «Укртелекома» после обнаружения компьютерного вируса

кам платили, исходя из курса украинской гривны, а платежи с абонентов вообще не взымались (так как «Укртелеком» может их брать только в гривнах). Крымские власти национализировали «Укртелеко
10.02.2015 «Укртелеком» отключил Крым

В ночь с 9 на 10 февраля «Укртелеком» — крупнейший оператор фиксированной связи на Украине — прекратил обслуживание або
26.09.2014 Власти Севастополя обвинили «Укртелеком» в кибертерроризме

ля (УИТС), действия «Укртелекома» власти города квалифицируют как «кибертерроризм». Оказалось, что «Укртелеком» вечером в среду, 24 сентября, не просто выключил «рубильник» на своем севастополь
25.09.2014 Севастополь остался без телефонной связи

спорядился ввести режим чрезвычайной ситуации для органов госвласти. Это случилось после того, как «Укртелеком» - основной оператор фиксированной телефонной связи на Украине – отключил в городе
26.08.2014 Жителей Севастополя отключат от «Укртелекома»

ударственную структуру - «Севастополь Телеком». Принадлежащий украинскому олигарху Ринату Ахметову «Укртелеком» - крупнейший на Украине оператором фиксированной связи. В Севастополе он обслужив
09.07.2014 Севастополь пытается изгнать «Укртелеком». ФОТО

нализации и недискриминационного доступа к ней операторов связи. Сейчас канализацией распоряжается «Укртелеком», крупнейший оператор фиксированной связи на Украине. В 2011 г. он был приватизиро
27.06.2014 «Астерос» развернул систему видеоконференцсвязи для «Укртелекома»

в группу «Астерос», развернула систему видеоконференцсвязи (ВКС) для национального оператора связи «Укртелеком». Обновленная система базируется на инфраструктуре Polycom RealPresence, которая о
11.02.2014 Гендиректором крупнейшего оператора Украины стал россиянин

Крупнейший оператор фиксированной связи на Украине - «Укртелеком» - сообщил о назначении нового гендиректора компании. Им стал россиянин Александр

05.06.2013 «Укртелеком» продан самому богатому предпринимателю Украины

принадлежат корпоративные права украинской компании ЕСУ. В свою очередь, ЕСУ владеет 92,79% акций «Укртелеком», крупнейшего украинского игрока фиксированной связи. Также оператор владеет единс
18.01.2013 «Укртелеком» продан неизвестному офшору

Основной оператор фиксированной связи Украины - «Укртелеком» - сменил владельца. Как сообщает «РБК-Украина», австрийская EPIC продала компанию
24.10.2012 «Астерос» модернизирует контакт-центр «Укртелекома»

Группа «Астерос» объявила о реализации проекта по модернизации контакт-центра для крупнейшей в Украине телекоммуникационной компании «Укртелеком». Новые функциональные возможности помогут ускорить обработку входящих сообщений и, как результат, повысить стандарты обслуживания клиентов. «Укртелеком» — крупнейшая в Украин
20.04.2012 «Сбербанк» заставляет «Укртелеком» продать 3G россиянам

сылкой на отчетность «Укртелекома». Кредит был предоставлен в октябре прошлого года, с его помощью «Укртелеком» досрочно погасил кредит на $111 млн, выданный в 2005 г. Credit Suisse Internation
15.06.2011 Украина: МТС и “Билайн” получили шанс на 3G

иев. По данным IKS-Consulting, «Утел» обслуживает 674 тыс. абонентов. По числу мобильных абонентов «Укртелеком» отстает от любого из трех GSM-операторов, но зато опережает всех трех украинских

21.02.2011 «Укртелеком» уходит неизвестно кому

. - Есть и дополнение к этой версии, согласно которому что Левочкин и Дзекон, получив контроль над «Укртелеком», перепродадут миноритарные пакеты акций сотовым операторам в обмен на доступ к ин
23.12.2010 «Укртелеком» оказался никому не нужен

Фонд госимущества Украины (ФГИ) объявил о проведении конкурса по выбору оценщика госпакета акций «Укртелеком» - крупнейшего в стране оператора фиксированной связи и владельца единственной укр
13.10.2010 Россиян не подпустили к «Укртелекому»

украинской газете «Ведомости приватизации» будет опубликовано объявлено о продаже госпакета акций «Укртелеком». Об этом сообщил глава Фонда госимущества Украины Александр Рябченко. На продажу

28.09.2010 Правительство Украины решило выставить на продажу весь госпакет акций «Укртелекома»

рства по-прежнему остается 92,79% акций предприятия. Правительство Юлии Тимошенко пыталось продать «Укртелеком» в 2008 г., закрепив в госсобственности 25%+1 акция. Тогда цена одной акции на рын
02.12.2009 «Укртелеком» режет сети конкурентов

ы с отсутствием договора между компаниями» - заявил CNews заместитель директора винницкого филиала «Укртелеком» Владимир Лосенко. «Отсутствие договора еще не повод отключать абонентов, тем самы
07.09.2009 Телеком-монополист занялся демпингом

там не превзойти по дешевизне тариф «Укртелекома» Игорь Кравец, заместитель председателя правления «Укртелеком» по вопросам маркетинга и продаже услуг, сообщил о планах оператора по привлечению
01.09.2009 Дивиденды «Укртелекома» заберут на предвыборную кампанию

ии) приходится 74 млн гривен ($9,25 млн). Но решение до сих пор не исполнено – как пояснили в ФГИ, «Укртелеком» неоднократно обращалась в фонд с просьбой об отсрочке проведения выплат. Финансов
24.07.2009 Канализация поссорила операторов

о повышении тарифов было принято «Укртелекомом» единолично. «В заключенном договоре прописано, что «Укртелеком» имеет полное право изменять его условия, то есть повышать тарифы в одностороннем

20.04.2008 Общежития мешают продаже «Укртелекома»

жденной Кабинетом министров страны продажи 67,8% из принадлежащих государству 92,8% акций компании «Укртелеком». По ее словам, перед осуществлением продажи необходимо вывести из предприятия все
10.04.2008 «Укртелеком» будет продан летом

Кабинет министров Украины утвердил конкурсные условия продажи национального оператора «Укртелеком», сообщил заместитель председателя Фонда государственного имущества (ФГИУ) Дмитрий
03.03.2008 АФК "Система" заинтересована в покупке "Укртелекома"

АФК "Система" заинтересована в покупке ведущего оператора фиксированной связи Украины "Укртелеком". Об этом заявил президент компании "Мобильные ТелеСистемы" (входит в АФК "Система
26.02.2008 "Система" заинтересована участвовать в приватизации "Укртелекома"

Российский холдинг АФК "Система" заинтересован принять участие в приватизации ОАО "Укртелеком", крупнейшей телекоммуникационной компании в сегменте фиксированной связи Украины,
07.02.2008 Украина продает контроль над мобильной связью

овий самого конкурса. Оценка выставляемых государством на продажу акций состоится в феврале-марте. «Укртелеком» - стратегически важный актив, за который развернется серьезная борьба между прете

Публикаций - 244, упоминаний - 519

Укртелеком и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 91
Киевстар - Kyivstar 569 81
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 73
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 55
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 51
Астелит 137 43
UMC - United Microelectronics Corporation 339 41
Тримоб - TriMob 35 33
Ростелеком 10948 32
Миранда-Медиа - Крымтелеком 58 30
Воентелеком - Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 41 29
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 29
МегаФон 10742 23
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 22
Deutsche Telekom 954 21
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 20
Vodafone Group 1412 20
К Телеком - Исеть Телеком 97 18
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 17
Интертелеком - Intertelecom 38 16
Huawei 4677 16
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 28 15
АйСи Групп - К-Телеком - Winmobile - Win Mobile - Вин Мобай 55 15
Миранда-Медиа 82 14
PEOPLEnet - Телесистемы Украины 28 14
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 13
Turkcell - Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 95 12
АйСи Групп - КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 38 12
СИНХ - Таттелеком 229 12
Turkcell - Lifecell - life:) - DataGroup - ДатаГруп - Датагруп-Воля - Воля-Кабель - Фринет - Volia - Девком 32 12
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 10
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 10
Миранда-Медиа - Элемтэ-Инвест ИК - Элемтэ Инвестиционная компания 14 9
Прогресс ГК - АйТиПрогресс 15 9
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 8
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
Комтел 17 7
SCM Holdings - System Capital Management - Систем Кэпитал Менеджмент - System Capital Group 32 29
EPIC Telecom Invest 212 21
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 14
Газпром ПАО 1493 9
Укрэксимбанк - Ukreximbank 10 8
Ощадбанк - Державний ощадний банк України - Государственный сберегательный банк Украины 20 8
Одесский припортовый завод - ОПЗ 8 7
Group DF 7 6
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 6 6
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 48 5
EPIC Telecom Invest - Raga Establishment 5 5
ПФТС Фондовая биржа - Первая фондовая торговая система 7 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Фин-Партнер УК 4 4
Бельбек - аэродром совместного базирования на северо-западе Севастополя 4 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Альфа-Групп 745 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк 28 3
Ай-Петри - Санаторий Ялта Крым 5 3
Дюльбер - Санаторий 3 3
Мисхор - клинический санаторий 3 3
Жемчужина - Санаторий 67 3
UA Telecominvest 3 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
Citi - Citibank 158 2
Радабанк 2 2
EPIC - European Privatization & Investment Corporation 2 2
ДТЭК - Донбасская топливно–энергетическая компания 8 2
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 24
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ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 14
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 14
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 14
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 11
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 10
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 9
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Microsoft Windows 2000 8678 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 5
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Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 3
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 2
Феникс SIM-карты 3 2
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Huawei HW 1 1
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Янукович Виктор 57 20
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Меняйло Сергей 22 8
Никифоров Николай 1138 8
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Горбуненко Денис 5 5
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Порошенко Петр 27 4
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Гайдук Олег 5 4
Червоненко Евгений 5 4
Путин Владимир 3454 4
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Меламед Леонид 150 3
Брюквин Юрий 300 3
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 125
Украина - Киев 1151 54
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 50
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