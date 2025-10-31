Разделы

Короткий Павел


СОБЫТИЯ


31.10.2025 ГК Globus IT усиливает экспертизу в промышленной автоматизации: к группе присоединилась компания ЛЦТ 1
31.01.2024 Globus IT помогает автоматизировать бизнес-процессы на базе «1C» 1
10.07.2020 Российский рынок мобильной разработки вырос на 40% 1
10.07.2020 Выручка участников рейтинга CNewsMobile 2019 увеличилась более чем на 50% 1
08.07.2019 Выручка лидеров мобильной разработки выросла на 17% 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Agima - Агима 24 3
RedMadRobot - Рэдмэдробот 76 3
KODE 14 3
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 46 3
data.ai - App Annie 85 2
Team Force - Тим Форс 17 1
Upwork 9 1
Magora Systems - Магора 5 1
Live Typing - Лайв Тайпинг 2 1
Trinity Digital - Тринити Диджитал 4 1
MediaSoft - МедиаСофт 6 1
Team Force - SmartStaffing - СмартСтаффинг 4 1
Alibaba Group 448 1
Yandex - Яндекс 8311 1
Huawei 4182 1
Apple Inc 12555 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2246 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 366 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 189 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 549 1
Бакка Софт - Bacca 14 1
MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 7 1
InfoShell - ИнфоШелл 15 1
Cleverence - Клеверенс 25 1
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 59 1
ФОРС - Центр разработки 673 1
Google LLC 12175 1
8883 1
Uber 335 1
Naspers - Prosus Ventures 20 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 474 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 519 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 502 1
X5 Group - Перекрёсток 602 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1230 1
Walt Disney Company 635 1
Naspers 83 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1341 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 67 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 963 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3100 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2241 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5183 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72132 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12120 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56421 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5582 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2221 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12878 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5648 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1183 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5788 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11215 2
Back-end - Бэкенд - программно-аппаратная часть сервиса 156 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 420 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6227 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4404 1
Мобильный клиент - аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств 184 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 762 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 869 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17739 1
Маркировка - Marking 1203 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 828 1
Application store - магазин приложений 1355 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1150 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4848 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2333 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1130 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5499 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13242 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6110 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9918 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31692 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8110 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25455 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8266 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7206 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4642 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4550 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22783 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5811 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11288 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28824 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 699 2
РСА - Помощник ОСАГО 11 1
ByteDance - TikTok 308 1
Google Android 14585 1
Apple iOS 8189 1
Google Play - Google Store - Android Market 3410 1
Apple - App Store 2986 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1197 1
Apple Siri - Голосовой помощник 412 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 799 1
Huawei AppGallery 316 1
Google YouTube Music 43 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 686 1
Digital Design - Ареопад ИСКО - информационная система коллегиальных органов 14 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS VerEx - Джи-Эм-Си-Эс Верэкс - Платформа ВерЭкс 14 1
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 67 1
Панкрушев Дмитрий 13 2
Козак Алексей 3 2
Михеев Иван 3 2
Венедиктова Мария 8 1
Школьников Борис 2 1
Мазин Вадим 1 1
Фомин Василий 2 1
Михайлов Артем 8 1
Гудзь Всеволод 1 1
Фролов Виктор 11 1
Дубинин Виталий 2 1
Родионова Ирина 1 1
Семчук Иван 12 1
Кузнецов Александр 142 1
Шашлов Дмитрий 3 1
Лившиц Дмитрий 23 1
Крайнов Владислав 5 1
Симоненко Максим 1 1
Вайсман Михаил 3 1
Стариков Николай 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 155245 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18031 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53282 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45394 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13536 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18424 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3589 1
Эстония - Эстонская Республика 756 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 985 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1380 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54538 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50866 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5911 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3752 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5249 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 764 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3349 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 786 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 924 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4653 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4887 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17253 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7996 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6890 1
Энергетика - Energy - Energetically 5473 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6318 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8188 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2139 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1416 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20157 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11644 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2050 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1799 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5344 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9538 1
Транспорт - ДТП - Европротокол - Европейский протокол - Упрощённое оформление документов ДТП 59 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8333 3
CNews Mobile - рейтинг 23 2
data.ai - App Annie State of Mobile 6 1
