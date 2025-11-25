Разделы

ПО Цифровизация
|

O2Consulting и Globus IT создают первый в России равноправный альянс консалтинга и технологий — O2Global

O2Consulting и российский интегратор Globus IT объявили о создании O2Global – первого в России равноправного альянса, объединяющего стратегический консалтинг и технологическую интеграцию. Новое объединение призвано стать комплексным партнером для компаний, проходящих цифровую трансформацию и адаптирующихся к новым регуляторным требованиям, включая миграцию критической информационной инфраструктуры на отечественное программное обеспечение. Об этом CNews сообщили представители Globus IT.

Создание O2Global стало ответом на глубокие изменения российского рынка консалтинга и ИТ. В условиях ужесточения регуляторики многие компании сталкиваются с тем, что традиционная модель «консалтинг отдельно – интеграция отдельно» приводит к задержкам, потере контекста и неравномерному распределению ответственности. В последние годы некоторые интеграторы пытались формировать собственные консалтинговые практики, но они, как правило, выполняли лишь функции pre-sales и не влияли на стратегию. Одновременно рынок переживает волну консолидации, однако такие сделки приводят к подчинению консалтинговых структур, а не к равноправному партнерству.

O2Global был создан как альянс двух независимых и равноправных компаний. O2Consulting вносит стратегические и аналитические компетенции, сформированные за 14 лет работы и более чем 500 выполненных проектов для крупнейших корпораций и государственных структур. Globus IT, в свою очередь, обеспечивает технологическую экспертизу, опираясь на 13-летний опыт, команду из более чем 500 специалистов и портфель из 500+ реализованных проектов в различных отраслях. Управление альянсом осуществляется через совместный совет директоров, а проекты ведутся объединенной командой, несущей общую ответственность за результат.

O2Global будет работать в ключевых направлениях цифровой трансформации: стратегическом консалтинге для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), сложных высокотехнологичных проектах, аналитике в формате Consulting-as-a-Service, цифровых финансовых технологиях, международных проектах и управлении цифровыми талантами. В течение первого года работы альянс сфокусируется на наиболее значимых для рынка вертикалях – финансовом секторе, энергетике, промышленности, здравоохранении и государственном управлении – и выведет на рынок три флагманских продукта: стратегии цифровой и ИИ трансформации, комплекс миграции КИИ на отечественное ПО, технологический пакет для внедрения ИИ, RPA и квантовых решений, а также сервис стратегического консалтинга в формате подписки.

Филипп Данько, CEO O2Consulting: «Мы долго наблюдали за рынком и видели, как традиционная модель, где консультант дает совет и уходит, перестает работать. Клиенты устали платить за красивые презентации, которые остаются нереализованными. С другой стороны, мы видели, как крупные интеграторы, пытаясь создать консалтинговые подразделения, превращают их в pre-sales отделы. Мы верим: настоящая ценность создается только тогда, когда стратегическая экспертиза и технологическая реализация идут рука об руку, с четкой и совместной ответственностью за результат. Создание O2Global – это наш ответ на вызовы рынка и запрос клиентов на партнера, который говорит с ними на одном языке и готов разделить как риски, так и награды»

Павел Каштанов, «Синтеллект»: С ростом доверия компаний к ИИ мы видим все больше областей его применения в проектах СЭД
Цифровизация

Павел Короткий, CEO Globus IT: «За 13 лет работы на рынке мы реализовали более 500 проектов и накопили уникальный опыт внедрения сложных технологических решений. Но слишком часто мы сталкивались с тем, что техническая задача, поставленная клиентом, не решала его фундаментальную бизнес-проблему. Это происходило потому, что не было глубокого стратегического понимания, как технологии должны работать на бизнес-цели. Теперь, работая с самым высоким уровнем менеджмента клиента, мы можем с самого начала убедиться, что каждая строка кода, каждая настройка сервера работает на достижение конкретной стратегической цели. Это не просто интеграция – это трансформация, в которой технологии становятся драйвером роста и конкурентного преимущества».

Запуск O2Global отражает глобальный тренд: крупнейшие международные компании уже давно интегрируют стратегические и технологические компетенции в единый контур, создавая альянсы и совместные практики. Новый российский альянс адаптирует эту модель к локальному контексту, создавая партнерство, в котором консалтинг и интеграция выступают не как конкуренты, а как взаимодополняющие силы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тимофей Епифанов, «Интерпроком»: Ритейл становится стремительно меняется под воздействием цифровых технологий

Экс‑глава Intel: США нужны десятилетия, чтобы догнать Тайвань или Японию по производству полупроводников

Российские платформы унифицированных коммуникаций. Карта рынка

Google построил для НАТО изолированное облако, чтобы обрабатывать секретные данные боев СВО

Иван Оселедец, профессор РАН: В некоторых областях уровень внедрения ИИ у нас сильно выше, чем в других странах

ИИ ускорил подачу объявлений по продаже авто благодаря определению госномера по фото

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще