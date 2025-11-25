Получите все материалы CNews по ключевому слову
Данько Филипп
СОБЫТИЯ
|25.11.2025
|O2Consulting и Globus IT создают первый в России равноправный альянс консалтинга и технологий — O2Global 1
|29.11.2024
|«К2Тех» и O2Consulting сосредоточатся на изучении и популяризации лучших практик применения ИИ для бизнеса 1
Данько Филипп и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1402026, в очереди разбора - 733213.
Создано именных указателей - 186120.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.