Globus IT и ANG Platform заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

Globus IT, российский системный интегратор, и ANG Platform, отечественная технологическая Lakehouse-платформа для управления данными, объявили о стратегическом партнёрстве в сфере больших данных. Сотрудничество компаний нацелено на совместное продвижение и внедрение современных отечественных решений для хранения и аналитической обработки данных на российском рынке. Планируется, что объединение экспертиз позволит предложить заказчикам комплексные data-решения, отвечающие задачам импортозамещения и цифровой трансформации бизнеса.

В настоящее время Globus IT расширяет свою экспертизу в области больших данных (Big Data): значительная часть текущих проектов интегратора связана с переходом от иностранных продуктов к российским аналогам и использованием современных средств управления данными. Технологическое сотрудничество с ANG Platform станет ключевым шагом в развитии этого направления, усиливая компетенции Globus IT в сфере Data Lakehouse (архитектурный подход к хранению и анализу данных, который объединяет преимущества Data lake и Data warehouse в одной системе) и позволяя предлагать клиентам российское решение для хранения и обработки корпоративных данных.

ANG Platform – российская платформа нового поколения, построенная на современной архитектуре Lakehouse, объединяющей преимущества классических хранилищ данных (DWH) и новейших технологий Big Data. Решение полностью разработано в России и включено в единый реестр отечественного ПО. Платформа поддерживает актуальные подходы к работе с данными, в том числе разделение хранения и вычислений, аналитику в реальном времени и встроенную интеграцию инструментов AI/ML. За развитием продукта стоит профессиональная команда ANG, которая занимается разработкой новых функций и совершенствованием производительности решения. Платформа применяется компаниями из сфер финансов, ритейла, государственного сектора, образования и других отраслей.

Алексей Борщов, «Корус Консалтинг»: На текущем уровне развития ИИ все бизнес-процессы должны контролировать люди

Цифровизация

«Сегодня бизнесу особенно нужны надежные и безопасные платформы, способные справляться с быстрорастущими объёмами данных и внедрять технологии искусственного интеллекта. Глубокое отраслевое понимание и опыт Globus IT, усиленные партнёрством с таким технологическим лидером как ANG Platform, позволяют нашим клиентам уверенно достигать цифровых целей и снижать риски», — отметил Павел Короткий, CEO Globus IT.

«Мы рады приветствовать в числе стратегических партнёров такую сильную компанию как Globus IT. За годы работы команда Globus накопила колоссальный опыт и глубокое понимание специфики различных индустрий. Уверены, что объединение усилий экспертов Globus IT и ANG Platform позволит заказчикам решать самые амбициозные задачи по внедрению передовых data-платформ», — сказал Евгений Митин, генеральный директор компании ANG Platform.

