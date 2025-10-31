Разделы

ГК Globus IT усиливает экспертизу в промышленной автоматизации: к группе присоединилась компания ЛЦТ

Группа компаний Globus IT продолжает стратегическое развитие и укрепление своих компетенций в области промышленной автоматизации и цифровой трансформации. В состав группы вошла компания ЛЦТ, специализирующаяся на разработке и внедрении решений для комплексной цифровизации предприятий. Присоединение позволит объединить опыт команд и расширить возможности группы в промышленной цифровизации. Об этом CNews сообщили представители Globus IT.

В группу компаний ведущего отечественного ИТ-интегратора Globus IT также входят компании Compo Soft (разработка отечественных ИТ-продуктов и решений для управления бизнес-процессами) и Mish Design (цифровой и продуктовый дизайн, интерфейсы).

Компания ЛЦТ (Лаборатория цифровых технологий) – эксперт в сфере цифровой трансформации промышленных и инфраструктурных объектов. Компания разрабатывает и внедряет решения на базе цифровых двойников, MES/ERP, АСУ ТП, видеоаналитики и машинного зрения, а также систем предиктивного обслуживания оборудования.

ЛЦТ реализует проекты цифровой трансформации производств и инфраструктуры, включая аудит и оптимизацию бизнес-процессов, разработку дорожных карт цифровизации, внедрение KPI и операционных регламентов. Отдельное направление – инжиниринг и импортозамещение, включая реверс-инжиниринг оборудования с зарубежным ПО, автоматизацию технологических процессов и внедрение систем мониторинга и предиктивной аналитики.

Павел Короткий, CEO Globus IT: «Присоединение ЛЦТ – важный шаг в развитии группы Globus IT. Объединение наших компетенций поможет нам сформировать экосистему, которая способна закрыть весь цикл цифровой трансформации в промышленных предприятиях – от уровня оборудования и сбора данных до стратегического управления бизнесом. Именно такой подход сегодня востребован: клиенты ждут от ИТ-партнеров не фрагментарных продуктов, а комплексных решений, которые помогают им повышать эффективность и двигаться к технологической устойчивости предприятий».

ИИ не взлетит без команды: кого не хватает финансовым организациям
кадры

Виктор Астапенко, генеральный директор ЛЦТ: «Российская промышленность сейчас находится в моменте, когда цифровая трансформация перестала быть модным словом и стала вопросом выживания. В составе группы Globus IT мы сможем масштабировать наши индустриальные решения и экспертизу, формируя новый стандарт цифрового предприятия. Наша цель – не просто автоматизация, а создание устойчивых, управляемых и эффективных производств нового поколения».

В числе ключевых компетенций – создание индустриальных цифровых двойников производственных площадок, зданий, энергетических сетей и распределенной инфраструктуры. Такие решения позволяют контролировать состояние активов, прогнозировать риски и управлять объектами в режиме реального времени.

Компания также развивает линейку готовых решений, которые можно внедрять поэтапно, с быстрым измеримым эффектом. Среди них: цифровой двойник производства, цифровое молочное производство, цифровая АЗС и нефтебаза, BMS-системы для зданий, цифровой двойник линейной инфраструктуры, «умная» цифровая школа.

