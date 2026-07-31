Россия открывает доступ к новому квантовому компьютеру на сверхпроводниках
Российские ученые через облачную платформу запускают бета-тестирование нового 8-кубитного квантового процессора. Усовершенствовав его архитектуру, разработчикам удалось поднять точность вычислений до 99,55% с перспективой приблизить ее к 100%.
Запуск бета-тестирования
Специалисты МГТУ им. Н.Э. Баумана и ФГУП «ВНИИА» открывают пользователям платформы Bauman Octillion доступ к 8-кубитному сверхпроводниковому сопроцессору SnowDrop 8Q для проведения вычислений и опытов. Бета-тестирования начнется с 1 августа 2026 г., доступ к SnowDrop 4Q сохранится, сообщили CNews в МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Разработчики в новом устройстве «переосмыслили подход к архитектуре, проектированию и управлению кубитами», как сказал сказал Илья Родионов, руководитель кластера «Квантум Парк» МГТУ им. Н.Э. Баумана и ФГУП «ВНИИА». Исследования подтвердили перспективу повышения точности операций до почти стопроцентного уровня — выше 99,9%.
О том, что через облачную платформу квантовых вычислений Bauman Octillion можно подключиться к 4-кубитному квантовому сопроцессору SnowDrop 4Q CNews писал в конце 2025 г.
Сверхпроводник — это материал, обладающий свойствами сверхпроводимости, так как при сильном охлаждении он теряет электрическое сопротивление.
Переосмысленная архитектура
Производительность квантового сопроцессора в новой версии увеличилась за счет новой архитектуры чипа и управления связью между кубитами управляющими сигналами особой формы, Это импульсы «летучей мыши» (протокол BAT – Bipolar Interleaved Amplitude-Tuned, с англ. «биполярный импульс с промежуточной подстройкой»).
Такой подход повысил устойчивость к низкочастотным шумам, упростил калибровку оборудования и сократил число двухкубитных операций внутри квантовых алгоритмов, что упрощает проведение экспериментов.
«Это наш следующий шаг к практически полезным квантово-классическим центрам обработки данных для решения вычислительно сложных задач», — сказал Родионов.
Комбинация новой архитектуры и управляющих импульсов позволяет «срезать углы» и выполнять ряд квантовых алгоритмов за гораздо меньшее число операций, что бережет ресурсы квантового сопроцессора, пояснил Никита Смирнов, старший научный сотрудник «Квантум Парка»: «Количество операций снизилось, а точность существенно выросла».
Новый уровень точности
Именно двухкубитные операции чаще всего становятся источником ошибок. В современных схемах точность ограничена искажениями управляющих импульсов, что препятствует росту производительности квантовых вычислителей, отметили ученые.
SnowDrop 4Q демонстрирует точность однокубитных и двухкубитных операции на уровне 99,89% и 99,1%. В новом 8-кубитном сопроцессоре средняя точность одновременных однокубитных операций составила 99,929 (±0,02%), двухкубитных — 99,26 (±0,19%).
Наиболее эффективные пары кубитов обеспечивают среднюю точность двухкубитных операций 99,55%, что соответствует мировому уровню передовых сверхпроводниковых квантовых сопроцессоров. А численное моделирование для разработанной архитектуры подтвердило возможность повышения точности двухкубитных операций выше 99,9%.
Высокая точность сохраняется с увеличением количества кубитов. Готовность разработанной архитектуры к масштабированию — важный шаг на пути создания практически полезных квантово-классических вычислителей.
Китай в октябре 2025 г. заявил о готовности к коммерческому использованию квантового компьютера, оснащенного 105 кубитами. К устройству тоже обещали открыть доступ через облачную платформу.