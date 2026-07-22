Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кибербезопасность OpenLDAP open-source implementation of the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 46, упоминаний - 46
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Мухин Денис 72 2
|Смирнов Алексей 277 2
|Врацкий Андрей 177 1
|Аксенов Алексей 12 1
|Чистов Александр 22 1
|Самойленко Максим 67 1
|Соловьев Виталий 53 1
|Орлов Сергей 29 1
|Джабиев Георгий 56 1
|Саркисов Тигран 43 1
|Никуличев Виктор 16 1
|Яковлев Михаил 21 1
|Шабат Василий 5 1
|Васильев Егор 8 1
|Скулова Ольга 28 1
|Каушанский Александр 58 1
|Гаспарян Арман 5 1
|Mickos Marten - Микос Мартен 23 1
|Калякин Павел 81 1
|Денисов Анатолий 59 1
|Ефёров Алексей 45 1
|Распопов Алексей 50 1
|Харитонов Вадим 44 1
|Шмаков Антон 75 1
|Плотников Евгений 13 1
|Шаев Виталий 60 1
|Бардина Елена 7 1
|Грязнов Евгений 2 1
|Маркелов Илья 10 1
|Philippe Jean-Michel - Филипп Жан-Мишель 2 1
|Кальметов Игорь 24 1
|Аксенов Олег 64 1
|Яровой Алексей 3 1
|Громова Марина 12 1
|Behlendorf Brian - Белендорф Брайан 6 1
|Толстых Антон 3 1
|Оберемок Надежда 46 1
|Крутько Иван 28 1
|Болучевский Илья 7 1
|Аникин Дмитрий 70 1
|Мобильные системы 118 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484917, в очереди разбора - 721813.
Создано именных указателей - 204171.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484917, в очереди разбора - 721813.
Создано именных указателей - 204171.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.