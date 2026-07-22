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Кибербезопасность OpenLDAP open-source implementation of the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

СОБЫТИЯ

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22.07.2026 Indeed CM 7.3: больше возможностей для импортонезависимой PKI-инфраструктуры 1
22.04.2026 В сервисе ID от «Контур.Эгиды» расширили настройки MFA и добавили локальный кабинет 1
16.04.2026 Innostage PAM обновлен до версии 1.6.0 1
06.11.2025 «Мультифкатор» усовершенствовала Radius Adapter 1
Чем заменить Active Directory? Изучаем российскую альтернативу 1
08.07.2025 Бесплатная российская замена Active Directory упрощает переход на отечественное ПО 1
14.05.2025 Как защититься от киберугроз компаниям малого и среднего бизнеса 1
17.12.2024 Масштабный релиз «МойОфис 3.2»: новый уровень производительности и безопасности продуктов 1
17.12.2024 «Мой офис» ускорил «Частное облако» в полтора раза 1
03.10.2024 Как вовремя находить уязвимости в программном обеспечении 1
26.09.2024 Обновление R-Vision SIEM 1.8: аудит источников событий, мониторинг систем и кластера и управление доступом 1
20.09.2024 Security Vision выпустила новую версию продукта «Управление уязвимостями» (VM) на платформе Security Vision 5 1
03.07.2024 Чем отличаются российские платформы виртуализации друг от друга? Разбор основных критериев 1
14.06.2024 «Базальт СПО» при поддержке Фонда содействия инновациям создала открытую библиотеку libdomain для управления службами каталогов 1
17.05.2024 Компания «Индид» представляет версию 2.10 продукта для защиты привилегированного доступа Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) 1
23.04.2024 Вышла новая версия ITSM-системы «1С:ITILIUM» 1
04.03.2024 R-Vision выпустила масштабное обновление платформы R-Vision TDP 3.1 1
21.02.2024 Платформа «Штурвал» получила обновление до версии 2.5 1
28.11.2023 Для цифровизации ритейла нужны нетривиальные решения 1
14.11.2023 Релиз RuDesktop 2.2.0 1
08.08.2023 Как перейти с Windows на российские ОС: есть ли замена Active Directory? 1
20.03.2023 Илья Маркелов, «Лаборатория Касперского»: Подход «внедрил и забыл» недопустим для SIEM 1
27.02.2023 Новую версию Xello Deception можно развернуть на Linux-системах 1
06.02.2023 Состоялся релиз Termidesk 4.0 1
16.02.2021 Состоялся релиз новой версии диспетчера подключений виртуальных рабочих мест «Термидеск» 1
17.11.2020 Подтверждена совместимость почтового сервера Tegu и ОС «Альт Сервер 9» 1
12.05.2020 Российское VDI-решение «Скала-Р ВРМ» получило поддержку VMware vSphere 1
14.03.2019 Власти ДНР вложат 350 миллионов в СМЭВ и электронную подпись 1
03.10.2017 «Аванпост» представила новую версию Avanpost IDM 1
23.03.2017 DDoS-Guard перенес корпоративное общение в защищенный мессенджер «Сибрус» 1
29.11.2016 Решается судьба GosLinux: Его не хотят брать в Реестр российского ПО 1
08.08.2016 Oracle вычищают из электронного правительства 1
14.12.2012 Ирландский город Лимерик переходит на СПО 1
26.10.2012 Минфин Франции потратит 15 млн евро на поддержку открытого ПО 1
31.05.2012 Новый сервис SecurEnvoy доставит программный токен на любое устройство по выбору сотрудника 1
13.02.2012 Аутентификация: когда телефон лучше токена 1
30.11.2011 Французские власти объявили тендер на поддержку открытого ПО 1
05.10.2011 НовГУ им. Ярослава Мудрого внедрил социальную сеть на базе IBM Lotus Connections 1
06.08.2008 Открылась конференция LinuxWorld: в фокусе новинки open source 1
30.06.2008 Анонсирована первая альфа-версия Ubuntu 8.10 1

Публикаций - 46, упоминаний - 46

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25930 13
Oracle Corporation 7132 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3274 7
Broadcom - VMware 2636 5
Red Hat 1385 5
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1009 5
Cisco Systems 5387 4
IBM - International Business Machines Corp 9724 4
9800 4
Telegram Group 3050 4
OpenText - Micro Focus - Novell 880 4
Multifactor - Мультифактор 145 3
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 340 3
Check Point Software Technologies 842 3
R-Vision - Р-Вижн 288 3
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 193 3
Google LLC 12858 3
Alfresco Software 156 2
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 290 2
Almalinux Open Source Foundation 49 2
SecurEnvoy 9 2
Leef 20 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5764 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16337 2
Apple Inc 13354 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 310 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9601 2
Canonical 224 2
HP - Hewlett-Packard 3671 2
1С-Рарус 990 2
Pentaho 63 2
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 586 2
МБК лаб - Лаборатория МБК 32 2
Puppet 29 2
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 174 2
DDoS-Guard - ДДоС-Гвард 35 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 113 1
Киберника 16 1
Rocket science - Рокет Саинс - Рокет Сайнс - Импрув 6 1
Tenable Security 16 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1872 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 638 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1221 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 574 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 650 2
ArcelorMittal - Arcelor Group - Mittal Steel - АрселорМиттал Кривой Рог - Миттал Стил Кривой Рог - Криворожсталь - АрселорМиттал Темиртау - Карагандинский металлургический комбинат 14 1
НИИКПУ - НИИ Корпоративного и проектного управления - Институт корпоративного и проектного управления 1 1
Leomax - Леомакс 11 1
Деметра-Холдинг - Поле.РФ 8 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 47 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1173 1
РЖД - Российские железные дороги 2113 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9174 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3177 1
ВТБ - Почта Банк 515 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1924 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 539 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1102 1
Альфа-Банк 1997 1
Русагро Группа Компаний 401 1
Северсталь ПАО - Severstal 644 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 302 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 519 1
Абсолют Банк 251 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 645 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 213 1
Deutsche Lufthansa AG 121 1
Комус 110 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 278 1
36,6 - аптечная сеть 97 1
Tom Tailor - Том Тейлор - ТТ Рус 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14160 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5928 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5012 3
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 106 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2163 2
Франция - Парламент Франции - Parlement français - Национальное собрание Франции - Национальная ассамблея - Assemblée nationale 17 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3381 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3635 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6746 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2107 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2394 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1936 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 981 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3480 1
Федеральное казначейство России 1969 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 794 1
ДНР - Почта Донбасса 9 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 392 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 395 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 1
Apache Software Foundation - ASF 234 2
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1537 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 789 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 114 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34245 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55367 23
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USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1115 5
Linux OS 11758 29
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Microsoft Windows 17098 19
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1041 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1878 9
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 244 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 517 7
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 665 7
Mozilla Firefox - браузер 1965 6
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 694 5
Apache HTTP Server - Apache Web Server 642 5
Red Hat Ansible 147 5
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 365 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1689 5
Oracle Java - язык программирования 3513 5
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 742 5
Linux - Debian GNU 588 5
OpenText - Micro Focus - Novell Directory Services - Novell NDS eDirectory 80 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Directory 19 4
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 121 4
Apple macOS 2490 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1820 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5956 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1855 4
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 442 4
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 121 3
Multifactor - MultiDirectory LDAP-каталог - MultiDirectory Radius Adapter - Multifactor Directory Sync 59 3
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1358 3
Google Android 15420 3
Новые облачные технологии - МойОфис 976 3
Microsoft Office 4270 3
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 577 3
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 382 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1522 3
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 232 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3749 3
Redmine 22 3
Red Hat oVirt 66 2
НТЦ ИТ Роса - Хром 204 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 378 2
Мухин Денис 72 2
Смирнов Алексей 277 2
Врацкий Андрей 177 1
Аксенов Алексей 12 1
Чистов Александр 22 1
Самойленко Максим 67 1
Соловьев Виталий 53 1
Орлов Сергей 29 1
Джабиев Георгий 56 1
Саркисов Тигран 43 1
Никуличев Виктор 16 1
Яковлев Михаил 21 1
Шабат Василий 5 1
Васильев Егор 8 1
Скулова Ольга 28 1
Каушанский Александр 58 1
Гаспарян Арман 5 1
Mickos Marten - Микос Мартен 23 1
Калякин Павел 81 1
Денисов Анатолий 59 1
Ефёров Алексей 45 1
Распопов Алексей 50 1
Харитонов Вадим 44 1
Шмаков Антон 75 1
Плотников Евгений 13 1
Шаев Виталий 60 1
Бардина Елена 7 1
Грязнов Евгений 2 1
Маркелов Илья 10 1
Philippe Jean-Michel - Филипп Жан-Мишель 2 1
Кальметов Игорь 24 1
Аксенов Олег 64 1
Яровой Алексей 3 1
Громова Марина 12 1
Behlendorf Brian - Белендорф Брайан 6 1
Толстых Антон 3 1
Оберемок Надежда 46 1
Крутько Иван 28 1
Болучевский Илья 7 1
Аникин Дмитрий 70 1
Россия - РФ - Российская федерация 169723 29
Франция - Французская Республика 8222 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55245 3
Германия - Федеративная Республика 13329 3
Япония 13876 2
Германия - Бавария - Мюнхен 486 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19498 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4255 1
Европа 25069 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48375 1
Ирландия - Республика 1059 1
Нидерланды - Амстердам 633 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2127 1
Украина 7987 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 522 1
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Америка Латинская - латиноамериканский регион 1953 1
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Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 488 1
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