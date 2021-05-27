Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Френкель Лев
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 46, упоминаний - 48
Френкель Лев упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 44
|IBM 3557 1
|Oracle Corporation 3363 1
|R-Style - Эр-Стайл ГК 154 1
|ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 4
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 3
|Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
|ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 183 1
|Bloomberg 786 2
|Thomson Reuters - Рейтер 1760 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768213, в очереди разбора - 671897.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768213, в очереди разбора - 671897.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru