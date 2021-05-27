Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Френкель Лев


27.05.2021 R-Style Softlab нашла нового стратегического инвестора 1
24.01.2018 R-Style Softlab открыла филиал в Новосибирске 1
07.11.2017 «Промсвязьбанк» приступил к электронному обмену данными с ПФР 1
27.10.2017 R-Style Softlab выпустила решение для электронного взаимодействия банков и ФССП 2
27.09.2017 R-Style Softlab обновила ИТ-систему RS-Securities V.6 1
25.09.2017 R-Style Softlab внедрила RS-Securities V.6 в банке «Москва» 1
29.08.2017 R-Style Softlab представила RS-Loans v. 5.5 с поддержкой форматов БКИ «Эквифакс Кредит Сервисиз» 1
06.07.2017 R-Style Softlab и TmaxSoft предложат российским банкам АБС RS Bank на СУБД Tibero 1
04.07.2017 Банк «Финсервис» внедрил систему RS-Securities V.6 для автоматизации работы на финансовых рынках 1
18.04.2017 R-Style Softlab представила чат-бот для финансовых организаций 1
11.04.2017 R-Style Softlab поставила коробочную АБС в «Первый Дортрансбанк» 1
04.04.2017 Промсвязьбанк приступил к электронному обмену данными с ГИС ЖКХ 1
31.03.2017 Белгородсоцбанк намерен развивать ИТ-сервисы вместе с R-Style Softlab 1
14.03.2017 R-Style Softlab представила решения для проверки персональных данных клиентов банков 1
03.03.2017 АБС RS-Bank V.6 адаптирована к новым требованиям законодательства РФ 1
20.02.2017 Меткомбанк автоматизировал работу с банковскими гарантиями с помощью R-Style Softlab 1
15.02.2017 Банк «Хоум Кредит» оптимизировал работу на фондовых и валютных финансовых рынках с помощью R-Style Softlab 1
16.01.2017 SMB-банки смогут информировать ФСФМ о подозрительных клиентах 1
29.12.2016 R-Style Softlab расширила возможности модуля АБС RS-Bank V.6 «Единое окно» 1
27.12.2016 R-Style Softlab ускорила процедуру оформления кредитов в решении RS-Loans V.6 1
26.12.2016 В RS-Loans появилась функция автоматизированной выгрузки банковских гарантий в таможенные органы 1
15.12.2016 Автоматизация «Национального банка сбережений» произведена с помощью решения от R-Style Softlab 1
13.12.2016 R-Style Softlab представила решение для электронного взаимодействия банков и ПФР 1
01.11.2016 В АБС RS-Bank v.5.5 появилась возможность запрашивать в ФНС сведения о юрлицах и ИП 1
24.10.2016 Банки смогут информировать население о задолженностях по оплате услуг ЖКХ с помощью решения R-Style Softlab 1
29.09.2016 R-Style Softlab наладила обмен данными между RS-Securities и веб-кабинетом НРД 1
23.09.2016 R-Style Softlab предоставила банкам доступ к кредитным историям в режиме онлайн 1
19.08.2016 Нефтепромбанк автоматизировал деятельность на рынке ценных бумаг с помощью R-Style Softlab 1
16.08.2016 R-Style Softlab обновила систему для автоматизации работы банков на фондовых и валютных финансовых рынках 1
26.07.2016 R-Style Softlab выпустила «коннектор» для обмена информацией между банками и ЦИК 1
19.07.2016 R-Style Softlab модернизировала налоговый учет в банке «Держава» 1
14.07.2016 «Евразийский банк» подключил своих клиентов к валютным торгам на бирже через систему ДБО 1
07.07.2016 R-Style Softlab автоматизирует операционную деятельность «Национального банка сбережений» 1
30.06.2016 «Банк Финсервис» автоматизировал работу казначейства и инвестиционного подразделения с помощью R-Style Softlab 1
23.06.2016 R-Style Softlab автоматизировала работу депозитария в «Банка Финсервис» 1
15.06.2016 R-Style Softlab автоматизировала сделки репо с клиринговыми сертификатами участия в банке «Держава» 1
02.06.2016 Тест-драйв в лаборатории IBM: ЦАБС RS-Bank V.6 выполнила 25 млн операций за один банковский день 1
31.05.2016 Банк «Интеркредит» обновит ПО для обслуживания физических лиц 1
13.05.2016 R-Style Softlab поставила коробочную АБС в банк «Кредо Финанс» 1
28.04.2016 R-Style Softlab адаптировала RS-Bank для работы на серверах приложений Java EE 1

Публикаций - 46, упоминаний - 48

Френкель Лев упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 44
IBM 3557 1
Oracle Corporation 3363 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 154 1
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 3
Финсервис Банк 8 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
BMW Financial Services - БМВ Банк 9 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 39 1
Глобэкс банк 28 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 183 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 4
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 404 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 427 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
R-Style Softlab - RS-Bank 228 41
R-Style Softlab - RS-Securities 54 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
R-Style Softlab - RS-Loans 38 3
Microsoft Office 1950 2
Apache Tomcat - Веб-сервер и контейнер сервлетов 64 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 97 1
R-Style Softlab - RS-Connect 47 1
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 31 1
R-Style Softlab - RS-Retail 35 1
IBM Power Systems - Серия серверов 130 1
R-Style Softlab - InterBank 94 1
Oracle Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition - J2EE - Java EE 82 1
R-Style Softlab - RS-Dealing 6 1
Lenovo Flex System - сервер 1 1
Овсянников Андрей 15 2
Фроловский Денис 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
Россия - Махачкала 116 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Россия - Иваново 194 1
Казахстан - Алматы 265 1
Россия - Республика Дагестан 266 1
Россия - Самарская область 566 1
Казахстан - Республика 2650 1
Россия - Симферополь 116 1
Украина - Киев 476 1
Россия - Брянск 216 1
Россия - Тольятти 238 1
Россия - Вологда 193 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - Вологодская область - Череповец 116 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 7
АРНУ - Автоматизированные регистры налогового учета 13 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
Bloomberg 786 2
Thomson Reuters - Рейтер 1760 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768213, в очереди разбора - 671897.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще