Применение ИИ в рекрутинге может привести к большим проблемам 1

BMC Software выпустила новую версию платформы для ITSM и ITOM с искусственным интеллектом 2

Бизнес осознал потребность в зрелом управлении данными 1

Anaplan назначила нового управляющего директора по региону EMEA 1

BMC Software оснастила 50 своих офисов решениями Polycom для ВКС 2

С 19 по 22 ноября в Москве пройдет первый в СНГ сертификационный курс в области Scaled Agile Framework 1

4 июня в Москве состоится конференция BMC Day Russia 3

Майкл Бранка назначен главным финансовым директором SafeNet 3

18 апреля в Москве состоится вторая международная конференция Russia Cloud 2012 1

IBS DataFort внедрила BMC Remedy ITSM Suite 1

IBS DataFort завершил внедрение BMC Remedy ITSM Suite 3

Tata Consultancy Services будет управлять инфраструктурой энергетической компании 1