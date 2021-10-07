Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
BMC Software
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 60
BMC Software упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
|Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 255 1
|Картышев Алексей 6 1
|Ланягин Александр 1 1
|Четвернин Алексей 651 1
|Голованов Леонид 5 1
|Никитин Валерий 15 1
|Leav Peter - Лив Питер 7 1
|Савлаев Тамерлан 5 1
|Крухмалева Яна 3 1
|Кузьминов Илья 8 1
|Комаров Михаил 14 1
|Гришина Дарья 15 1
|Артамонова Мария 5 1
|Федечкин Эдуард 32 1
|Лихницкий Павел 10 1
|Федечкин Сергей 19 1
|Васильев Евгений 93 1
|McAfee John - МакАфи Джон 27 1
|Куликов Александр 16 1
|Дубовиков Кирилл 3 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
|НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770320, в очереди разбора - 674002.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770320, в очереди разбора - 674002.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru