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BMC Software


07.10.2021 Применение ИИ в рекрутинге может привести к большим проблемам 1
30.03.2021 Как пандемия повлияла на ИТ-стратегию крупных компаний 1
09.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
22.10.2020 Компания McAfee за первый день IPO привлекла $620 млн, пока ее основатель сидит в тюрьме 1
19.12.2019 BMC Software выпустила новую версию платформы для ITSM и ITOM с искусственным интеллектом 2
27.11.2019 Бизнес осознал потребность в зрелом управлении данными 1
08.11.2017 «Крок» представила сервис ИТ-мониторинга на базе машинного обучения 1
19.07.2017 Anaplan назначила нового управляющего директора по региону EMEA 1
06.06.2017 BMC Software оснастила 50 своих офисов решениями Polycom для ВКС 2
19.04.2016 Техдиректором «Техносерва» стал «ИТ-консультант Администрации Президента» 1
03.02.2016 В Riverbed — новые назначения в руководстве 1
22.10.2015 «АйТи» поглотила подрядчика Центробанка России 1
15.04.2015 «Ростелеком» затратит 2,65 млрд рублей на ИТ-продукты 1
19.11.2014 «Сетевая академия Ланит» и «Микроинформ» создали альянс в надежде выжить 1
21.10.2014 С 19 по 22 ноября в Москве пройдет первый в СНГ сертификационный курс в области Scaled Agile Framework 1
06.12.2013 Сервисный центр «Инфосистемы Джет» обеспечивает треть общего объема выручки компании 1
10.10.2013 Как APM-решения способны предупредить бизнес-катастрофу 1
12.09.2013 «Инфосистемы Джет» модернизировали систему управления инцидентами в аэропорту «Шереметьево» 1
22.05.2013 4 июня в Москве состоится конференция BMC Day Russia 3
07.05.2013 Группа инвесткомпаний приобрела американского разработчика программного обеспечения BMC Software за $6,9 млрд 4
10.01.2013 Майкл Бранка назначен главным финансовым директором SafeNet 3
10.12.2012 В SafeNet — новый президент и главный исполнительный директор 2
12.04.2012 18 апреля в Москве состоится вторая международная конференция Russia Cloud 2012 1
12.10.2011 «Энвижн Груп» разработала концепцию консолидированной услуги NCloud на основе «облачной» платформы 1
07.09.2011 Bell Integrator внедрил систему мониторинга работы бизнес-приложений и клиентов для банка «Траст» 3
12.07.2011 Bell Integrator внедрит решения BMC Software в НБ «Траст» 2
05.10.2010 IBS DataFort внедрила BMC Remedy ITSM Suite 1
04.10.2010 IBS DataFort завершил внедрение BMC Remedy ITSM Suite 3
04.10.2010 Tata Consultancy Services будет управлять инфраструктурой энергетической компании 1
18.06.2010 NetApp обновила средство управления системами хранения SANscreen до версии 6.0 1
10.07.2009 ИТ-аутсорсинг в России: подъем на фоне удешевления? 1
11.06.2009 Круглый стол CNews: «ИТ-аутсорсинг в России» 1
06.04.2009 Поможет ли ITSM выжить ИТ-отделам? 2
25.03.2009 Cisco и BMC Software помогут эффективно управлять унифицированной средой вычислений 2
16.02.2009 Аналитики: виртуализация спасет бизнес и Землю 1
15.12.2008 ITSM в России: как перейти к процессному управлению ИТ 1
04.12.2008 Круглый стол «ИКТ в энергетике: пути после РАО ЕЭС» 2
25.07.2008 ИТ-инфраструктура: банки начинают апгрейд 2
02.07.2008 Круглый стол CNews: «ИТ-инфраструктура банка: особенности развития» 1
11.04.2008 ITSM в России: учимся на примерах 2

Публикаций - 40, упоминаний - 60

BMC Software упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11168 7
SAP SE 3220 4
IBM 3557 4
Verysell Проекты - Verysell Project 43 3
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 61 2
АйТи 753 2
SEC Consult Services 931 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 53 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Акадо Телеком - Комкор 612 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Cisco Systems 2056 1
Intel Corporation 4204 1
Крок 1221 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Riverbed Technology 103 1
Астерос - Asteros 531 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 393 1
Терн ГК - Tern Group 44 1
Cinimex - Синимекс Дата Лаб 6 1
Intel Americas 3 1
Informatica 75 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
BofA Securities 3 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
TPG - инвестиционная компания 10 1
Thoma Bravo 13 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
ВТБ24 583 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Otto Group - Директ Каталог Сервис 28 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
Citigroup 114 1
Ralf Ringer - Ральф Рингер 9 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 173 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 188 1
Утконос 99 1
PepsiCo - Пепсико 96 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 179 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 121 1
Газпром ПАО 524 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 255 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
DevOps - Development и Operations 297 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Big Data - Большие данные 1136 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
Data Governance - Руководство данными 51 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 30 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 219 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
DQ - Data Quality - Качество данных 14 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
BMC Control-M 1 1
Microsoft Office 1950 1
Microsoft Skype 1477 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 95 1
IBM InfoSphere Information Governance Catalog 1 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 1
Google Android 10751 1
Polycom RealConnect Service 6 1
BlackBerry PlayBook 85 1
Картышев Алексей 6 1
Ланягин Александр 1 1
Четвернин Алексей 651 1
Голованов Леонид 5 1
Никитин Валерий 15 1
Leav Peter - Лив Питер 7 1
Савлаев Тамерлан 5 1
Крухмалева Яна 3 1
Кузьминов Илья 8 1
Комаров Михаил 14 1
Гришина Дарья 15 1
Артамонова Мария 5 1
Федечкин Эдуард 32 1
Лихницкий Павел 10 1
Федечкин Сергей 19 1
Васильев Евгений 93 1
McAfee John - МакАфи Джон 27 1
Куликов Александр 16 1
Дубовиков Кирилл 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
Европа 3788 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 2
Турция - Турецкая республика 956 1
Белиз 38 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 241 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 11 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770320, в очереди разбора - 674002.
Создано именных указателей - 46354.
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