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BMC Software

BMC Software

СОБЫТИЯ

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19.12.2019 BMC Software выпустила новую версию платформы для ITSM и ITOM с искусственным интеллектом

чивать одинаково качественный сервис для всех сотрудников организации во всех каналах коммуникации (в том числе Skype, Slack, чат-боты). Ранее эти функции выполнялись несколькими отдельными решениями BMC Software. Решение BMC Helix (старое название – Remedy) уже зарекомендовало себя на рынке как лидер когнитивного управления ИТ-услугами, согласно исследовательской компании Granter. В состав
06.06.2017 BMC Software оснастила 50 своих офисов решениями Polycom для ВКС

Компания Polycom оснастила своими решениями для видеоконференцсвязи (ВКС) 50 распределенных по миру офисов компании BMC Software (BMC), глобального разработчика ПО для оптимизации бизнес-процессов. В результате около 6 тыс. сотрудников BMC стали применять для совместной работы решения Polycom, Microsoft Ente
07.05.2013 Группа инвесткомпаний приобрела американского разработчика программного обеспечения BMC Software за $6,9 млрд

ных инвесторов, в который вошли, в том числе, инвестиционные компании Bain Capital и Golden Gate Capital, договорился о покупке крупного производителя программного обеспечения - американской компании BMC Software, сообщает «ТАСС-Телеком». Стоимость сделки составила приблизительно $6,9 млрд. Инвесторы компании получат по $46,25 на акцию, что менее чем на 2% выше их текущей рыночной стоимости
12.07.2011 Bell Integrator внедрит решения BMC Software в НБ «Траст»

Национальный банк «Траст» инициировал внедрение ряда продуктов BMC Software, задача которых повысить надежность ИТ-инфраструктуры, оптимизировать взаимодействие между ИТ, бизнес-подразделениями, клиентами и топ-менеджментом банка. Работы по поставке и внед
25.03.2009 Cisco и BMC Software помогут эффективно управлять унифицированной средой вычислений

Компании Cisco и BMC Software объявили о сотрудничестве, в рамках которого будут предлагать средства управления бизнес-сервисами BMC совместно с унифицированной средой вычислений Cisco Unified Computing System,
09.10.2007 EC/Integration и BMC стали партнерами в сфере систем управления ИТ

Компания Energy Consulting/Integration объявила о подписании соглашения о партнерстве «Consulting Partner Agreement» с компанией BMC Software, специализирующейся в области систем управления. Сотрудничество компаний, работающих на рынке обслуживания крупных корпоративных заказчиков, направлено на дальнейшее расширение кли
30.06.2004 BMC Software готовит выпуск Configuration Discovery

Компания BMC Software объявила о предстоящем релизе Configuration Discovery, набора ПО для управления изменениями и конфигурацией. Выпуск нового продукта совпадет по времени с завершением сделки по погл
07.04.2004 BMC Software сделал шаг на рынок РФ

Компания BMC Software, разработчик ПО для управления корпоративными ИТ-ресурсами, после двух лет наблю
18.12.2003 BMC Software приобретает подразделение Network Associates
06.02.2001 BMC Software выпустила ПО резервного копирования для БД IBM

Компания BMC Software представила новое ПО Patrol Recovery, предназначенное для резервного копирования и восстановления данных универсальной базы данных IBM DB2. ПО позволяет автоматизировать процессы р
04.01.2001 BMC Software увеличила прогноз прибыли третьего финансового квартала

В среду компания BMC Software, занимающаяся разработкой ПО для мейнфреймов и клиент-серверного ПО управления предприятием, опубликовала свой новый прогноз прибыли на третий финансовый квартал. Компания ожидает

27.07.2000 Доход BMC Software за 1-й финансовый квартал упал на 7% до $372.7 млн.

Компания BMC Software, выпускающая программное обеспечение, позволяющее повысить скорость работы с корпоративными базами данных, объявила о снижении своей чистой прибыли за первый финансовый квартал до

07.04.1999 BMC Software представила семейство продуктов Patrol для администрирования систем Windows NT и BackOffice

Компания BMC Software представила набор продуктов Patrol для администрирования Windows NT и BackOffice. Продукты совместимы с Windows 2000 и обеспечивают устойчивую работу приложений BackOffice и систем

Публикаций - 97, упоминаний - 98

BMC Software и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 30
IBM - International Business Machines Corp 9699 26
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 17
Oracle Corporation 7074 17
Cisco Systems 5372 16
Intel Corporation 12811 13
SAP SE 5601 12
Dell EMC 5180 12
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 12
Amazon Inc - Amazon.com 3277 11
HP Inc. 5883 11
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 9
CA Technologies - Computer Associates 392 9
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 9
Broadcom - VMware 2610 8
Крок - Croc 1964 8
JDSU - JDS Uniphase 219 7
Qualcomm Technologies 1974 7
Dell Technologies - Dell Computer 2219 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 7
Yahoo! 3726 7
Eastman Kodak - Кодак 509 6
Oracle Siebel Systems 519 6
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 6
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 6
Verisign 362 6
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 110 5
NetApp - Network Appliance 667 5
Check Point Software Technologies 829 5
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 5
Ciena 221 5
Silver Lake Partners - Altera 103 5
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 4
PMC-Sierra 82 4
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 68 4
Россервис 55 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 4
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 4
AT&T Inc 1725 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 16
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 16
Merrill Lynch 454 7
Dow Chemical Company (TDCC) 34 6
eBay Inc 1640 6
Prudential Securities 68 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 5
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 4
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 41 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
UPS 216 4
McDonald’s - Макдоналдс 220 4
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 4
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 4
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 4
DuPont - Дюпон 101 4
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 3
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 3
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 2
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 2
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 2
Kellogg Community Federal Credit Union - Kellogg Company - Келлогг Рус 14 2
Baker Hughes 11 2
РБР КБ - Русский Банк Развития КБ 25 2
Halyk Bank - Москоммерцбанк 22 2
Cowen - SG Cowen 66 2
Global Partners Securities 42 2
Bollinger Capital Management 4 2
NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb 49 2
Halliburton - Халлибуртон Интернэшнл ГМБХ 25 2
International Paper 27 2
Bristol-Myers Squibb Company - Bristol Myers Squibb (BMS) 21 2
Amgen 25 2
Lilly - Eli Lilly and Company 30 2
Freddie Mac - FHLMC - Federal Home Loan Mortgage Corporation 9 2
First Albany Corp - First Albany Asset Management 33 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 5
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 2
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
Федеральное казначейство России 1949 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
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СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Ассоциация менеджеров 107 1
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BMC Atrium CMDB - BMC Atrium Dashboards and Analytics - Atrium Configuration Management Database 8 6
Microsoft Windows 2000 8678 5
BMC Remedy ITSM Suite - BMC Remedy Service Management Suite - BMC Remedy IT Asset Management 40 4
Microsoft Windows 16882 4
Linux OS 11533 3
Microsoft Office 4170 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 2
Procter&Gamble - Gillette 38 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 2
U.S. Fed - Federal Reserve Syste - Beige Book - Бежевая книга - Summary of Commentary on Current Economic Conditions by Federal Reserve District - Сводка комментариев о текущем экономическом положении в федеральных резервных округах 23 2
Google Android 15243 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Apple iPhone 6 4861 2
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 249 2
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 2
Microsoft Windows NT 890 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 2
IBM Maximo Asset Management 60 1
Microsoft Windows Server Message Block - Microsoft Windows SMB 20 1
BlackBerry PlayBook 111 1
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 1
Ivanti Security Suite - Ivanti Connect Secure, ICS - Ivanti Pulse Secure - Pulse Zero Trust Access, PZTA 29 1
Polycom RealPresence Group - Polycom RealPresence Immersive - Polycom RealPresence Immersive Studio - Polycom RealPresence Cloud 70 1
Microsoft BackOffice Server 30 1
Microsoft Virtual Server 14 1
Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 1
IBM InfoSphere ETL - IBM InfoSphere Guardium 47 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
BMC Helix - BMC Helix Remediate - TrueSight Vulnerability Management - BMC Helix Optimize - TrueSight Capacity Optimization - BMC Helix Monitor - TrueSight Operations Management 7 1
BMC Total Magic ServiceDesk 2 1
BMC BladeLogic 2 1
Microsoft Transaction Server 5 1
Microsoft Cluster Server - MSCS 7 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 1
HPE APEX - HPE Application Performance Extender - HPE Application Performance Management 4 1
Condusiv Technologies - ExpressCache - Diskeeper ExpressCache SSD 10 1
Ivanti UEM - Ivanti Unified Endpoint Manager - Ivanti Endpoint Protection - Ivanti Endpoint Manager 10 1
Кривоносов Евгений 21 6
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 4
Arbeter Mark - Арбитер Марк 5 4
Бартенева Мария 35 3
Ованесян Георгий 15 3
Аксенов Евгений 20 3
Комиссаров Дмитрий 248 3
Попова Мария 141 3
Аншина Марина 79 2
Сивидов Алексей 40 2
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 2
Глазов Алексей 7 2
Муминов Тимур 2 2
Боровая Елена 2 2
Буш Сергей 15 2
Любинский Александр 19 2
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
Баринов Игорь 11 2
Кадощук Игорь 19 2
Pittman Robert - Питтман Роберт 9 2
King Martin Luther - Кинг Мартин Лютер 15 2
Ануфриев Александр 3 2
Pradilla Charles - Прадилья Чарлз 6 2
Dorland Dodge - Дорланд Додж 2 2
Дуров Илья 2 2
McManus Paul - МакМанус Пол 6 2
Polcari Kenneth - Полкари Кеннетт 20 2
Driscoll Mike - Дрисколл Майк 4 2
Bollinger John - Болинджер Джон 4 2
Hansen Dave - Хансен Дейв 3 2
Gretz Frank - Гретц Франк 4 2
Натрусов Артем 313 2
Чаркин Евгений 317 2
Смирнов Алексей 269 2
Гревцев Александр 31 2
Кучик Евгений 19 2
Иванов Антон 98 2
Вахнин Павел 53 2
Андрианов Павел 86 2
Шевченко Владимир 153 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 12
Европа 24964 8
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Швеция - Королевство 3782 5
США - Техас - Хьюстон 260 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Ближний Восток 3154 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Европа Восточная 3138 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Канада 5081 2
Израиль 2856 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Испания - Королевство 3840 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
США - Колумбия - Вашингтон 1487 2
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 2
США - Северная Дакота 42 1
США - Вашингтон штат 128 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Япония 13807 1
Дания - Королевство 1337 1
Индия - Bharat 5869 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
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