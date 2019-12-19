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BMC Software
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|19.12.2019
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BMC Software выпустила новую версию платформы для ITSM и ITOM с искусственным интеллектом
чивать одинаково качественный сервис для всех сотрудников организации во всех каналах коммуникации (в том числе Skype, Slack, чат-боты). Ранее эти функции выполнялись несколькими отдельными решениями BMC Software. Решение BMC Helix (старое название – Remedy) уже зарекомендовало себя на рынке как лидер когнитивного управления ИТ-услугами, согласно исследовательской компании Granter. В состав
|06.06.2017
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BMC Software оснастила 50 своих офисов решениями Polycom для ВКС
Компания Polycom оснастила своими решениями для видеоконференцсвязи (ВКС) 50 распределенных по миру офисов компании BMC Software (BMC), глобального разработчика ПО для оптимизации бизнес-процессов. В результате около 6 тыс. сотрудников BMC стали применять для совместной работы решения Polycom, Microsoft Ente
|07.05.2013
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Группа инвесткомпаний приобрела американского разработчика программного обеспечения BMC Software за $6,9 млрд
ных инвесторов, в который вошли, в том числе, инвестиционные компании Bain Capital и Golden Gate Capital, договорился о покупке крупного производителя программного обеспечения - американской компании BMC Software, сообщает «ТАСС-Телеком». Стоимость сделки составила приблизительно $6,9 млрд. Инвесторы компании получат по $46,25 на акцию, что менее чем на 2% выше их текущей рыночной стоимости
|12.07.2011
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Bell Integrator внедрит решения BMC Software в НБ «Траст»
Национальный банк «Траст» инициировал внедрение ряда продуктов BMC Software, задача которых повысить надежность ИТ-инфраструктуры, оптимизировать взаимодействие между ИТ, бизнес-подразделениями, клиентами и топ-менеджментом банка. Работы по поставке и внед
|25.03.2009
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Cisco и BMC Software помогут эффективно управлять унифицированной средой вычислений
Компании Cisco и BMC Software объявили о сотрудничестве, в рамках которого будут предлагать средства управления бизнес-сервисами BMC совместно с унифицированной средой вычислений Cisco Unified Computing System,
|09.10.2007
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EC/Integration и BMC стали партнерами в сфере систем управления ИТ
Компания Energy Consulting/Integration объявила о подписании соглашения о партнерстве «Consulting Partner Agreement» с компанией BMC Software, специализирующейся в области систем управления. Сотрудничество компаний, работающих на рынке обслуживания крупных корпоративных заказчиков, направлено на дальнейшее расширение кли
|30.06.2004
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BMC Software готовит выпуск Configuration Discovery
Компания BMC Software объявила о предстоящем релизе Configuration Discovery, набора ПО для управления изменениями и конфигурацией. Выпуск нового продукта совпадет по времени с завершением сделки по погл
|07.04.2004
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BMC Software сделал шаг на рынок РФ
Компания BMC Software, разработчик ПО для управления корпоративными ИТ-ресурсами, после двух лет наблю
|18.12.2003
|BMC Software приобретает подразделение Network Associates
|06.02.2001
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BMC Software выпустила ПО резервного копирования для БД IBM
Компания BMC Software представила новое ПО Patrol Recovery, предназначенное для резервного копирования и восстановления данных универсальной базы данных IBM DB2. ПО позволяет автоматизировать процессы р
|04.01.2001
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BMC Software увеличила прогноз прибыли третьего финансового квартала
В среду компания BMC Software, занимающаяся разработкой ПО для мейнфреймов и клиент-серверного ПО управления предприятием, опубликовала свой новый прогноз прибыли на третий финансовый квартал. Компания ожидает
|27.07.2000
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Доход BMC Software за 1-й финансовый квартал упал на 7% до $372.7 млн.
Компания BMC Software, выпускающая программное обеспечение, позволяющее повысить скорость работы с корпоративными базами данных, объявила о снижении своей чистой прибыли за первый финансовый квартал до
|07.04.1999
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BMC Software представила семейство продуктов Patrol для администрирования систем Windows NT и BackOffice
Компания BMC Software представила набор продуктов Patrol для администрирования Windows NT и BackOffice. Продукты совместимы с Windows 2000 и обеспечивают устойчивую работу приложений BackOffice и систем
BMC Software и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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