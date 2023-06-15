Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк

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Банк непрофильных активов «Траст» — российский финансовый институт. Основан в июле 2018 года на базе Национального банка «Траст» (ПАО) путем консолидации непрофильных активов санируемых финансовых организаций. Деятельность банка направлена на эффективное управление активами с целью их оздоровления, повышения рыночной стоимости и реализации по максимальной цене.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 293 дела, на cумму 163 775 375 116 ₽*
СОБЫТИЯ
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|15.06.2023
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«Ростелеком» и банк «Траст» подписали меморандум о цифровом сотрудничестве
«Ростелеком» и банк непрофильных активов «Траст» займутся развитием проектов в сфере цифровой экономики. Мем
|01.11.2022
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Трастбанк запустил текстового бота на русском и узбекском языках
Частный акционерный банк Трастбанк (Республика Узбекистан) сообщил о запуске виртуального ассистента. Бот размещен в в
|08.02.2021
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Банк «Траст» внедрил BI-систему Glowbyte
вать бизнес-процессы и качество аналитической отчетности, а также сократить сроки обработки данных. Банк непрофильных активов «Траст» — российский финансовый институт, созданный Банком России в
|06.06.2019
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«Ростелеком», банк «Траст» и «Интеко» реализуют совместные проекты в сфере цифровизации
«Ростелеком», Банк непрофильных активов (банк «Траст») и «Интеко» подписали соглашение о стратегическом пар
|05.09.2018
|«Траст Технолоджиз» завершила проект по комплексной защите ТМК от угроз нулевого дня
|28.04.2017
|«Ронин Траст» строит систему подготовки отчётности на ЕПС на базе «Хомнет:НФО 2»
|16.11.2016
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Банк «Траст» оптимизировал учет операций на финансовых рынках с помощью R-Style Softlab
ожности банка по ведению бухгалтерского, налогового, внутреннего и депозитарного учета ценных бумаг, а также выпуску отчетности». «В сфере автоматизации казначейских операций мы сотрудничаем с банком “Траст” уже более 10 лет, — отметила Ольга Киреева, руководитель проекта RS-Securities, R-Style Softlab. — Выполнив очередное обновление системы, банк сможет вести учет операций на финансовом р
|29.09.2016
|«Траст Технолоджиз» протестировала Sandbox-решения в АФК «Система»
|10.09.2014
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Банк «Траст» запустил проект «Бизнес-партнер» для предпринимателей
ельные необходимые опции. «Работа с малым и средним бизнесом является важной частью стратегии банка “Траст”. Мы уже много лет взаимодействуем с этой категорией клиентов, — рассказал член правле
|03.09.2014
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Банк «Траст» запустил мобильное приложение «Траст Mобайл»
приходится на смартфоны, и их доля динамично увеличивается, что усиливает рост сегмента мобильного банкинга, — рассказал член правления, главный управляющий директор банка «траст» Валерий Новиков. — Банк “Траст” развивает дистанционные сервисы и новые каналы коммуникации с клиентами. Запуск мобильного приложения с широким функционалом и высокой степенью надежности является важным шагом в э
|24.07.2014
|В банке «Траст» запущена новая антифрод-система
|23.07.2014
|Клиенты банка «Траст» теперь могут самостоятельно изменить PIN-код карты через банкомат
|04.03.2014
|«Регион Траст» автоматизировал внутренний учет с помощью «1С-Раруса»
|30.01.2014
|Банк «Траст» запустил новый информационный сервис «Голосовой IVR»
|28.01.2014
|В состав правления банка «Траст» вошел главный по ИТ Олег Подкопаев
|23.12.2013
|Банк «Траст» повысил безопасность онлайн-покупок для своих клиентов
|31.05.2013
|Денежные переводы «Юнистрим» теперь доступны в офисах банка «Траст»
|18.09.2012
|Банк «Траст» доверил защиту сетевой архитектуры «Лаборатории Касперского»
|18.07.2012
|Softline внедрила защищенную сеть передачи данных в банке «Траст»
|18.04.2012
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Банк "ТРАСТ" централизует ИТ
ных модулей в один. CNews: Что вы считаете своими личными достижениями за год деятельности на посту ИТ-директора банка "ТРАСТ"? Алексей Иванов: Нам удалось перевести на достаточно высокий урове
|31.01.2012
|Банк «ТРАСТ» вновь доверил «ЮНИТ-Оргтехнике» обслуживание печатного оборудования
|09.01.2012
|«Траст» приобрел систему автоматизированной обработки кредитных заявок от «Эквифакс»
|21.11.2011
|Фронт-офис для банка "ТРАСТ": половина пути пройдена
|14.11.2011
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AT Consulting построит единый фронт-офис для банка «Траст»
Компания AT Consulting анонсировала проект для банка «Траст» – внедрение единого фронт-офиса на базе системы Oracle Siebel CRM 8.1. В рамках проекта будет создана гибкая высокотехнологичная платформа для продаж и обслуживания розничных прод
|19.10.2011
|Банк «Траст» расширил возможности сервиса Trust Online для иностранных клиентов
|13.10.2011
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Банк «Траст» ускорил обработку документов в сервисах «Траст Онлайн Бизнес» и «Банк-Клиент»
нковским операциям, в результате чего обработка значительной части документов в сервисах «Траст Онлайн Бизнес» и «Банк-Клиент» занимает теперь меньше минуты. «Время — ключевой ресурс бизнеса, поэтому банк “Траст” предоставляет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям максимально мобильные и оперативные сервисы дистанционного обслуживания», — говорится в сообщении банка. Как отмеч
|05.10.2011
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«Трастбанк» автоматизировал кредитный документооборот на базе Directum Bel
el в «Трастбанке». По итогам проекта в банке было внедрено новое бизнес-решение «Кредитное досье». «Трастбанк» придерживается стратегии универсального кредитного учреждения, активно работающего
|07.09.2011
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Bell Integrator внедрил систему мониторинга работы бизнес-приложений и клиентов для банка «Траст»
была внедрена за три месяца, говорится в сообщении Bell Integrator. Основой системы стали решения компании BMC Software. По словам Владимира Трояновского, директора по поддержке информационных систем НБ «Траст», система мониторинга прогнозирует сбои в приложениях и инфраструктуре, определяет возможные причины сбоев, приоритет задачи и автоматически назначает ее для выполнения ответственному
|12.07.2011
|Bell Integrator внедрит решения BMC Software в НБ «Траст»
|01.04.2011
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НБ «Траст» бесплатно подключит к интернет-банкингу компании малого и среднего бизнеса
величены на 0,5% годовых. К участию в акции приглашаются все клиенты, уже имеющие расчетные счета в НБ «Траст», но в силу разных причин временно прекратившие операции по ним. Система интернет-б
|07.02.2011
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Система MaxPatrol на защите активов национального банка «Траст»
ешения задач соответствия требованиям 152-ФЗ, СТО БР и PCI DSS. В середине 2010 г. в головном офисе НБ «Траст» завершен первый этап внедрения автоматизированной системы контроля информационной
|01.02.2011
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Национальный банк «Траст» внедрил СЭД на базе платформы IBM Lotus Notes
IBM Lotus Notes, которая поможет объединить систему документооборота новых кредитно-кассовых офисов НБ «Траст» с централизованной СЭД банка. В качестве офисного пакета выбрано решение Lotus Sym
|20.12.2010
|Банк «Аскания Траст» подключился к системе интернет-банкинга HandyBank
|03.09.2010
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Кредитный фронт-офис: банк "Траст" вооружился против кризиса
RM? Сергей Чиков: По нашему мнению, рынок кредитования в точках продаж (POS-кредитования) является в последнее время одним из наиболее перспективных сегментов, дающих возможность банкам зарабатывать. НБ "ТРАСТ", как и ряд других банков, поставил перед собой задачу освоить этот рынок, тем более что пока игроков на нем не так много. В результате было принято решение создать отдельное бизнес-н
|08.06.2010
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«АйТи» поставила ПО Microsoft в банк «Траст»
учреждению было поставлено свыше 6 тыс. лицензий на ПО. Как отмечаестя, «АйТи» выиграла объявленный НБ «Траст» конкурс на поставку программного обеспечения. По условиям подписанного контракта б
|18.05.2010
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Национальный банк «Траст» внедряет серверы нового поколения IBM Power7
ь будет превосходить текущие показатели в 2 раза». По словам Алексея Катрича, члена правления и СIO НБ «Траст», банк выбрал серверы, которые характеризуются оптимальным соотношением производите
|13.08.2008
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Национальный банк «Траст» внедрил скоринговый комплекс KXEN
ых моделей. Дополнительным эффектом станет увеличение точности и устойчивости моделей. Отметим, что национальный банк «Траст» один из первых полностью автоматизировал процесс выдачи кредитов фи
|01.07.2008
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AT Consulting выполнила доработку АБС для инвестиционного банка «Траст»
а полностью отвечает нашим требованиям», – отметил Александр Разгон, директор банковских технологий ИБ «Траст», руководитель проекта со стороны банка. «Адаптация зарубежной банковской системы в
|10.06.2008
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«Энвижн Груп» совершенствует систему хранения данных Национального банка «ТРАСТ»
завершении инновационного проекта по развитию консолидирующей системы хранения данных (СХД) в ОАО «Национальный банк ТРАСТ». Данный проект выполнен в рамках масштабной долгосрочной программы «
|14.05.2008
|«Траст Капитал Банк» оснастит новые филиалы RS-Bank 5.0
Траст НБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Катрич Алексей 43 22
|Серова Елена 320 14
|Попова Мария 141 10
|Рыбинская Елизавета 15 8
|Богачева Катерина 8 8
|Сапельников Сергей 109 7
|Аниканов Вадим 21 7
|Дзядзя Лариса 8 7
|Квашук Сергей 14 6
|Буланкин Сергей 12 6
|Войтова Елена 9 6
|Пегасов Сергей 55 5
|Хайретдинов Марат 10 5
|Михайлов Алексей 115 5
|Мушаков Игорь 36 5
|Кадощук Игорь 19 5
|Мельников Юрий 11 5
|Поддубный Алексей 6 5
|Иванов Алексей 163 4
|Фомичев Андрей 74 4
|Вожегова Мария 28 4
|Бурихин Андрей 5 4
|Стрельникова Светлана 11 4
|Орловский Виктор 408 4
|Сенаторов Михаил 42 3
|Ананьев Алексей 110 3
|Хлызов Андрей 21 3
|Эренбург Михаил 39 3
|Козлов Михаил 182 3
|Потанин Владимир 91 3
|Назипов Дмитрий 86 3
|Подкопаев Олег 30 3
|Меднов Сергей 124 3
|Калинин Денис 70 3
|Филиппская Екатерина 6 3
|Аншина Марина 79 3
|Чиков Сергей 18 3
|Телятников Алексей 21 3
|Широких Алексей 72 3
|Мякишева Марина 84 3
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