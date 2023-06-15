Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк

«Ростелеком» и банк «Траст» подписали меморандум о цифровом сотрудничестве «Ростелеком» и банк непрофильных активов «Траст» займутся развитием проектов в сфере цифровой экономики. Мем

Трастбанк запустил текстового бота на русском и узбекском языках Частный акционерный банк Трастбанк (Республика Узбекистан) сообщил о запуске виртуального ассистента. Бот размещен в в

Банк «Траст» внедрил BI-систему Glowbyte вать бизнес-процессы и качество аналитической отчетности, а также сократить сроки обработки данных. Банк непрофильных активов «Траст» — российский финансовый институт, созданный Банком России в

«Ростелеком», банк «Траст» и «Интеко» реализуют совместные проекты в сфере цифровизации «Ростелеком», Банк непрофильных активов (банк «Траст») и «Интеко» подписали соглашение о стратегическом пар

Банк «Траст» оптимизировал учет операций на финансовых рынках с помощью R-Style Softlab ожности банка по ведению бухгалтерского, налогового, внутреннего и депозитарного учета ценных бумаг, а также выпуску отчетности». «В сфере автоматизации казначейских операций мы сотрудничаем с банком “Траст” уже более 10 лет, — отметила Ольга Киреева, руководитель проекта RS-Securities, R-Style Softlab. — Выполнив очередное обновление системы, банк сможет вести учет операций на финансовом р

Банк «Траст» запустил проект «Бизнес-партнер» для предпринимателей ельные необходимые опции. «Работа с малым и средним бизнесом является важной частью стратегии банка “Траст”. Мы уже много лет взаимодействуем с этой категорией клиентов, — рассказал член правле

Банк «Траст» запустил мобильное приложение «Траст Mобайл» приходится на смартфоны, и их доля динамично увеличивается, что усиливает рост сегмента мобильного банкинга, — рассказал член правления, главный управляющий директор банка «траст» Валерий Новиков. — Банк “Траст” развивает дистанционные сервисы и новые каналы коммуникации с клиентами. Запуск мобильного приложения с широким функционалом и высокой степенью надежности является важным шагом в э

Банк "ТРАСТ" централизует ИТ ных модулей в один. CNews: Что вы считаете своими личными достижениями за год деятельности на посту ИТ-директора банка "ТРАСТ"? Алексей Иванов: Нам удалось перевести на достаточно высокий урове

AT Consulting построит единый фронт-офис для банка «Траст» Компания AT Consulting анонсировала проект для банка «Траст» – внедрение единого фронт-офиса на базе системы Oracle Siebel CRM 8.1. В рамках проекта будет создана гибкая высокотехнологичная платформа для продаж и обслуживания розничных прод

Банк «Траст» ускорил обработку документов в сервисах «Траст Онлайн Бизнес» и «Банк-Клиент» нковским операциям, в результате чего обработка значительной части документов в сервисах «Траст Онлайн Бизнес» и «Банк-Клиент» занимает теперь меньше минуты. «Время — ключевой ресурс бизнеса, поэтому банк “Траст” предоставляет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям максимально мобильные и оперативные сервисы дистанционного обслуживания», — говорится в сообщении банка. Как отмеч

«Трастбанк» автоматизировал кредитный документооборот на базе Directum Bel el в «Трастбанке». По итогам проекта в банке было внедрено новое бизнес-решение «Кредитное досье». «Трастбанк» придерживается стратегии универсального кредитного учреждения, активно работающего

Bell Integrator внедрил систему мониторинга работы бизнес-приложений и клиентов для банка «Траст» была внедрена за три месяца, говорится в сообщении Bell Integrator. Основой системы стали решения компании BMC Software. По словам Владимира Трояновского, директора по поддержке информационных систем НБ «Траст», система мониторинга прогнозирует сбои в приложениях и инфраструктуре, определяет возможные причины сбоев, приоритет задачи и автоматически назначает ее для выполнения ответственному

НБ «Траст» бесплатно подключит к интернет-банкингу компании малого и среднего бизнеса величены на 0,5% годовых. К участию в акции приглашаются все клиенты, уже имеющие расчетные счета в НБ «Траст», но в силу разных причин временно прекратившие операции по ним. Система интернет-б

Система MaxPatrol на защите активов национального банка «Траст» ешения задач соответствия требованиям 152-ФЗ, СТО БР и PCI DSS. В середине 2010 г. в головном офисе НБ «Траст» завершен первый этап внедрения автоматизированной системы контроля информационной

Национальный банк «Траст» внедрил СЭД на базе платформы IBM Lotus Notes IBM Lotus Notes, которая поможет объединить систему документооборота новых кредитно-кассовых офисов НБ «Траст» с централизованной СЭД банка. В качестве офисного пакета выбрано решение Lotus Sym

Кредитный фронт-офис: банк "Траст" вооружился против кризиса RM? Сергей Чиков: По нашему мнению, рынок кредитования в точках продаж (POS-кредитования) является в последнее время одним из наиболее перспективных сегментов, дающих возможность банкам зарабатывать. НБ "ТРАСТ", как и ряд других банков, поставил перед собой задачу освоить этот рынок, тем более что пока игроков на нем не так много. В результате было принято решение создать отдельное бизнес-н

«АйТи» поставила ПО Microsoft в банк «Траст» учреждению было поставлено свыше 6 тыс. лицензий на ПО. Как отмечаестя, «АйТи» выиграла объявленный НБ «Траст» конкурс на поставку программного обеспечения. По условиям подписанного контракта б

Национальный банк «Траст» внедряет серверы нового поколения IBM Power7 ь будет превосходить текущие показатели в 2 раза». По словам Алексея Катрича, члена правления и СIO НБ «Траст», банк выбрал серверы, которые характеризуются оптимальным соотношением производите

Национальный банк «Траст» внедрил скоринговый комплекс KXEN ых моделей. Дополнительным эффектом станет увеличение точности и устойчивости моделей. Отметим, что национальный банк «Траст» один из первых полностью автоматизировал процесс выдачи кредитов фи

AT Consulting выполнила доработку АБС для инвестиционного банка «Траст» а полностью отвечает нашим требованиям», – отметил Александр Разгон, директор банковских технологий ИБ «Траст», руководитель проекта со стороны банка. «Адаптация зарубежной банковской системы в