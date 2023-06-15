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Траст НБ Банк непрофильных активов Национальный банк Траст Траст ИБ Траст Инвестиционный банк

Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк

Банк непрофильных активов «Траст» — российский финансовый институт. Основан в июле 2018 года на базе Национального банка «Траст» (ПАО) путем консолидации непрофильных активов санируемых финансовых организаций. Деятельность банка направлена на эффективное управление активами с целью их оздоровления, повышения рыночной стоимости и реализации по максимальной цене.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 293 дела, на cумму 163 775 375 116 ₽*

Судебные дела (293) на сумму 163 775 375 116 ₽*
в качестве истца (129) на сумму 108 006 831 836 ₽*
в качестве ответчика (9) на сумму 12 052 411 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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15.06.2023 «Ростелеком» и банк «Траст» подписали меморандум о цифровом сотрудничестве

«Ростелеком» и банк непрофильных активов «Траст» займутся развитием проектов в сфере цифровой экономики. Мем
01.11.2022 Трастбанк запустил текстового бота на русском и узбекском языках

Частный акционерный банк Трастбанк (Республика Узбекистан) сообщил о запуске виртуального ассистента. Бот размещен в в
08.02.2021 Банк «Траст» внедрил BI-систему Glowbyte

вать бизнес-процессы и качество аналитической отчетности, а также сократить сроки обработки данных. Банк непрофильных активов «Траст» — российский финансовый институт, созданный Банком России в
06.06.2019 «Ростелеком», банк «Траст» и «Интеко» реализуют совместные проекты в сфере цифровизации

«Ростелеком», Банк непрофильных активов (банк «Траст») и «Интеко» подписали соглашение о стратегическом пар
05.09.2018 «Траст Технолоджиз» завершила проект по комплексной защите ТМК от угроз нулевого дня
28.04.2017 «Ронин Траст» строит систему подготовки отчётности на ЕПС на базе «Хомнет:НФО 2»
16.11.2016 Банк «Траст» оптимизировал учет операций на финансовых рынках с помощью R-Style Softlab

ожности банка по ведению бухгалтерского, налогового, внутреннего и депозитарного учета ценных бумаг, а также выпуску отчетности». «В сфере автоматизации казначейских операций мы сотрудничаем с банком “Траст” уже более 10 лет, — отметила Ольга Киреева, руководитель проекта RS-Securities, R-Style Softlab. — Выполнив очередное обновление системы, банк сможет вести учет операций на финансовом р
29.09.2016 «Траст Технолоджиз» протестировала Sandbox-решения в АФК «Система»
10.09.2014 Банк «Траст» запустил проект «Бизнес-партнер» для предпринимателей

ельные необходимые опции. «Работа с малым и средним бизнесом является важной частью стратегии банка “Траст”. Мы уже много лет взаимодействуем с этой категорией клиентов, — рассказал член правле
03.09.2014 Банк «Траст» запустил мобильное приложение «Траст Mобайл»

приходится на смартфоны, и их доля динамично увеличивается, что усиливает рост сегмента мобильного банкинга, — рассказал член правления, главный управляющий директор банка «траст» Валерий Новиков. — Банк “Траст” развивает дистанционные сервисы и новые каналы коммуникации с клиентами. Запуск мобильного приложения с широким функционалом и высокой степенью надежности является важным шагом в э
24.07.2014 В банке «Траст» запущена новая антифрод-система
23.07.2014 Клиенты банка «Траст» теперь могут самостоятельно изменить PIN-код карты через банкомат
04.03.2014 «Регион Траст» автоматизировал внутренний учет с помощью «1С-Раруса»
30.01.2014 Банк «Траст» запустил новый информационный сервис «Голосовой IVR»
28.01.2014 В состав правления банка «Траст» вошел главный по ИТ Олег Подкопаев
23.12.2013 Банк «Траст» повысил безопасность онлайн-покупок для своих клиентов
31.05.2013 Денежные переводы «Юнистрим» теперь доступны в офисах банка «Траст»
18.09.2012 Банк «Траст» доверил защиту сетевой архитектуры «Лаборатории Касперского»
18.07.2012 Softline внедрила защищенную сеть передачи данных в банке «Траст»
18.04.2012 Банк "ТРАСТ" централизует ИТ

ных модулей в один. CNews: Что вы считаете своими личными достижениями за год деятельности на посту ИТ-директора банка "ТРАСТ"? Алексей Иванов: Нам удалось перевести на достаточно высокий урове
31.01.2012 Банк «ТРАСТ» вновь доверил «ЮНИТ-Оргтехнике» обслуживание печатного оборудования
09.01.2012 «Траст» приобрел систему автоматизированной обработки кредитных заявок от «Эквифакс»
21.11.2011 Фронт-офис для банка "ТРАСТ": половина пути пройдена
14.11.2011 AT Consulting построит единый фронт-офис для банка «Траст»

Компания AT Consulting анонсировала проект для банка «Траст» – внедрение единого фронт-офиса на базе системы Oracle Siebel CRM 8.1. В рамках проекта будет создана гибкая высокотехнологичная платформа для продаж и обслуживания розничных прод
19.10.2011 Банк «Траст» расширил возможности сервиса Trust Online для иностранных клиентов
13.10.2011 Банк «Траст» ускорил обработку документов в сервисах «Траст Онлайн Бизнес» и «Банк-Клиент»

нковским операциям, в результате чего обработка значительной части документов в сервисах «Траст Онлайн Бизнес» и «Банк-Клиент» занимает теперь меньше минуты. «Время — ключевой ресурс бизнеса, поэтому банк “Траст” предоставляет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям максимально мобильные и оперативные сервисы дистанционного обслуживания», — говорится в сообщении банка. Как отмеч
05.10.2011 «Трастбанк» автоматизировал кредитный документооборот на базе Directum Bel

el в «Трастбанке». По итогам проекта в банке было внедрено новое бизнес-решение «Кредитное досье». «Трастбанк» придерживается стратегии универсального кредитного учреждения, активно работающего
07.09.2011 Bell Integrator внедрил систему мониторинга работы бизнес-приложений и клиентов для банка «Траст»

была внедрена за три месяца, говорится в сообщении Bell Integrator. Основой системы стали решения компании BMC Software. По словам Владимира Трояновского, директора по поддержке информационных систем НБ «Траст», система мониторинга прогнозирует сбои в приложениях и инфраструктуре, определяет возможные причины сбоев, приоритет задачи и автоматически назначает ее для выполнения ответственному
12.07.2011 Bell Integrator внедрит решения BMC Software в НБ «Траст»
01.04.2011 НБ «Траст» бесплатно подключит к интернет-банкингу компании малого и среднего бизнеса

величены на 0,5% годовых. К участию в акции приглашаются все клиенты, уже имеющие расчетные счета в НБ «Траст», но в силу разных причин временно прекратившие операции по ним. Система интернет-б
07.02.2011 Система MaxPatrol на защите активов национального банка «Траст»

ешения задач соответствия требованиям 152-ФЗ, СТО БР и PCI DSS. В середине 2010 г. в головном офисе НБ «Траст» завершен первый этап внедрения автоматизированной системы контроля информационной

01.02.2011 Национальный банк «Траст» внедрил СЭД на базе платформы IBM Lotus Notes

IBM Lotus Notes, которая поможет объединить систему документооборота новых кредитно-кассовых офисов НБ «Траст» с централизованной СЭД банка. В качестве офисного пакета выбрано решение Lotus Sym
20.12.2010 Банк «Аскания Траст» подключился к системе интернет-банкинга HandyBank
03.09.2010 Кредитный фронт-офис: банк "Траст" вооружился против кризиса

RM? Сергей Чиков: По нашему мнению, рынок кредитования в точках продаж (POS-кредитования) является в последнее время одним из наиболее перспективных сегментов, дающих возможность банкам зарабатывать. НБ "ТРАСТ", как и ряд других банков, поставил перед собой задачу освоить этот рынок, тем более что пока игроков на нем не так много. В результате было принято решение создать отдельное бизнес-н
08.06.2010 «АйТи» поставила ПО Microsoft в банк «Траст»

учреждению было поставлено свыше 6 тыс. лицензий на ПО. Как отмечаестя, «АйТи» выиграла объявленный НБ «Траст» конкурс на поставку программного обеспечения. По условиям подписанного контракта б
18.05.2010 Национальный банк «Траст» внедряет серверы нового поколения IBM Power7

ь будет превосходить текущие показатели в 2 раза». По словам Алексея Катрича, члена правления и СIO НБ «Траст», банк выбрал серверы, которые характеризуются оптимальным соотношением производите
13.08.2008 Национальный банк «Траст» внедрил скоринговый комплекс KXEN

ых моделей. Дополнительным эффектом станет увеличение точности и устойчивости моделей. Отметим, что национальный банк «Траст» один из первых полностью автоматизировал процесс выдачи кредитов фи
01.07.2008 AT Consulting выполнила доработку АБС для инвестиционного банка «Траст»

а полностью отвечает нашим требованиям», – отметил Александр Разгон, директор банковских технологий ИБ «Траст», руководитель проекта со стороны банка. «Адаптация зарубежной банковской системы в
10.06.2008 «Энвижн Груп» совершенствует систему хранения данных Национального банка «ТРАСТ»

завершении инновационного проекта по развитию консолидирующей системы хранения данных (СХД) в ОАО «Национальный банк ТРАСТ». Данный проект выполнен в рамках масштабной долгосрочной программы «
14.05.2008 «Траст Капитал Банк» оснастит новые филиалы RS-Bank 5.0

Публикаций - 119, упоминаний - 182

Траст НБ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
Oracle Corporation 7074 11
МегаФон 10742 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
HP Inc. 5883 7
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 6
Ростелеком 10948 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 6
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 6
Такском - Taxcom 256 6
Ростелеком - Связьинвест 1719 5
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 5
SAP SE 5601 5
Microsoft Corporation 25775 5
Крок - Croc 1964 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
NVision Group - Энвижн Груп 699 5
BMC Software 97 4
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 4
Oracle Siebel Systems 519 4
Dell EMC 5180 4
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 4
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 4
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 4
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 4
АйТи 1519 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 3
Google LLC 12690 3
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 3
ПрограмБанк 98 3
Huawei 4677 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 3
9594 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 20
Альфа-Банк 1979 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 12
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 12
ГПБ - Газпромбанк 1273 10
ПСБ - Промсвязьбанк 963 10
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 9
ВТБ - ВТБ24 671 9
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 9
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 8
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 7
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 7
Finstar Financial Group - Финстар Холдинг - СИАБ - Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк - SIAB 22 7
Абсолют Банк 249 7
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 6
Русский стандарт Банк 509 6
Связной Банк 113 6
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 6
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 6
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 5
Halyk Bank - Москоммерцбанк 22 5
Альянс Банк 20 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 5
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 5
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 4
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 4
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 48 4
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 4
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 4
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Catalytic People 10 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
NanduQ - Qiwi 1013 4
Ингосстрах СПАО 478 4
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 73 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 19
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
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РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 38 1
Мосгортранс ГУП 139 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 23 1
НПС НП - Национальный платежный совет 31 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
Районные суды РФ 196 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Росреестр ВЦТО - Ведомственный центр телефонного обслуживания 5 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 8
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