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Индексная книга (каталог) CNews*
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Главбух


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Бывшего главного военного связиста России осудили на 17 лет 1
21.07.2021 DistKontrolUSB: практика удаленного администрирования токенов 1
17.12.2020 «Актион-МЦФЭР» запустил первый акселератор для проектов и специалистов корпоративного обучения 1
15.10.2020 «Актион-МЦФЭР» запустила платформу поддержки студентов-экономистов 1
07.08.2020 Представлена короткометражная комедия «Карантин» про события в период пандемии 1
18.05.2020 Запущен бесплатный SOS-сервис обмена сотрудниками с правовой поддержкой 1
12.05.2020 Исследование: у 38% компаний есть вакансии, 46% компаний готовы аутсорсить сотрудников 1
22.04.2020 «Актион-МЦФЭР» запустил бесплатную горячую линию поддержки бизнеса 1
14.04.2020 «Актион-МЦФЭР» запустила бесплатные онлайн-курсы 1
19.11.2014 «Сетевая академия Ланит» и «Микроинформ» создали альянс в надежде выжить 1
30.10.2014 В «Моём деле» назначен новый генеральный директор 1
15.08.2003 Борцы с пиратами - сами злостные нарушители закона 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Главбух и организации, системы, технологии, персоны:

Актион МЦФЭР 56 7
8551 2
KPMG 260 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 682 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8964 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1809 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13407 1
Актион 360 5 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 82 1
ВымпелКом ОЦО - Объединенный центр обслуживания 7 1
Microsoft Corporation 24925 1
IBM - International Business Machines Corp 9484 1
Apple Inc 12323 1
Citrix Systems 824 1
Broadcom - VMware 2413 1
Dell EMC 5054 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2194 1
Cisco Systems 5168 1
Bose corp 33 1
Adobe Systems 1562 1
TeamViewer 125 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 122 1
BMC Software 92 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 57 1
Руссобит-М 264 1
Telegram Group 2280 1
Актион Диджитал 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7751 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 2
Актион ГК 17 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 262 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2904 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2553 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 193 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 206 1
L’Oreal 57 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 56 1
Магнит Аптека 20 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 122 1
Лента - Сеть розничной торговли 2168 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 128 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 547 1
Ralf Ringer - Ральф Рингер 21 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 39 1
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 35 1
HeadHunter Group - Job.ru - Джоб.Ру 30 1
Лагуар 1 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1425 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3156 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 43 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2058 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3256 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3377 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 208 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 12 1
НАЗИП - Национальное агентство по защите интересов правообладателей 1 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1908 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3268 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53839 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11972 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17462 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16380 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13126 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10155 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25032 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 242 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 896 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4220 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22067 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30828 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29535 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 942 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11611 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4955 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13057 1
AdTech - Teaser - Тизер - Тизерная реклама 149 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2999 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1394 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6394 1
Data monetization - Монетизация данных 1729 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1748 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 526 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10672 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10973 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 177 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1177 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1358 1
Оповещение и уведомление - Notification 4983 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1336 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 498 1
Google YouTube - Видеохостинг 2830 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1239 2
Актион МЦФЭР - Бизнес.ру - онлайн-сервис торгового и складского учета 6 2
Актион МЦФЭР - Главбух Ассистент 2 2
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 122 1
Google Android 14359 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 309 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 435 1
Актион МЦФЭР - Актион акселератор 2 1
ДистКонтрол - DistKontrolUSB 1 1
Горбачев Дмитрий 13 3
Кравченко Сергей 13 2
Завражин Александр 2 1
Тихомирова Елена 5 1
Подвальная Екатерина 4 1
Журавлева Наталья 5 1
Карбан Марина 2 1
Ужакина Юлия 3 1
Полтарацкая Юлия 2 1
Прохоренко Дмитрий 7 1
Самойлова Елена 10 1
Имас Анна 6 1
Зацепин Дмитрий 2 1
Панов Сергей 16 1
Яремко Максим 13 1
Витальева Вера 2 1
Иванова Надежда 2 1
Фомин Роман 1 1
Деревлева Марина 1 1
Фридман Борис 4 1
Примаков Евгений 14 1
Пегова Ирина 1 1
Хант Александр 1 1
Лигай Вячеслав 1 1
Гейдт Алена 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 150583 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44489 5
Россия - УФО - Екатеринбург 4124 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14289 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 751 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1766 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1637 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2584 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3126 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1241 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 474 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6147 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30560 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8025 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3712 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49640 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25015 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6197 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 3
Налогообложение - УСН - Упрощенная система налогообложения 119 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14322 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 317 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2549 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 554 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11356 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3261 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3027 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10279 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 817 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 730 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4799 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53103 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2920 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4553 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2714 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5781 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 535 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 63 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8031 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1202 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1989 1
Образование в России 2407 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 478 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 957 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1674 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1389 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7134 1
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 155 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1220 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11326 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2010 1
Актион Медиа 4 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8241 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 47 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 558 1
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 7 1
Микроинформ 32 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 30 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370021, в очереди разбора - 748379.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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