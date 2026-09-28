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Климова Марина

СОБЫТИЯ


28.09.2026 Налоговый контроль становится более технологичным — исследование «Точка Банк» 1
10.12.2018 На практической конференции «Такском» рассказали, как правильно работать с маркировкой 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Климова Марина и организации, системы, технологии, персоны:

Такском - Taxcom 256 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 370 1
9691 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 263 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 462 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6675 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3351 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14133 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 440 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14093 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36695 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26792 1
Оцифровка - Digitization 5255 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23662 1
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6668 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27614 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6621 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 398 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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