Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178576
ИКТ 13898
Организации 10803
Ведомства 1470
Ассоциации 1010
Технологии 3482
Системы 25896
Персоны 76675
География 2892
Статьи 1537
Пресса 1230
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2663
Мероприятия 859

Зацепин Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


17.07.2025 В России синтезирован в полтора раза более яркий люминофор для томографов на замену импортному 1
17.12.2020 «Актион-МЦФЭР» запустил первый акселератор для проектов и специалистов корпоративного обучения 1
14.04.2020 «Актион-МЦФЭР» запустила бесплатные онлайн-курсы 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Зацепин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Актион МЦФЭР 56 2
ВымпелКом ОЦО - Объединенный центр обслуживания 7 1
Telegram Group 2300 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 122 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8973 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 683 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1811 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13455 1
Актион 360 5 1
HeadHunter Group - Job.ru - Джоб.Ру 30 1
Актион ГК 17 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 555 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 129 1
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 35 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 193 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 206 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2561 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2909 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7773 1
Ralf Ringer - Ральф Рингер 21 1
L’Oreal 57 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2065 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 43 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3164 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1913 2
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 242 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54060 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1347 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 527 1
Data monetization - Монетизация данных 1733 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3002 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3295 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 124 1
Актион МЦФЭР - Актион акселератор 2 1
Гейдт Алена 2 1
Деревлева Марина 1 1
Прохоренко Дмитрий 7 1
Витальева Вера 2 1
Иванова Надежда 2 1
Имас Анна 6 1
Самойлова Елена 10 1
Завражин Александр 2 1
Тихомирова Елена 5 1
Подвальная Екатерина 4 1
Журавлева Наталья 5 1
Карбан Марина 2 1
Ужакина Юлия 3 1
Полтарацкая Юлия 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 150984 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44567 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 753 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14306 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49734 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30641 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53236 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10302 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3040 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6162 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 555 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11378 1
Налогообложение - УСН - Упрощенная система налогообложения 119 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1993 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8046 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3717 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 318 1
Главбух 12 1
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 7 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372588, в очереди разбора - 749480.
Создано именных указателей - 178576.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие TWS-наушники открытого типа: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova Y63: большая батарея и дополнительная кнопка

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое
Показать еще