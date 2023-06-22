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Актион ГК
Группа Актион – российская компания, которая ведет свою историю с 1994 года, работает в области разработки цифровых систем, онлайн – сервисов и специализированных журналов и справочников.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 19, упоминаний - 26
Актион ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Имас Анна 6 4
|Кырхларов Дмитрий 2 2
|Гейдт Алена 2 2
|Лебедев Владимир 94 2
|Завражин Александр 2 2
|Бобров Иван 33 2
|Подвальная Екатерина 4 2
|Журавлева Наталья 5 2
|Карбан Марина 2 2
|Ужакина Юлия 3 2
|Полтарацкая Юлия 2 2
|Прохоренко Дмитрий 7 2
|Сус Сергей 2 2
|Кулешов Константин 2 1
|Ковалевская Светлана 2 1
|Шкирмановский Алексей 2 1
|Ряховский Алексей 0 1
|Скалозуб Игорь 1 1
|Мишустин Михаил 787 1
|Капленко Валерий 15 1
|Галкин Александр 11 1
|Романов Дмитрий 69 1
|Зацепин Дмитрий 3 1
|Горбачев Дмитрий 13 1
|Витальева Вера 2 1
|Иванова Надежда 2 1
|Самойлова Елена 10 1
|Погожева Екатерина 1 1
|Александров Геннадий 1 1
|Громова Екатерина 21 1
|Тихомирова Елена 6 1
|Арцишевская Анастасия 2 1
|Великанова Алла 3 1
|Даниленко Наталия 1 1
|Мазурик Леонид 1 1
|Егорова Ирина 1 1
|Никишина Ольга 1 1
|Федотенко Юлия 1 1
|Николаева Алина 1 1
|Морев Борис 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.