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Актион ГК

Актион ГК

Группа Актион – российская компания, которая ведет свою историю с 1994 года, работает в области разработки цифровых систем, онлайн – сервисов и специализированных журналов и справочников. 

СОБЫТИЯ

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22.06.2023 Практические подходы к мониторингу сложных ИТ систем для обеспечения непрерывности бизнеса. Опыт компаний: S7 ИТ, Актион, M1Cloud 1
29.03.2023 Как Disaster Recovery спасает ИТ и бизнес в эпоху возросших рисков. Опыт компаний: ВсеИнструменты.ру, Фаберлик, АДВ, Актион. 1
25.03.2022 Исследование: бизнес теряет выручку и клиентов, но до массовых сокращений пока не дошло 3
02.12.2021 17% малых компаний не знали, что могут рассчитывать на господдержку за ноябрьский локдаун 2
08.10.2021 В пандемию компании стали чаще договариваться — исследование «Актион Право» 2
17.09.2021 Большинство малых компаний не планируют переходить на новый налоговый режим 1
25.08.2021 Аналитика «Бухсофт»: зарплаты сотрудников малого бизнеса сократились на 3,5 тыс. рублей за последние 3 месяца 1
03.06.2021 Финал «Актион акселератора»: пять российских компаний выиграли грант на реализацию своих T&D-проектов 1
14.04.2021 «Актион охрана труда»: российским работникам важнее удобство, чем безопасность 1
17.12.2020 «Актион-МЦФЭР» запустил первый акселератор для проектов и специалистов корпоративного обучения 2
13.08.2020 Исследование «Актион-МЦФЭР»: сотрудники большинства компаний не прекращали ездить в офис во время карантина 1
04.06.2020 «Актион-МЦФЭР» обратилась к Правительству с просьбой предоставить бизнесу время для уточнения кодов ОКВЭД 1
22.04.2020 «Актион-МЦФЭР» запустил бесплатную горячую линию поддержки бизнеса 1
15.04.2020 «Актион 360» исследовала потребление профессиональной информации в кризисный период 1
20.12.2019 «Актион-МЦФЭР» представил новый облачный продукт для корпоративного образования 1
16.06.2015 «Актион» стал инвестором облачного сервиса для торговли и склада «Класс365» 2
25.03.2014 «Актион» и «АйТи» запустили новый сервис для проверки договоров в онлайн-режиме 2

Публикаций - 19, упоминаний - 26

Актион ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Актион МЦФЭР 56 8
Актион 360 5 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 192 3
Telegram Group 2940 2
S7 Airlines - С7 ИТ - S7 IT - С7 Информационные технологии 10 1
ЭлекКом Логистик 3 1
Broadcom - VMware 2610 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 1
Yandex - Яндекс 9216 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 1
Selectel - Селектел 544 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 1
АйТи 1519 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 1
ВымпелКом ОЦО - Объединенный центр обслуживания 7 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 216 1
StormWall - Сторм системс 149 1
Flant - Флант 213 1
FirstVDS - ИОТ 22 1
Гарс Телеком - Gars Telecom 66 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 127 1
Multifactor - Мультифактор 132 1
RuVDS - МТ Финанс 107 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 2
Фаберлик - Faberlic 115 2
ЭкоНива ГК - Эконива-АПК Холдинг - ЭкоНива-Техника - Эконива-Продукты питания 19 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
ВкусВилл - Избёнка 216 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 1
L’Oreal 58 1
HeadHunter Group - Job.ru - Джоб.Ру 30 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Gedeon Richter - Гедеон Рихтер-Рус - Фармацевтический завод 12 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 55 2
ООН - International Labour Organization - Международная организация труда, МОТ 17 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1013 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 821 1
Кибербезопасность - Proactive Protection, Proactive Defense, Proactive cyber defence - Проактивная защита - Превентивная защита 58 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 365 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
OpenStack 560 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 694 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания - Shared services center 264 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1594 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1307 1
Актион МЦФЭР - БухСофт 6 3
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 173 3
Актион МЦФЭР - Актион акселератор 2 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 145 1
Broadcom - Omnissa Horizon - VMware Horizon Suite - VMware VDI 138 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
MONQ AIOps-платформа 27 1
Ozon Travel 20 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 199 1
Имас Анна 6 4
Кырхларов Дмитрий 2 2
Гейдт Алена 2 2
Лебедев Владимир 94 2
Завражин Александр 2 2
Бобров Иван 33 2
Подвальная Екатерина 4 2
Журавлева Наталья 5 2
Карбан Марина 2 2
Ужакина Юлия 3 2
Полтарацкая Юлия 2 2
Прохоренко Дмитрий 7 2
Сус Сергей 2 2
Кулешов Константин 2 1
Ковалевская Светлана 2 1
Шкирмановский Алексей 2 1
Ряховский Алексей 0 1
Скалозуб Игорь 1 1
Мишустин Михаил 787 1
Капленко Валерий 15 1
Галкин Александр 11 1
Романов Дмитрий 69 1
Зацепин Дмитрий 3 1
Горбачев Дмитрий 13 1
Витальева Вера 2 1
Иванова Надежда 2 1
Самойлова Елена 10 1
Погожева Екатерина 1 1
Александров Геннадий 1 1
Громова Екатерина 21 1
Тихомирова Елена 6 1
Арцишевская Анастасия 2 1
Великанова Алла 3 1
Даниленко Наталия 1 1
Мазурик Леонид 1 1
Егорова Ирина 1 1
Никишина Ольга 1 1
Федотенко Юлия 1 1
Николаева Алина 1 1
Морев Борис 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - ПФО - Самарская область 1577 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 481 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 415 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика - Элиста 118 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 4
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 287 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 337 1
Налогообложение - УСН - Упрощенная система налогообложения 142 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 488 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 413 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 606 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 241 1
Главбух 13 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 1
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 8 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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