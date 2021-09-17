Большинство малых компаний не планируют переходить на новый налоговый режим

Большинство малых компаний не планируют переходить на новый налоговый режим

Большинство российских компаний не планируют переходить на новый налоговый режим, который разрабатывается Федеральной налоговой службой для микро- и малого бизнеса, в рамках которого компании не будут вести учет и сдавать отчетность, НДФЛ удержит банк, а налоги с доходов посчитает сама ФНС.

Такие выводы следуют из опроса облачной бухгалтерской программы для малого и среднего бизнеса «БухСофт» (входит в Группу Актион). В опросе участвовали около 620 организаций малого и среднего бизнеса с численностью штата около 50 человек из сфер торговли, услуг, недвижимости, строительства, транспорта, сельского хозяйства и пр.

Готов ли малый бизнес перейти на новый налоговый режим? Большинство опрошенных компаний — 62,5% (386) — отрицательно ответили на вопрос, готовы ли они переходить на новый налоговый режим. Около 27% (166) респондентов пока не определились с выбором. А 10,7% (66) заявили, что хотят перейти на новый режим.

Видит ли бизнес преимущества в новом налоговом режиме? Большая часть респондентов — 62,5% (386) — сообщила, что не видит ни одного плюса или преимущества в новом налоговом режиме по сравнению с действующими.

Около 18% (112) видят преимущество разрабатывающегося режима в том, что их бухгалтера ждет меньший объем работы из-за отмены подачи отчетности. 11,2% (69) уверены, что новый налоговый режим позволит компаниям избежать штрафов из-за ошибок при подаче отчетности. 8,3% (51) полагает, что сможет сэкономить на штате бухгалтеров благодаря новому налоговому режиму.

Какие недостатки малый бизнес видит в новом налоговом режиме? Большая часть опрошенных бухгалтеров и предпринимателей — 61,2% (378) — считает, что в рамках нового налогового режима не будет контроля над учетом, и компания не разберется ни с налоговой, ни с банком. 19,4% (120) уверены, что будут ошибки при расчете налогов инспекторами, как происходит с транспортным налогом. При этом около 12% (75) опрошенных полагают, что с приходом нового налогового режима банки поднимут цены за свои услуги. А 7,3% (45) переживают из-за того, что эта история обернется сокращениями бухгалтеров.

«Опасения бизнеса про новый режим понятны. Пока неясно, например, как компаниям обжаловать начисленную сумму налога. У бизнеса есть опасения, что при допущенных ошибках бюрократический аппарат не даст в быстрые сроки разобраться с проблемой. Так уже было у бухгалтеров из-за транспортного налога, который теперь рассчитывает ФНС», — сказала Анастасия Арцишевская, директор по маркетингу бухгалтерской программы для малого и среднего бизнеса «БухСофт».