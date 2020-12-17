«Актион-МЦФЭР» запустил первый акселератор для проектов и специалистов корпоративного обучения

Медиагруппа «Актион-МЦФЭР» запустила «Актион акселератор» — платформу профессиональной поддержки T&D-специалистов (Training & Development), отвечающих за внутрикорпоративное обучение сотрудников.

Цель платформы — создание образовательной среды и повышение культуры внутрикорпоративного обучения в российских компаниях.

В рамках платформы предусмотрено пять направлений акселерации — победители в каждом из них получат по 500 тыс. руб., а также ресурсы «Актион-МЦФЭР» для реализации своих проектов. За всеми участниками будут закреплены менторы, проекты смогут получить оценку и советы экспертов, принять участие в практических сессиях.

Первый этап отбора в акселератор продлится до 3 февраля 2021 г. Заявку на участие могут подать T&D-сотрудники российских компаний численностью от 300 до 5 тыс. человек. Для этого нужно заполнить анкету на сайте акселератора, коротко рассказать о себе и проекте, который запланировано реализовать в будущем году. Проект должен соответствовать одному из пяти предложенных направлений развития.

Программы акселерации: «Обучение 4.0». Проекты с применением современных технологий и цифровых инструментов; «Мотивируй». Проекты, направленные на вовлечение сотрудников в процесс обучения, повышение осознанности в развитии, улучшение показателей по доучиваемости; «Бизнес-тандем». Проекты, созданные в партнерстве с HR- и бизнес-подразделением для достижения наилучшего результата для заказчика; «Команды рулят». Программы для развития культуры делегирования, командного взаимодействия, коммуникации и идеологии компании, кросс-функциональной работы; «Таланты и преемники». Проекты, направленные на работу с молодыми специалистами и развитие преемственности, а также взращивание талантов внутри компании и формирование кадрового резерва.

Рынок корпоративного онлайн-обучения регулярно сталкивается с непониманием и неэффективностью проводимых внутри компаний тренингов и обучающих программ. Руководители не могут оценить результаты проводимых мероприятий в краткосрочной перспективе, а T&D-сотрудники не могут обосновать необходимость требуемых ресурсов для обучения.

В финале, который пройдет в мае 2021 г., жюри выберет пять победителей (по одному из каждого направления).

Победители получат: 500 тыс. руб. на реализацию T&D проекта в своей компании; пять индивидуальных встреч с экспертами T&D; ресурсы от «Актиона» для разработки собственной программы обучения; публикации о своих проектах и интервью в СМИ; доступ к T&D сообществу.

Кроме того, все участники смогут получить оценку и советы экспертов, принять участие в практических сессиях.

Участники акселератора смогут получить помощь от ведущих экспертов России в области корпоративного обучения. Среди них: Вера Витальева, директор в группе по управлению персоналом и организационными изменениями «Делойт» (СНГ) — более 10 лет опыта работы в сфере управления персоналом; Наталья Журавлева, начальник управления развития и карьеры, управляющий директор, «Сбер», — до 2012 г. возглавляла функции обучения, развития и управления талантами в PwC и «Вымпелкоме»; Марина Карбан, управляющий директор по образовательным программам, заместитель проректора по развитию и координации Московской школы управления «Сколково» — входит в совет директоров Unicon, глобального объединения лидеров обучения в корпоративной среде; Марина Деревлева, руководитель корпоративного университета в компании «Сибур» — более 25 лет в HR и в обучении и развитии взрослых; Юлия Ужакина, генеральный директор АНО «Корпоративная академия Росатома» — более 15 лет опыта в области HR; Александр Завражин, директор ОЦО «Вымпелкома» (Ярославль) — также работал в финансовом департаменте Сбербанка, руководил управлением анализа бюджета, контроля затрат и закупок финансового департамента ВТБ; Елена Тихомирова, гендиректор eLearning center — автор Telegram-канала и блога «Живое обучение», архитектор систем обучения по специальности и практикующий эксперт; Дмитрий Прохоренко, директор по персоналу «ОХК «Уралхим» — возглавлял HR-подразделения в L’Oreal, «М.Видео», МТС и АФК «Система», был управляющим партнером в компаниях Heidrick & Struggles и Strata; Алена Гейдт, HR-директор АНО «Платформа НТИ» — 19-летний опыт работы в крупнейших производственных, финансовых компаниях России и СНГ; Елена Самойлова, директор по организационному менеджменту «Пепсико Россия» — более 17 лет опыта в HR в сферах привлечения персонала, управления и развития талантов, культуры и вовлечения, а также качестве HRBP и HRD в крупных российских и международных компаниях (Pepsico, Britishamerican Tobacco, «Вымпелком» и т.д.); Екатерина Подвальная, консультант и эксперт в построении корпоративных университетов — возглавляла корпоративный университет «Билайна», до этого работала в ВТБ и других компаниях; Юлия Полтарацкая, консультант — более 20 лет занимается практикой оценки и развития руководителей, управленческих команд российских и международных компаний на территории России и СНГ; Анна Имас, руководитель «Актион 360» — более 15 лет опыта в HRTech, занималась разработкой и монетизацией сервисов для поиска и подбора персонала в E-xecutive, hh.ru, job.ru, rabota.ru на позициях коммерческого директора, директора по продукту, генерального директора компаний; Дмитрий Зацепин, руководитель образовательного бизнеса «Актион-МЦФЭР» — 20 лет в медиабизнесе, был издателем главных российских профессиональных журналов по бухгалтерии и праву «Главбух», «Упрощенка», «Юрист компании»; Надежда Иванова, руководитель спецпроектов «Актион-МЦФЭР» по развитию онлайн-образования — эксперт по внедрению технологий EdTech, вовлечению сотрудников в обучение и повышению мотивации в обучении.