Финал «Актион акселератора»: пять российских компаний выиграли грант на реализацию своих T&D-проектов

Медиакомпания «Актион-МЦФЭР» и корпоративная справочно-образовательная система «Актион 360» предоставят пяти российским компаниям целевой грант на реализацию внутрикорпоративных проектов по обучению и развитию сотрудников. Победителей выбрало экспертное жюри по итогам финальной защиты проектов, которая состоялась 27 мая 2021 г. в особняке в центре Москвы.

27 мая 2021 г. экспертное жюри выбрало пять победителей из 25 компаний, которые вышли в финал по итогам работы «Актион акселератора». Напомним, что «Актион акселератор» — это первая в России платформа для профессиональной поддержки T&D-специалистов, созданная медиакомпанией «Актион-МЦФЭР».

«Актион акселератор» начал свою работу в декабре 2020 г. Более 160 компаний подали заявки на участие в программе. В феврале 2021 г. прошел первый отборочный тур, в рамках которого экспертное жюри выбрало 25 полуфиналистов. Пять из них в итоге получат целевой грант в размере 500 тыс. руб. на реализацию проектов по обучению и развитию сотрудников.

Защита и награждение прошли в 2-этажном особняке в центре Москвы. Трансляция велась одновременно на пяти площадках в соответствии с номинациями «Акселератора»: «Обучение 4.0», «Команды рулят», «Таланты и преемники», «Мотивируй», «Бизнес-тандем». Оценивали проекты члены независимого жюри: Марина Карбан («Сколково»), Александр Завражин («Билайн»), Дмитрий Прохоренко («УралХим»), Алла Великанова («Гедеон Рихтер фарма»), Алена Гейдт («Платформа НТИ»), Екатерина Подвальная (эксперт по непрерывному развитию, профессор практики ВШЭ), Юлия Полтарацкая (эксперт по управленческим командам), Наталия Даниленко (независимый эксперт по трансформации HR), Леонид Мазурик (экс-главред журнала «Директор по персоналу»).

А теперь самый важный момент. Представляем победителей! Ими стали:

1. Номинация «Обучение 4.0»:

Компания «Кухни Мария» в городе Санкт-Петербург с T&D-проектом: «Перевод вводного обучения кандидатов в гибридный (дистанционно-очный) формат». Представляла проект Ирина Егорова, руководитель учебного центра

2. Номинация «Команды рулят»:

Ресторанная группа «Комитет» с T&D-проектом: «Создание единой HR-платформы для развития и взаимодействия сотрудников, а также управления их мотивацией»

Представляли проект Ольга Никишина, руководитель отдела персонала, и Екатерина Погожева, руководитель отдела обучения

3. Номинация «Мотивируй!»

ООО «Портал Эстейт» с T&D-проектом: «Создание системы корпоративного обучения и развития агентов по недвижимости для внедрения во всех филиалах компании»

Представляла проект Юлия Федотенко, менеджер по персоналу

4. Номинация «Бизнес-тандем»

ООО «ЭлекКом Логистик» с T&D-проектом: «Разработка и внедрение системы корпоративного обучения»

Представляли проект Алина Николаева, финансовый директор, Геннадий Александров, директор по логистике

5. Номинация «Таланты и преемники»

ООО «ЭкоНива АПК» с T&D-проектом: «Создание «Академии управления» для подготовки главных специалистов компании»

Представлял проект Борис Морев, руководитель Корпоративной академии

Помимо денежного гранта победители получат профессиональную поддержку на всех этапах реализации своих внутрикорпоративных образовательных проектов. В рамках «Актион акселератора» уже создан Учебный центр специально для T&D-специалистов, в котором проводятся мастер-классы от членов жюри и других ведущих экспертов рынка. Всего за три месяца было проведено 15 обучающих мастер-классов.

Наши полуфиналисты узнали об особенностях создания и развития корпоративного университета Сбербанка (Наталья Журавлева, начальник управления развития и карьеры), системе управления преемственностью в Росатоме (Юлия Ужакина, генеральный директор Корпоративной Академии), взаимодействии T&D-специалистов с первыми лицами компании (Марина Карбан, управляющий директор по образовательным программам «Сколково») и о многом другом.

Учебный центр «Актион акселератора» продолжает свою работу. Впереди наших участников, и особенно победителей, ждет много полезных программ, мастер-классов и встреч.